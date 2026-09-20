ఉసురు తీసిన మూఢనమ్మకం - క్షుద్రపూజలు చేసి చంపుతాడన్న భయంతో వ్యక్తి దారుణ హత్య
ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి వచ్చిన రామనారాయణకు భద్రాద్రి జిల్లాలోని ఆళ్లపల్లికి చెందిన రామనాథం రెండున్నరేళ్లుగా ఆశ్రయమిస్తున్నాడు. రామనారాయణ నాటు వైద్యం పేరుతో మంత్రాలు చేస్తున్నాడని, తమ కుటుంబ సభ్యులను చంపేస్తాడన్న భయంతో రామనాథం అతణ్ని చంపేశాడు.
Published : September 20, 2026 at 9:02 PM IST|
Updated : September 20, 2026 at 9:08 PM IST
Man Murder For Fear Of Black Rituals : అతను ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన ఓ ఆదివాసీ. బతుకుదెరువు కోసం వలస వచ్చాడు. చెప్పుకోవడానికి నా అనేవారు ఎవరూ లేరు. పరిచయమైన వారితోనే స్నేహం చేస్తూ, వారి వద్దే దొరికిన పని చేసుకుంటూ జీవనం గడిపేవాడు. ఉన్నదాంతోనే కాలం వెళ్లదీయక ఆ వ్యక్తి లేనిపోని ప్రగల్భాలు పలికాడు. 'నాకు క్షుద్రపూజలు వచ్చు నన్ను ఏమైనా అంటే మీ అంతు చూస్తా' అంటూ తనతో వైరం పెట్టుకున్నవారినల్లా బెదిరించాడు. అదే అతని మరణానికి కారణమైంది. ఆ మాటలు నిజమేనని నమ్మిన మరో వ్యక్తి తమకు ఏ హాని తలపెడతాడో అన్న భయంతో కత్తితో దాడి చేసి చంపాడు.
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఆళ్లపల్లిలో ఓ వ్యక్తిని దారుణంగా చంపినట్లు పోలీసులకు సమాచారం వచ్చింది. మృతుడు ఛత్తీస్గఢ్లోని ఆదివాసీ తెగకు చెందిన పూనెం రామనారాయణగా గుర్తించారు. గత రెండున్నరేళ్లుగా రామనారాయణకు కొమరం రామనాథం ఆశ్రయం ఇచ్చాడన్న సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు, రామనాథాన్ని అదుపులోకి తీసుకొని విచారణ జరపగా నేరం అంగీకరించాడు.
అసలేం జరిగింది
రామనారాయణ నాలుగేళ్లుగా వ్యవసాయ పనులు చేస్తూ సుద్దరేవు గ్రామంలో నివాసముంటున్నాడు. అతనికి కొమరం రామనాథం అనే వ్యక్తి ఆశ్రయమిచ్చాడు. రామనారాయణకు కుటుంబ సభ్యులు ఎవరూ లేరు. గ్రామంలో అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడే వారికి మంత్రాలు, పూజలతో నయం చేస్తానంటూ మాయమాటలు చెప్పి అడపాదడపా సంపాదించుకునేవాడు.
కొమరం రామనాథం ఇంట్లో ఉండేవారని, రామనారాయణ నాటు వైద్యం అంటూ క్షుద్ర పూజలు చేసేవాడని సమాచారం. మృతుడుకి మద్యం సేవించే అలవాటు ఉండటంతో అప్పుడప్పుడు రామనాథంతో గొడవ పడుతూ ఉండేవాడు. ఓ సారి ఇంటికి వచ్చిన రామనాథం చిన్న కుమారుడు రజనీకాంత్ అతని వైఖరి నచ్చక గొడవపడి అతన్ని ఇంట్లో నుంచి గెంటేశాడు.
ఎప్పటికైనా ముప్పేనని భావించి హత్య
ఈ ఘటన జరిగిన వారం రోజుల్లోనే రామనాథం ఇంట్లో పెంపుడు కుక్క చనిపోయింది. వెళ్లేటప్పుడు రామనారాయణ కుక్కవైపు చూస్తూ వెళ్లిన దృశ్యాలు అతనికి గుర్తుకొచ్చాయి. మంత్రాలతోనే రామనారాయణ ఏమో చేసి ఉంటాడని రామనాథం నమ్మాడు. అతనికి భయపడి తిరిగి ఇంట్లోకి రానిచ్చాడు. ఓ సారి మద్యం మత్తులో ఉన్న రామనారాయణ 'నా జోలికొస్తే చిన్న కుమారుడిని, మనమరాలిని మంత్రాలతో చంపేస్తాను' అంటూ బెదిరించాడు. దీంతో భయపడిన రామనాథం అతని వల్ల తన కుటుంబానికి ఎప్పటికైనా ముప్పు తప్పదని గ్రహించాడు.
"మృతుడు రామనారాయణకు మద్యం సేవించే అలవాటు ఉండటంతో రామనాథం కుటుంబ సభ్యులతో గొడవపడుతుండేవాడు. ఓ రోజు రామనాథం కుమారుడు రామనారాయణను ఇంట్లో నుంచి బయటకి పంపించాడు. వారం తర్వాత రామనాథం ఇంట్లో కుక్క చనిపోతుంది. రామనారాయణే క్షుద్ర పూజలతో ఏదో చేశాడని రామనాథం భావించాడు. దీంతో మళ్లీ అతణ్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు. అయితే ఓరోజు మళ్లీ మద్యం తాగొచ్చి కుమార్తె, కుమారుణ్ని చంపేస్తానని రామనాథాన్ని బెదిరించాడు. నిజంగానే రామనారాయణ మంత్రాలతో చంపేస్తాడని భయపడిన రామనాథం అతణ్ని కొడవలితో నరికి చంపాడు" - వెంకన్నబాబు, ఇల్లందు డీఎస్పీ
మద్యానికి అలవాటు పడ్డ రామనారాయణ లేనిపోని గొప్పలకు పోయి కోరి మరీ కొరివి తెచ్చుకున్నాడు. జాలిపడి ఆశ్రయమిస్తే మత్తులో వారినే బెదిరించి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకున్నాడు. మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలవు అన్న వాస్తవాన్ని మూఢనమ్మకంతో మరిచిపోయిన రామనాథం అతణ్ని చంపి జైలు పాలైయ్యాడు.
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