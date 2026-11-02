నేడు తీవ్ర తుపానుగా మారనున్న 'మురసు' - రాష్ట్రంలోని 5 జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన
Cyclone Murasu Effect on Telangana : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన 'మురసు' ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో నేటి నుంచి 4 రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
Published : November 2, 2026 at 8:24 AM IST
పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం ఆదివారం తుపానుగా బలపడింది. గంటకు 27 కిలో మీటర్ల వేగంతో కదులుతూ చెన్నైకి 480 కిలో మీటర్లు, నెల్లూరుకు 550 కిలో మీటర్లు, మచిలీపట్నానికి 560 కిలో మీటర్లు, ఒంగోలుకు 600 కిలో మీటర్లు, విశాఖకు 610 కిలో మీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. నేడు పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా బలపడి, ఆ తర్వాత వాయువ్య దిశగా పయనించి సోమవారం అర్ధరాత్రి, మంగళవారం తెల్లవారుజామున నెల్లూరు-నరసాపురం మధ్య తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
హైదరాబాద్, వరంగల్, కరీంనగర్ మీదుగా
ఈ తుపానుకు 'మురసు' అని పేరు పెట్టారు. తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 100 నుంచి 110 కిలో మీటర్ల వేగంతో, గరిష్ఠంగా 120 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు. ఇది నెల్లూరు, నరసాపురం మధ్యలో తీరం దాటుతూ ఏపీ, తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలపై ప్రభావం చూపుతుందని తెలిపారు. హైదరాబాద్, వరంగల్, కరీంనగర్ మీదుగా మహారాష్ట్ర వైపు ప్రయాణం చేయనుందన్నారు. ఈ తీవ్ర తుపాను మంగళవారం ఉదయానికి తుపానుగా మారి, క్రమంగా నవంబర్ 4న ఉదయానికి వాయుగుండంగా బలహీనపడనుందని పేర్కొన్నారు.
తీవ్ర తుపానుగా మారి
ఈ 'మురసు' ప్రభావంతో తెలంగాణలో నేటి నుంచి గురువారం వరకు పలు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మరికొన్ని చోట్ల ఓ మోస్తరుగా కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. మంగళవారం ఉదయం ఏపీలోని నెల్లూరు-నరసాపురం మధ్య తీవ్ర తుపానుగా మారి తీరం దాటుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. బుధ, గురువారాల్లో మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల వరకు ఈ తుపాను ప్రయాణించి బలహీన పడే అవకాశం కూడా ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. ఈ మేరకు వాతావరణ శాఖ నేడు ఆరు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు
ఖమ్మం, మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూల్, వనపర్తి, నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయి. యాదాద్రి భువనగిరి, జనగామ, హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డిలలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వివరించింది. మంగళవారం ఖమ్మం, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసిన వాతావరణ శాఖ ఆ జిల్లాలో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది.
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