తీవ్ర తుపానుగా బలపడిన 'మురసు' - 3 రోజులపాటు ఆ జిల్లాలో అతి భారీ వర్షాలు
Murasu Cyclone Effect In Ap : పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తుపాను, తీవ్రంగా బలపడింది. గత ఆరు గంటలుగా ఇది గంటకు 20 కిలోమీటర్ల వేగంతో పయనిస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 8:08 AM IST
పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తుపాను, తీవ్రంగా బలపడింది. గత 6 గంటలుగా ఇది గంటకు 20 కిలోమీటర్ల వేగంతో పయనిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ తుపాను చెన్నైకి 260 కి.మీ, నెల్లూరుకు 290 కి.మీ, మచిలీపట్నానికి 320 కి.మీ, కావలికి 310 కి.మీ, ఒంగోలుకు 330 కి.మీ, విశాఖపట్నానికి 470 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఇది అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత నెల్లూరు - నర్సాపురం మధ్య తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉంది. తీరాన్ని దాటే సమయంలో గాలి వేగం గంటకు 100 కిలోమీటర్ల వరకు ఉండవచ్చు.
తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం : భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఇది సోమవారం ఉదయానికి 'తీవ్ర తుపాను'గా మారే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత వాయవ్య దిశగా పయనించి, సోమవారం అర్ధరాత్రి లేదా మంగళవారం తెల్లవారుజామున నెల్లూరు - నర్సాపురం మధ్య తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉంది. తీరాన్ని దాటే సమయంలో గాలి వేగం గంటకు 100–110 కి.మీ ఉండవచ్చని, గరిష్టంగా 120 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని అంచనా. నెల్లూరు - నర్సాపురం మధ్య తీరాన్ని దాటే క్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ తుపాను హైదరాబాద్, వరంగల్, కరీంనగర్ ప్రాంతాల మీదుగా ప్రయాణించి మహారాష్ట్ర వైపు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. మంగళవారం ఉదయానికి ఇది తిరిగి సాధారణ తుపానుగా బలహీనపడుతుందని, 4వ తేదీ ఉదయానికి అల్పపీడనంగా మారుతుందని అంచనా.
భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు : ఈ తుపాను ప్రభావంతో రాబోయే మూడు రోజుల్లో దక్షిణ కోస్తా జిల్లాలు, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు పడవచ్చు. సోమవారం మధ్యాహ్నం నుంచి తీర ప్రాంతాల్లో గంటకు 80 నుంచి 90 కి.మీ వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. సోమవారం నాడు కృష్ణ, గుంటూరు, బాపట్ల, ప్రకాశం (మార్కాపురంతో సహా), నెల్లూరు జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఒకటి రెండు చోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం కూడా ఉంది.
అలాగే విజయనగరం, ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి, తూర్పు గోదావరి, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అదనంగా అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, కాకినాడ, డా.బి.ఆర్. జిల్లాల పరిధిలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అంబేద్కర్ కోనసీమ, నంద్యాల, వైఎస్ఆర్ కడప, అన్నమయ్య. మంగళవారం అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, ఏలూరు జిల్లాల్లో పలుచోట్ల భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. నేడు, రేపు దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా 6 ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ,7 ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను రంగంలోకి దించారు. తుపాను దృష్ట్యా ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.
దూసుకొస్తున్న ‘మురసు’ - వచ్చే మూడ్రోజులు ఏపీలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు