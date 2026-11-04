మురసు తుపాను - భారీ వర్షాల ధాటికి ఉద్ధృతంగా మారిన వాగులు
Murasu Effects: మురసు తుపాను వల్ల కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లో వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. పలు చోట్ల వరద నీరు రోడ్లపైకి వచ్చింది. దీంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 12:38 PM IST
మురసు తుపాను వల్ల కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. పలు చోట్ల వరద నీరు రోడ్లపైకి వచ్చింది. దీంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ మండలం దాములూరు కూడలి వద్ద వైరా నది ఉద్ధృతంగా మారింది. కూడలి పల్లంపల్లి కాజ్వే మీదుగా ప్రవహించడంతో వీర్లపాడు నందిగామ మండలాల్లోని పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. గంపలగూడెం మండలంలోని వినగడప – తోటమూల గ్రామాల మధ్య ఉన్న కట్టలేరు ఉద్ధృతంగా మారింది. దీంతో 20 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మంగళవారం రాత్రి తహసీల్దార్ రాజకుమారి వరద ఉద్ధృతిని పరిశీలించారు.
నేలవాలిన వరిపైరు: మరోవైపు గాలి వానలకు గంపలగూడెం మండలం అనుమల్లంకలో వరిపైరు నేలవాలింది. దీంతో రైతులు లబోదిబో మంటున్నారు. జిల్లాలోని వాగులు ఉద్ధృతంగా మారడంతో తిరువూరు మండలం లక్ష్మీపురం మల్లెల రహదారిపై భారీగా నీరు చేరింది. దీంతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
స్తంభించిన రాకపోకలు: మరోవైపు మురసు తుపాను ప్రభావంతో గుంటూరు జిల్లా పెదనందిపాడు సమీపంలో నల్లమడ వాగు తీవ్ర రూపం దాల్చింది. నల్లమడ వాగు, నక్కవాగుకు గండ్లు పడ్డాయి. పెదనందిపాడు, నాగులపాడు గ్రామాలతో పాటు కాకుమాను మండలం కొమ్మూరు, గార్లపాడు గ్రామాలను వరద నీరు చుట్టు ముట్టింది. పెదనందిపాడు నుంచి కొమ్మూరుకు వెళ్లే బాపట్ల ప్రధాన రహదారిపై నుంచి వరద నీరు పొంగి ప్రవహిస్తోంది. దీంతో ఆయా గ్రామాలకు రాకపోకలు పూర్తిగా స్తంభించాయి. నల్లమడ వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది.
కట్టలకు అంచుల వరకు వాగు నీరు చేరడంతో ప్రజలు భయాందోళనలు ఉన్నారు. పెదనందిపాడు నుంచి గుంటూరు, పర్చూరు వెళ్లే ప్రధాన రహదారులకు రాకపోకలు ఆగిపోయాయి. కొమ్మూరు నుంచి గార్లపాడు వెళ్లే రహదారి పై నుంచి భారీ నీరు ప్రవహిస్తోంది. రహదారులు కోతకు గురయ్యాయి. బాపట్ల జిల్లా చెరుకూరు వైపు నల్లమడ వాగు నీరు ప్రవహిస్తోంది. సంబంధిత అధికారులు సత్వర చర్యలు తీసుకుని ఈ కష్టం నుంటి గట్టెంకించాలని గ్రామస్థులు కోరుతున్నారు.
వాయుగుండంగా బలహీనపడిన మురుసు తుపాను