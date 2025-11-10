ETV Bharat / state

'క్యాన్సర్‌ రాగానే జీవితం ముగిసిపోదు' - పోరాడి ఎవరెస్ట్​ను అధిరోహించిన విశాఖ వాసి

58ఏళ్ల వయసులో ఈ సాహసం చేసి విజయం సాధించిన మున్నీ కైసరే - చికిత్సకి తోడు పోషకాహారం, వ్యాయామం, యోగాతో క్యాన్సర్ నుంచి కోలుకోవచ్చన్న మహిళ

Cancer Women Success Story in AP
Cancer Women Success Story in AP (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 3:46 PM IST

3 Min Read
Cancer Women Success Story in AP : పర్వతారోహణ అంటే ఇష్టమున్న చాలామంది కల ఎవరెస్ట్‌ అధిరోహించడం! దీనికి శారీరకంగానే కాదు మానసికంగానూ సిద్ధం కావాలి. అలాంటిది క్యాన్సర్‌తో పోరాడి బలహీనపడ్డా ఆ కలను నెరవేర్చుకోవాలి అనుకున్నారు మున్నీ కైసరే! 58ఏళ్ల వయసులో ఈ సాహసం చేసి విజయం సాధించారామె. ఆ ప్రయాణం ఆమె మాటల్లోనే..

Cancer Women Success Story in AP
Cancer Women Success Story in AP (EENADU)

ఆటలు ఆడతావు. మారథాన్స్‌లో పాల్గొంటావు. వ్యాయామాలు చేస్తావు. నీకు క్యాన్సరేంటి?’ చాలామంది నిర్ధారణ అయ్యాక అడిగిన ప్రశ్న ఇది. నిజానికి మా అమ్మానాన్నలిద్దరూ వైద్యులే. చిన్నప్పట్నుంచీ రొమ్ములో గడ్డలా ఉండేది. ‘అదెలాగూ పెరగట్లేదు కదా! పర్లేదులే భయపడకు’ అని అమ్మ ధైర్యం చెప్పేది. దాంతో నేనూ పట్టించుకోలేదు. మాది విశాఖపట్నం. చిన్నప్పట్నుంచీ ఆటల్లో చురుకు.

ఇంటర్‌ పూర్తవ్వగానే పెళ్లైంది. మావారు ఉమేష్‌ నేవీలో పనిచేసి, కెప్టెన్‌గా రిటైర్‌ అయ్యారు. నేనూ 16 ఏళ్లపాటు ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేశా. మా బాబు ఆశిష్‌ మర్చంట్‌ నేవీ ఉద్యోగి. కోడలు గర్భవతి అని 2017లో ఉద్యోగం మానేశా. వాళ్లతో ఎక్కువ సమయం గడపొచ్చు అనుకుంటే రొమ్ములో గడ్డ పెరగడం గమనించా. ఆసుపత్రికి వెళ్తే ‘క్యాన్సర్‌ మరింత వ్యాపించొద్దంటే శస్త్రచికిత్స చేసి రొమ్ము తొలగించాలి’ అన్నారు వైద్యులు.

ఆ హింసకన్నా ప్రాణం పోతే బాగుండు : క్యాన్సర్‌ అని వినగానే డిప్రెషన్‌లోకి వెళ్లిపోయా. నాకే ఎందుకు వచ్చింది అనుకున్నా. అయినా ఎదుర్కోవాలి అని శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నా. ఇంట్లోవాళ్లకీ ధైర్యం చెప్పా. తీరా రేడియేషన్‌ ప్రభావంతో కుడివైపు శరీరమంతా నల్లగా మారిపోయింది. కీమోథెరపీ చేయించుకునేటప్పుడు ఈ హింసకన్నా ప్రాణం పోతే బాగుండు అనిపించిన రోజులూ ఉన్నాయి. ఇంతవరకూ వచ్చా ఇప్పుడు వెనుదిరగొద్దు అనుకుంటూనే చికిత్స కొనసాగించా. కోలుకోవడానికి ఏడాదిన్నర పట్టింది.

ఆ సమయంలో వంట, మొక్కల పెంపకం, చిత్రలేఖనం వంటి వ్యాపకాలపై ఎక్కువ దృష్టిపెట్టా. నాకు డిస్కవరీ ఛానెల్‌ చూడటమంటే ఇష్టం. ఓసారి ఎవరెస్ట్‌ ట్రెకింగ్‌ ప్రోగ్రామ్‌ చూసినప్పుడు ఆసక్తి కలిగింది. అధ్యయనం చేశాక నాకూ ప్రయత్నించాలనిపించింది. అప్పటికి నాకు 56 ఏళ్లు. ఇంట్లోవాళ్లకి చెబితే ‘ఈ వయసులో, నీ ఆరోగ్యానికి ఇవన్నీ అవసరమా’ అన్నారు. అయినా పట్టు వదల్లేదు. కోరగా కోరగా రెండేళ్లకు సరేనన్నారు.

వాళ్లని చూసి ఆశ్చర్యమేసింది : అయిదు నెలలు సాధన చేశాక చేయగలననిపించింది. 12వేల అడుగుల ఎత్తులో ఉండే ఉత్తరాఖండ్‌లోని ‘దయారా బుగ్యాల్‌’నీ అధిరోహించా. ఆ ఆత్మవిశ్వాసంతోనే ఎవరెస్ట్‌కి సిద్ధమయ్యా. కొంతదూరం వెళ్లేసరికి విపరీతమైన దగ్గు. వైద్యులను సంప్రదిస్తే పర్వతమ్మీద జంతు విసర్జితాలే కారణమన్నారు. కొన్ని జాగ్రత్తలతో తిరిగి మొదలుపెట్టా. రోజుకు 9గం. చొప్పున ఎక్కి ఈ అక్టోబరు 20 నాటికి పూర్తిచేశా.

ఈ పర్యటనలో చాలామంది విదేశీయులు 85, 90 ఏళ్ల వాళ్లనీ కలిశా. ఈ వయసులోనూ ఎక్కుతున్న వాళ్లని చూసి ఆశ్చర్యమేసింది. నాకు చాలా పొడవైన జుట్టుండేది. క్యాన్సర్‌ నయమైన కొత్తలో గుండుతో ఉన్న నన్ను చూసి నా స్నేహితులు ధైర్యం చెప్పారు. గ్రాండ్‌ మదర్‌ కాంటెస్ట్‌లో పాల్గొనేలానూ చూశారు. ఆ పోటీలో గుండుతోనే పాల్గొని, రెండో స్థానంలో నిలిచా. అప్పుడు నాకు అండగా నిలిచిన స్నేహితులు ఇప్పుడు ‘ఎవరెస్ట్‌ విజయం నీతోపాటు మాది కూడా’ అంటోంటే చాలా గర్వంగా ఉంది.

క్యాన్సర్‌ నుంచి కోలుకోవడం సులువే : క్యాన్సర్‌ అనగానే చాలామంది భయపడతారు. ఎన్నో ఏళ్లు బతకమని కంగారుపడతారు. కానీ వాటిని వదిలేయాలి. శరీరంలో ఎక్కడైనా చిన్న గడ్డలా కనిపించినా వైద్యులను కలవాలి. 40 ఏళ్లు దాటిన వాళ్లంతా తప్పనిసరిగా ఏడాదికోసారి వైద్యచికిత్సలు చేయించుకోవాలి. క్యాన్సర్‌ రాగానే జీవితం ముగిసిపోదు. చికిత్సకి తోడు పోషకాహారం తీసుకుంటూ వ్యాయామం, యోగా వంటివి చేస్తే కోలుకోవడం సులువే అని మున్నీ కైసరే తెలిపారు.

