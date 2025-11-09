అసాధ్యమంటూ ఏదీ లేదు - క్యాన్సర్తో పోరాడి ఎవరెస్ట్ అధిరోహించిన 58 ఏళ్ల మహిళ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2025 at 6:56 PM IST
Munni Kaisare From Visakhapatnam Scales Everest Base Camp: సాధించాలని తపన ఉంటే అసాధ్యమంటూ ఏదీ లేదని నిరూపించారు విశాఖకు చెందిన మున్నీ కైసరే. 6 పదుల వయసు సమీపిస్తున్న సమయంలో క్యాన్సర్ మహమ్మారి బారిన పడినా సరే దాన్ని ఏ మాత్రం లెక్కచేయకుండా మొక్కవోని దీక్షతో ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ను అధిరోహించారు. చిన్నచిన్న ఇబ్బందులు ఎదురైనా పట్టుదలతో లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేసి పలువురికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. క్యాన్సర్ వ్యాధితో ఇబ్బందిపడుతూ ఇక జీవితం అయిపోయిందని భావించే వారికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారీ విశ్రాంత ఉపాధ్యాయురాలు. ఇంతకీ ఆమె సాధించింది ఏంటి? సమాజానికి ఎలాంటి సందేశం ఇస్తున్నారో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ ఎక్కి రికార్డు: చిన్నారులతో ఆనందంగా గడుపుతున్న ఈమె పేరు మున్నీ కైసరే. విశాఖలోని ఎండాడ ఎం.వీ.వీ. గ్రీన్ ఫీల్డ్ నివాసికురాలు. ఈమె వయసు 58 ఏళ్లు. క్యాన్సర్ బారిన పడిన కైసారే అందరిలా కాకుండా వినూత్నంగా ఆలోచించారు. సమస్య ఉన్నవాళ్లు ఇంట్లో కుంగిపోతున్న సమయంలో ఆత్మస్థైర్యంతో 18,000 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ ఎక్కి రికార్డు నెలకొల్పారు మున్నీ కైసరే.
టింపనీ స్కూల్లో పదవీ విరమణ చేసిన ఈ ఉపాధ్యాయురాలు క్యాన్సర్ బారిన పడినా ఏ మాత్రం ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోలేదు. ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్కు వెళ్తానని ఇంట్లో చెప్పినప్పుడు కుటుంబసభ్యులు కాస్త ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోమని చెప్పినప్పుడు అందరిలా కాకుండా భిన్నంగా ఉండాలని మున్నీ కైసరే భావించారు. తన ఆరోగ్య సవాళ్లను అద్భుతమైన దృఢ సంకల్పంతో అధిగమించగలిగారు. ఆమె విజయం కేవలం వ్యక్తిగత మైలురాయి మాత్రమే కాదు, చాలా మందికీ ఓ సందేశంగా నిలుస్తోంది.
అచంచల స్ఫూర్తితో సాకారమైన లక్ష్యం: ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ ట్రెక్ ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన మార్గాలలో ఒకటి. ఇది కఠినమైన భూభాగాలు, నిటారుగా అధిరోహించాల్సిన సాహసయాత్ర. హిమాలయాలలోని తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితుల మీదుగా విస్తరించి ఉంటుంది. నేపాల్లోని ఎవరెస్ట్ పర్వతానికి దక్షిణం వైపున ఉన్న బేస్ క్యాంప్ 17,598 అడుగులు ఎత్తులో ఉంది. చల్లని గాలి, ఘనీభవన స్థాయి కంటే బాగా పడిపోయే ఉష్ణోగ్రతలు ఉండటంతో అది పూర్తిగా ఆరోగ్యంగా ఉన్న వారికే కష్టతరమైన విషయం. అలాంటి సాహసాన్ని తానెందుకు చేయకూడదని భావించిన మున్నీ అచంచలమైన స్ఫూర్తితో లక్ష్యాన్ని సునాయాసంగా పూర్తి చేశారు.
వ్యాధులు శరీరానికే తప్ప మనసుకు కాదని నిరూపించిన మున్నీ కైసరే ఎంతోమందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. అంతేకాకుండా స్థానిక ప్రజల నుంచి అదే విధంగా ప్రముఖ వ్యక్తుల నుంచి ప్రశంసలను అందుకుంటున్నారు. వయసైందనో, మన అనుకున్న వారు దూరమయ్యారనో అని కుమిలిపోయే కంటే మన జీవితాన్ని సార్ధకం చేసుకోవాలని ఈమె తన జీవిత ప్రయాణం అందరికీ వివరిస్తుంది.
"మా ఇంట్లో వాళ్లు అందరూ నాకు క్యాన్సర్ వచ్చిన తర్వాత చాలా బాధపడ్డారు. కాని దాని తర్వాత నేను కీమో చేయించుకుని దేవుని దయ వలన ప్రస్తుతం బాగానే ఉన్నాను. ఎవరూ కూడా క్యాన్సర్తో నా జీవితమంతా అయిపోయిందని ఎవరూ కూడా అనుకోవొద్దు. అధైర్యపడకుండా నేను ఆ విషయాన్ని ఏ మాత్రం మైండ్లో పెట్టుకోకుండా ఎవరెస్ట్ను అధిరోహించాను. నాకు ఈ విజయం దక్కడం ఎంతగానో సంతోషంగా ఉంది"-మున్నీ కైసరే, పర్వతారోహకురాలు
