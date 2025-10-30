ETV Bharat / state

మునేరు నది ఉగ్రరూపం - పెనుగంచిప్రోలు పరిసర ప్రాంతాల్లో వరద ముప్పు

పోలంపల్లి వద్ద మునేరు ఆనకట్ట నుంచి 1,05,000 క్యూసెక్కుల వరద - లింగాల కాజ్‌ వేపై వరద నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో నిలిచిన రాకపోకలు

Munneru Flowing Dangerously at Penuganchiprolu
Munneru Flowing Dangerously at Penuganchiprolu (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 1:52 PM IST

|

Updated : October 30, 2025 at 2:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Munneru Flowing Dangerously at Penuganchiprolu : తెలంగాణలోని వరంగల్, ఖమ్మం జిల్లాలో కురిసిన భారీ వర్షాలకు మునేరుకు వరద పోటెత్తింది. ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా పెనుగంచిప్రోలు వద్ద మునేరు నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. కాజ్‌ వే పైనుంచి వరద ప్రవహిస్తోంది. పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. వాహనాల రాకపోకలు నిలిపివేశారు. వరద ఉద్ధృతికి పెనుగంచిప్రోలు పరిసర ప్రాంతాల్లో పలు ఆలయాలు నీట మునిగాయి. వత్సవాయి మండలం పోలంపల్లి వద్ద మున్నేరు ఆనకట్ట నుంచి 1,05,000 క్యూసెక్కుల వరద వస్తోంది. లింగాల కాజ్‌ వేపై వరద నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.

గత ఏడాది మునేరు వరదలకు ఆయకట్టులోని కాలవ కట్ట తెగి వరి పైర్లను వరద ముగించింది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు భారీగా మునేరు వరద వరి పైరులను ముంచెత్తింది. దీంతో రైతులు నష్టపోయారు. దాదాపు 500 ఎకరాల్లో వరి పైరు ముంపునకు గురైంది. పెనుగంచిప్రోలు నుంచి వత్సవాయి మండలం రేగుల గడ్డ వైపు వెళ్లే రహదారిపై వరద ప్రవహిస్తుండటంతో రాకపోకలకు పూర్తిగా నిలిపి వేశారు.

మునేరు నది ఉగ్రరూపం - పెనుగంచిప్రోలు పరిసర ప్రాంతాల్లో వరద ముప్పు (ETV)

వత్సవాయి మండలం పోలంపల్లి వద్ద మునేరు ఆనకట్ట వద్ద నుంచి ఉదయం 7 గంటలకు 85 వేల క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు వస్తుంది. లింగాల వద్ద కాజ్​ వే నుంచి వరద ప్రవహిస్తూ ఉండటంతో గత రాత్రి 9 గంటల నుంచి రాకపోకలు నిలిపివేశారు. దీంతో వైరా రహదారిపై రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మునేరుకు గంటకు 3000 క్యూసెక్కులు చొప్పున వరద ప్రవాహం పెరుగుతుంది. గత రాత్రి 11 గంటలకు లింగాల వద్ద జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీశ, పోలీస్ కమిషనర్ రాజశేఖర్ బాబు పరిశీలించారు. మున్నేరు పరివాహక ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. ప్రధాన రహదారుల వద్ద హెచ్చరిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేసి, పోలీసులతో బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు.

నందిగామ వద్ద మునేరు ముంపు ప్రాంతాల్లో ఎమ్మెల్యే తంగిరాల సౌమ్య పర్యటించారు. ఆర్డీవో బాలకృష్ణ పోలీసు, రెవెన్యూ అధికారులతో కలిసి నందిగామలో మునేరు పరిసర ప్రాంతాలను పరిశీలించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని సూచించారు. తెలంగాణలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో నందిగామ నియోజకవర్గంలో మునేరుకు వరద సమాచారంతో బుధవారం రాత్రి 12 గంటలకు లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను తమ ఇళ్లను ఖాళీ చేసి పునరావాస కేంద్రాలకు కానీ, బంధువుల ఇళ్లకు కానీ వెళ్లాలని సూచించారు.

'గత ఏడాది మునేరు వరదలకు ఆయకట్టులోని తువ్వ కాలువ కట్ట తెగి వరి పైర్లను ముంచింది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు తువ్వ కాలువ గండి నుంచి భారీగా మున్నేరు వరద వరి పైరును ముంచెత్తింది. దీంతో మా పంట మొత్తం మునిగిపోయింది. వరి పైరు మొత్తం వరద పాలైంది. ఇటువంటి సమస్య తలెత్తకుండా అధికారులు శాశ్వత పరిష్కార దిశగా చర్యలు చేపట్టాలి.' -బాధిత రైతులు

'మొంథా' వీరంగం - స్తంభించిన జనజీవనం, 4 లక్షల ఎకరాల్లో పంటలకు దెబ్బ

అల్లకల్లోలంగా మారిన ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలు - లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం

Last Updated : October 30, 2025 at 2:09 PM IST

TAGGED:

MUNNERU FLOW AT PENUGANCHIPROLU
ROADS ARE BLOCKED DUE TO FLOODS
MUNNERU AT PENUGANCHIPROLU
HEAVY RAINS IN AP AND TELANGANA
MUNNERU FLOWING DANGEROUSLY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇల్లు శుభ్రం చేస్తున్నారా? - ఈ రూల్ పాటిస్తే క్లీనింగ్ వెరీ ఈజీ!

మీరు ఎక్కే బస్సు భద్రమేనా - ఇవి ఉంటే ప్రమాదాలను నియంత్రిచొచ్చు!

గ్యాస్​ ప్రమాదాలు - రూపాయి కట్టకుండానే రూ.30 లక్షల బీమా పొందొచ్చు

మార్కెట్​లోకి మరో ప్రీమియం బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.