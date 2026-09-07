జలమండలికి అప్పగించడంలో బాలారిష్టాలు - మురుగు సమస్య తీరేదెన్నడో?
తాగునీటి సరఫరాకే పరిమితమైన వాటర్బోర్డ్ కార్యకలాపాలు -మురుగు నీటి నిర్వహణ వ్యవస్థను వాటర్ బోర్డుకు అప్పగించడంలో తొలగని బాలారిష్టాలు - జలమండలిలో చేరినా ఇంకా మున్సిపాలిటీ చేతుల్లోనే నిర్వహణ
Published : September 7, 2026 at 12:55 PM IST
Water Board Neglects Sewage System : వాటర్ బోర్డ్ పరిధి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వరకు విస్తరించినప్పటికీ దాని కార్యకలాపాలు కేవలం తాగునీటి సరఫరాకే పరిమితమయ్యాయి. విలీన ప్రాంతాల మురుగు నీటి నిర్వహణ వ్యవస్థను వాటర్ బోర్డ్కు అప్పగించడంలో తలెత్తిన ప్రారంభ అడ్డంకులు ఇంకా పరిష్కారం కాలేదు. ఫలితంగా విలీనమైన మున్సిపాలిటీలు, గ్రామ పంచాయతీలే ఆ వ్యవస్థలను స్వయంగా నిర్వహిస్తున్నాయి.
మురుగు నీటి ఏకీకరణలో పురోగతి లేదు : తాగు నీరు, మురుగు నీటి నిర్వహణకు సంబంధించి ప్రణాళికాబద్ధమైన అభివృద్ధి బాధ్యత కలిగిన వాటర్ బోర్డ్ తన పరిధిని ఓఆర్ఆర్ దాటి విస్తరించినప్పటికీ, విలీనమైన 27 మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్ల డ్రైనేజీ వ్యవస్థలను బోర్డ్కు బదిలీ చేయడంలో జాప్యం జరుగుతోంది. నెలలు గడుస్తున్నా మురుగు నీటి నిర్వహణ సేవల ఏకీకరణలో ఎటువంటి పురోగతి లేదు. వాటర్ బోర్డ్ పరిధి 2,053 చదరపు కిలోమీటర్లకు విస్తరించినప్పటికీ మురుగు నీటి సేవలు ప్రస్తుతం 1,450 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణానికే పరిమితమై ఉన్నాయి.
సిబ్బంది కొరత అధిగమించాల్సిన అవసరం : కొత్తగా విలీనమైన ప్రాంతాల్లో మురుగు నీటి సేవలను అందించడానికి సిబ్బంది కొరతను అధిగమించడం, డ్రైనేజీ మౌలిక సదుపాయాలను పునర్నిర్మించడం అవసరం. దీనికి భారీగా నిధులు అవసరమని ఉన్నతాధికారులు పేర్కొంటున్నారు. విలీన ప్రాంతాల్లో చాలా వరకు భూగర్భ డ్రైనేజీ వ్యవస్థలు లేకపోవడంతో శుద్ధి చేయని మురుగు నీరు బహిరంగ కాలువల ద్వారా సమీపంలోని జల వనరులలోకి కలుస్తోంది.
బడ్జెట్ లోటు మధ్య అదనపు భారం : అనేక ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ సెప్టిక్ ట్యాంక్ వ్యవస్థలే వాడుకలో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో విలీన ప్రాంతాల్లో మురుగు నీటి వ్యవస్థల సజావు నిర్వహణకు ప్రధానంగా పైపులైన్ల నిర్మాణం, అనుసంధాన నెట్వర్క్ ఏర్పాటు అవసరం. వీటన్నింటికీ భారీ ఆర్థిక పెట్టుబడి అవసరమవుతుంది. వాటర్ బోర్డ్ ఇప్పటికే తీవ్రమైన బడ్జెట్ లోటుతో సతమతమవుతుండటంతో అదనపు ఆర్థిక భారాన్ని మోసే స్థితిలో లేమని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అవసరమైన సిబ్బంది, నిధులను పూర్తిగా సమకూర్చకపోతే తాము ముందుకు సాగలేమని వారు ఇప్పటికే ప్రభుత్వానికి తెలియజేశారు. నిధుల పరిస్థితిపై ప్రభుత్వం స్పష్టతనిచ్చి, మున్సిపాలిటీలు, వాటర్ బోర్డ్ మధ్య ఉమ్మడి కార్యాచరణ ప్రణాళికను ఖరారు చేస్తేనే మురుగు నీటి వ్యవస్థను వాటర్ బోర్డ్లో విలీనం చేసే ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.
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