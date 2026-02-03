ETV Bharat / state

కౌన్సిలర్​కు రూ.అర కోటి, ఛైర్​పర్సన్​కు రూ.5 కోట్లు! : ధన బలమున్నోళ్లకే బీ-ఫారం

ఖర్చు పెట్టే స్తోమత ఉన్న వారికే బీ-ఫారం - ఛైర్‌పర్సన్‌కో రేటు, కౌన్సిలర్‌కు మరో రేటు - పుర ఎన్నికల్లో జోరుగా ధన సమీకరణాలు - ఆయా జిల్లాలోని పరిస్థితులు ఇలా!

Telangana Municipal Elections 2026
Telangana Municipal Elections 2026 (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 3, 2026 at 12:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Municipal Elections 2026 : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎక్కడ విన్నా మున్సిపల్ ఎన్నికల పేరే వినిపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో రాజకీయ ధన సమీకరణాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 7 నగరపాలక, 116 పురపాలిక సంఘాలకు ఈ నెల 11న పోలింగ్​ జరగనుంది. రాజకీయ అనుభవం, వరుసగా గెలుపొందిన చరిత్ర, సామాజిక వర్గాల మద్దతు ఇవేవీ అభ్యర్థుల ఎంపికకు కొలమానం కావడం లేదు. ఆయా పార్టీల ముఖ్య నాయకులు, అధ్యక్షుడు కాసులున్న వారి వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారు.

ఛైర్‌పర్సన్‌కో రేటు - కౌన్సిలర్‌కు మరో రేటు : నామినేషన్లు వేసిన అభ్యర్థులు బరిలో ఉండేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలని ఆయా రాజకీయ నాయకుల వద్దకెళ్లి ఆరా తీస్తే, అక్కడ తెలిసిన విషయమేమిటంటే 'ఇవి చాలా ఖరీదుతో కూడుకున్న ఎన్నికలు. కార్యకర్తలు మొదలు ఓటర్ల వరకు ప్రతీది డబ్బుతో ముడిపడిన వ్యవహారం. మీ డివిజన్​లో ప్రత్యర్థి పార్టీలు ఓటుకు గరిష్ఠంగా రూ.10 వేలు చెల్లించేందుకైనా సిద్ధంగా ఉన్నారు. మీరు కూడా ఇందులో ఉండాలంటే రూ.అర కోటి, ఛైర్​పర్సన్​/ మేయర్​ కావాలంటే రూ.5 కోట్లు సొంతంగా సమకూర్చుకొని బీ-ఫారం పట్టుకుని ప్రచారం చేసేందుకు వెళ్లు. అనుభవం, డబ్బుల్లేవు​. ప్రజాబలం ఉంది అనే మాటలు వద్దు. సమయం కూడా లేదు. కాదు, కూడదంటే ఉపసంహరించుకో. నామినేటెడ్​ పదవులు ఇస్తామం'టూ తేల్చి చెప్పేస్తున్నారు. మంగళవారం సాయంత్రం వరకు నామినేషన్ల ఉప సంహరణకు గడువు ఉంది. స్థానికంగా ప్రజాబలం ఉన్నా, ఆర్థికంగా ఉంటేనే కొన్ని బల్దియాలు, కార్పొరేషన్లలో ఆశావహులకు ప్రధాన పార్టీలు బీ-ఫారంలు జారీ చేసేందుకు సిద్ధమయ్యాయి.

నల్గొండలో పరిస్థితి ఇలా : నల్గొండ నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో ఓ డివిజన్​లో ప్రధాన పార్టీకి చెందిన మేయర్​ అభ్యర్థి రూ.5 కోట్ల వరకు గరిష్ఠంగా ఖర్చు చేసేందుకు ముందుకొచ్చారు. కోదాడలో మొత్తం 35 వార్డులున్నాయి. వార్డుకు రూ.10 లక్షల చొప్పున మొత్తం రూ.3.50 కోట్లు ఖర్చు చేయగలిగిన వారే ఛైర్​పర్సన్​ అభ్యర్థి అనడంతో నలుగురు ఆశావహులు ఒక్కొక్కరు రూ.3.5 కోట్లు జమ చేసుకుని సదరు నేతను మరోసారి కలిశారు. దీంతో ఎవరికి ఛైర్​పర్సన్​ పదవి ఇవ్వాలో తేల్చుకోలేని ఆ నేత ప్లేటు ఫిరాయించారు. ఆ ఖర్చులను తానే భరిస్తానని చెప్పి వారిని వెనక్కి పంపినట్లు తెలిసింది. చౌటుప్పల్​ పురపాలిక పరిధిలో ఓ వార్డులో ఓ పార్టీ అధ్యక్షుడు బీఫారం కావాలని డిమాండ్​ చేసే ఛైర్​పర్సన్​ అభ్యర్థులను రూ.3 కోట్లు జమ చేసుకుని కనపడాలని ముఖం మీదే చెప్పేస్తున్నారు.

ఉమ్మడి జిల్లాల్లో పరిస్థితులు ఇలా :

  • మెదక్​ జిల్లాలోని ఓ నియోజకవర్గంలో 2 పురపాలికల్లో కౌన్సిలర్​గా పోటీకి ప్రచారం, ఇతరత్రా ఖర్చులకు రూ.20 లక్షలు వెచ్చించగలమంటేనే పార్టీ బీ-ఫారం ఇస్తామని ఆ పార్టీ ముఖ్యనేతనే తేల్చి చెప్పారు. ఆ నియోజకవర్గంలో పుర ఛైర్​పర్సన్​ పదవి ఆశిస్తున్న అభ్యర్థితో రూ.5 కోట్లు డిపాజిట్​ చేయించారు.
  • కరీంనగర్​ జిల్లాలోని ఓ నియోజకవర్గ మున్సిపల్లో రూ.10 లక్షల ఖర్చు చేయగల స్తోమత ఉన్నట్లు ఆధారాలు చూపిస్తేనే ఓ ప్రధాన పార్టీ టికెట్లు ఖరారు చేసింది. కరీంనగర్​, రామగుండం నగరపాలక సంస్థల్లోని అత్యధిక డిమాండ్​ ఉన్న 2 విజిజన్లలో మరో ప్రధాన పార్టీ రూ.30 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షలు ఖర్చు చేయగలిగిన అభ్యర్థులకే బీ-ఫాంలు జారీ చేస్తోంది.
  • నిజామాబాద్​ నగరపాలికలో రూ.50 లక్షల వ్యయం చేయగల ఆశావహులకే టికెట్లు ఇస్తామని ఓ పార్టీ ప్రకటించింది. మరో 4 పురపాలికల్లో రూ.15 లక్షల నుంచి రూ.20 లక్షల వ్యయం చేసే అభ్యర్థులకే బీ-ఫారంలు ఇస్తామని ఓ ప్రధాన పార్టీ నేతలు ప్రకటించారు.
  • ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఓ బల్దియా ఛైర్​పర్సన్​ పదవి ఆశిస్తున్న నాయకుడి నుంచి రూ.3 కోట్లు, మరో పురపాలికలో రూ.2 కోట్లు డిపాజిట్​ చేయించి ఖర్చు చేసేందుకు ఒప్పందం చేసుకున్నారు. రెండు మున్సిపాలిటీల్లో ఓ పార్టీ టికెట్​ ఇచ్చే వారి బ్యాంకు అకౌంట్లో రూ.25 లక్షల డబ్బు ఉంటేనే బీ-ఫారం జారీ చేసింది.
  • ఉమ్మడి ఖమ్మం, ఆదిలాబాద్​ జిల్లాల నగరపాలికలో రూ.5 కోట్లు ఖర్చు చేసే వారికే మేయర్​గా అవకాశం ఇస్తామని ప్రధాన పార్టీల్లోని కొంత మంది నేతలు చెబుతున్నారు. మహబూబ్​నగర్​ నగరపాలికలోనూ మేయర్​ గిరి కోసం డబ్బులు సమకూర్చుకోవాలని ముఖ్య నేతలు సూచిస్తున్నారు.
  • సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్​నగర్​లో ఓ ప్రధాన పార్టీకి సంబంధించి నామినేషన్లు వేసిన ఆశావహ అభ్యర్థులు ఒక్కొక్కరు తమ ఖాతాల్లో రూ.10 లక్షలు జమ చేసి ఆ వివరాలు అందించాలని అక్కడి ముఖ్యనేత ఆదేశించారు. ఎన్నికల ప్రచారానికి పార్టీ నుంచి ఫండ్​ ఏదీ ఇవ్వమని, ఎవరికి వారే ఖర్చులు పెట్టుకోవాలని సూచించారు. ఛైర్​పర్సన్​ పదవి కావాలంటే రూ.3 కోట్లు జమ చేయాలని చెప్పడంతో నో చెప్పలేక ఓ ఆశావహ అభ్యర్థి అంగీకరించారు.

పురపోరులో మరో కీలక ఘట్టం - ఇవాళ్టితో ముగియనున్న నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు

రసవత్తరంగా పురపాలక పోరు - పట్టునిలుపుకునేందుకు రాజకీయ పార్టీల వ్యూహాలు

TAGGED:

TELANGANA MUNICIPAL ELECTION TICKET
MUNICIPAL ELECTION MONEY SWING
COSTLY MUNICIPAL ELECTIONS IN TG
మున్సిపల్​ ఎన్నికలు 2026
TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.