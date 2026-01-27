ETV Bharat / state

మున్సిపల్ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల - ఫిబ్రవరి 11న పోలింగ్, 13న కౌంటింగ్

116 మున్సిపాలిటీలు, 7 కార్పొరేషన్ల ఎన్నికలకు మోగిన నగారా - ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌తో అమల్లోకి వచ్చిన ఎన్నికల కోడ్ - రాష్ట్రంలో రసవత్తంగా జరగనున్న మున్సిపల్​ ఎన్నికల పోరు

TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026
ఎన్నికల కమిషనర్ రాణికుముదిని (ETV)
ETV Bharat Telangana Team

January 27, 2026

January 27, 2026

Municipal Elections in Telangana : తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. దీంతో రాష్ట్రంలోని 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 కార్పొరేషన్ల ఎన్నికలకు నగారా మోగినట్లయింది. ఫిబ్రవరి 11న పోలింగ్ జరగుతుందని ఎన్నికల కమిషనర్ రాణికుముదిని ప్రకటించారు. ఇప్పటికే దాదాపు ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తి చేసినట్లు తెలిపారు. ఇవాళ ఎస్‌ఈసీ కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఇందులో సీఎస్, డీజీపీ సహా ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

  • మున్సిపల్‌ ఎన్నికలకు మోగిన నగారా
  • 116 మున్సిపల్‌ స్థానాలు, 7 కార్పొరేషన్లకు నోటిఫికేషన్‌
  • ఓట్లు వినియోగించుకోనున్న 52 లక్షల మందికిపైగా ఓటర్లు
  • రాష్ట్రంలో ఫిబ్రవరి 11న మున్సిపల్ ఎన్నికలు
  • ఫిబ్రవరి 13న మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు
  • రీపోలింగ్‌ ఎక్కడైనా ఉంటే ఫిబ్రవరి 12న నిర్వహణ
  • రేపటి నుంచి ఈనెల 30 వరకు నామినేషన్ల స్వీకరణ
  • ఈనెల 31న అభ్యర్థుల నామినేషన్ల పరిశీలన
  • నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు ఫిబ్రవరి 3 వరకు గడువు
  • ఫిబ్రవరి 16న మున్సిపల్ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక
  • ఫిబ్రవరి 16న కార్పొరేషన్ మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నిక


