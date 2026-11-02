మందకొడిగా సాగిన మున్సిపల్ పోలింగ్ - సాయంత్రానికి 60.96 శాతంమే నమోదు
AP Municipal Elections : పుర పోలింగ్ మందకొడిగా సాగింది. నగరపాలక సంస్థలు, పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీలకు పోలింగ్ జరిగింది. పోలింగ్ ప్రారంభమైన తొలి 2 గంటల్లో 8.39 శాతమే నమోదైంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 7:17 AM IST|
Updated : November 2, 2026 at 8:09 AM IST
నగరపాలక సంస్థల పోలింగ్లో బందరు ఓటర్లు అదరగొడితే పురపాలక సంఘాల ఓటింగ్లో చీమకుర్తి ఓటర్లు దుమ్ములేపారు. ఉదయం నుంచే కేంద్రాలకు క్యూ కట్టి అత్యధిక ఓటింగ్ నమోదయ్యేలా చేశారు. మరోవైపు తిరుపతి కార్పొరేషన్, ఆదోని మున్సిపాలిటీ ఓటర్లు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడం చాలా వెనుకబడ్డారు. మొత్తంగా చూస్తే సాయంత్రం 5 గంటల వరకు 60.96 శాతం పోలింగ్ నమోదు కాగా కార్పొరేషన్ ఓటర్ల కంటే పురపాలికల ఓటర్లు పైచేయి సాధించారు.
పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ మందకొడిగా సాగింది. 13 నగరపాలక సంస్థలు, 79 పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీలకు ఆదివారం ఉదయం 7 గంటలకు పోలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కాగా తొలి 2 గంటల్లో 8.39 శాతమే నమోదైంది. పోలింగ్ ముగిసే సమయానికి 60.96 శాతానికి చేరింది. కొన్ని కేంద్రాల్లో సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత కూడా ఓటర్లు ఉండటంతో పోలింగ్ శాతం మరికొంత పెరిగే అవకాశం ఉంది. పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీలతో పోలిస్తే నగరపాలక సంస్థల్లో పోలింగ్ శాతం తక్కువగా నమోదైంది.
2021లో జరిగిన పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 65.08 శాతం శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. ఈ సారి కొంత తగ్గే అవకాశం ఉంది. 13 నగరపాలక సంస్థల్లో ఓటర్లు ఆశించిన స్థాయిలో పోలింగ్ కేంద్రాలకు రాలేదు. కొన్ని పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల్లో మాత్రం ఉదయం నుంచే బారులు తీరి కనిపించారు. కొన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఓటర్లు తక్కువగా ఉన్నారని తెలుసుకొని వచ్చి ఓటు వేసి వెళ్లారు. పలు చోట్ల సాయంత్రం 5 గంటలకు కూడా ఇంకా ఓటర్లు లైనులో ఉండటంతో అప్పటి వరకు క్యూలో ఉన్నవారందరికీ ఓటేసే అవకాశం కల్పించారు.
అభ్యర్థుల గుర్తులు తారుమారు : విజయవాడ, ఏలేశ్వరంలలో బ్యాలట్ పత్రాలు మారడంతో కొంత గందరగోళం నెలకొంది. విజయవాడ 55వ డివిజన్ పరిధిలో అభ్యర్థుల గుర్తులు తారుమారయ్యాయి. వైఎస్సార్సీపీ, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల గుర్తులు మారిపోయినట్లు గుర్తించడంతో అధికారులు వెంటనే కొత్త బ్యాలట్ పేపర్లను ముద్రించి అందుబాటులోకి తెచ్చారు. దీంతో 2 గంటలు ఆలస్యంగా ఓటింగ్ మొదలైంది. అక్కడి ఓటర్లకు రాత్రి 7 గంటల 30 నిమిషాల వరకు ఓటేసేందుకు అవకాశం ఇచ్చారు. ఏలేశ్వరం 3, 7 వార్డులకు చెందిన బ్యాలట్ పేపర్లు మారిపోవడంతో అరగంటపాటు పోలింగ్ నిలిచిపోయింది. అధికారులు వాటిని సరిచేసి, పోలింగ్ ప్రక్రియను కొనసాగించారు.
నగరపాలక సంస్థల్లో విశాఖలో ఉదయం 7 నుంచి 9 గంటల మధ్య కేవలం 3.34 శాతం పోలింగ్ మాత్రమే నమోదైంది. తర్వాత క్రమంగా ఓటర్లు రావడంతో సాయంత్రానికి 50.02 శాతం ఓటింగ్ జరిగింది. గుంటూరు నగరపాలక సంస్థలోనూ ఉదయం 9 గంటలకు నమోదయిన ఓటింగ్ 5.21 శాతమే. తర్వాత నగర ఓటర్లు తరలివచ్చి ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడంతో మొత్తం 56.15 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. మచిలీపట్నం, చిత్తూరు, తిరుపతి, కర్నూలు నగరపాలక సంస్థల్లో ఓటర్లు ఉదయం నుంచే ఎక్కువ సంఖ్యలో వచ్చి ఓటేశారు.
ఉదయం 9 గంటల సమయానికి మచిలీపట్నంలో 11.69 శాతం, చిత్తూరులో 11.25 శాతం, తిరుపతిలో 11.72 శాతం, కర్నూలులో 11.15 శాతం మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. పోలింగ్ ముగిసే సమయానికి విశాఖలో 50.02 శాతం, విజయనగరంలో62.93 శాతం, ఏలూరులో 59.64శాతం, మచిలీపట్నంలో 70.83 శాతం, విజయవాడలో 55.35 శాతం, గుంటూరులో 56.15 శాతం, ఒంగోలులో 71.27 శాతం, నెల్లూరులో 57.72 శాతం, చిత్తూరులో62.40శాతం, తిరుపతిలో 46.85 శాతం, అనంతపురంలో 56.12 శాతం, కడపలో 69.58 శాతం, కర్నూలులో 53.60 శాతం నమోదైంది.
గుంతకల్లులో 2.95 శాతమే ఓటింగ్ : పురపాలక, నగర పంచాయతీల్లో ఉదయం 9 గంటల సమయానికి అత్యల్పంగా గుంతకల్లులో 2.95 శాతమే ఓటింగ్ నమోదైంది. నిడదవోలులో 3.17 శాతం, బుచ్చిరెడ్డిపాలెంలో 4.02, నాయుడుపేటలో 4.15, జంగారెడ్డిగూడెంలో 4.31, పార్వతీపురంలో 4.48 శాతమే ఓటింగ్ జరిగింది. అత్యధికంగా నగరిలో ఉదయం 9 గంటలకే 20.69 శాతం, జమ్మలమడుగులో 20.56 శాతం ఓట్లు పోలయ్యాయి. జమ్మలమడుగులో ఆశ్చర్యకరంగా ఉదయం 11 గంటలకే 60.92 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. తర్వాత వేగం తగ్గి సాయంత్రం 5 గంటలకు 78.57 శాతానికి చేరింది.
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