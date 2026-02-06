పురపోరులో ఉత్కంఠ రేపుతున్న మెతుకుసీమ - ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఉద్దండులు
మున్సిపల్ వార్లో పైచేయి సాధించేందుకు హోరాహోరి - వ్యూహ ప్రతివ్యూహాలకు పదునుపెడుతున్న 3 పార్టీలు - జిల్లా నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఉద్దండ పిండాలు - ఉత్కంఠ రేపుతున్న ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా
Published : February 6, 2026 at 9:01 AM IST
Municipal Elections in Medak : పురపోరులో ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా ఉత్కంఠ రేపుతోంది. ఉద్దండపిండాలు ఈ జిల్లా నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుండటంతో మున్సిపల్ వార్లో పైచేయి సాధించేందుకు హోరాహోరి తలపడుతున్నారు. మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహతోపాటు నియోజకవర్గ ఇంఛార్జులు కాంగ్రెస్ గెలుపు కోసం పనిచేస్తున్నారు. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ మార్గదర్శనంలో పురఎన్నికల్లో పట్టు నిలుపుకునేందుకు హరీశ్రావు శ్రమిస్తున్నారు. మెదక్ ఎంపీ రఘునందన్రావు, ఎమ్మెల్సీ అంజిరెడ్డి బీజేపీ అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తున్నారు.
రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాది కీలక పాత్ర. మాజీ సీఎం కేసీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు, ప్రస్తుత మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ, బీజేపీ ఎంపీ రఘునందన్రావు సహా కీలక నేతలు ఇక్కడి నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ మెతుకు సీమలోని పురపాలికల్లో జెండా ఎగురవేయాలనే పట్టుదలతో రంగంలోకి దిగాయి. వ్యూహా ప్రతివ్యూహాలతో పురపోరు పతాకస్థాయికి చేరింది.
హోరాహోరీగా : సిద్దిపేట జిల్లా పరిధిలో దుబ్బాక, గజ్వేల్-ప్రజ్ఞాపూర్, హుస్నాబాద్, చేర్యాల మొత్తంగా నాలుగు మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి. దుబ్బాక పురపాలికలో 20 వార్డులు ఉండగా 40వేల వరకు జనాభా ఉంటుంది. వ్యవసాయం, చేనేత, బీడీ పరిశ్రమపై ఆధారపడి జీవించే వాళ్లు ఎక్కువ. దుబ్బాకకు సమీపంలోనే మల్లన్నసాగర్ ప్రాజెక్టు ఉన్నప్పటికీ కాల్వల నిర్మాణం పూర్తిస్థాయిలో జరగకపోవడం వల్ల రైతులకు సాగునీటి కష్టాలు తప్పడం లేదు. దుబ్బాక మున్సిపాలిటీని కైవసం చేసుకోవాలని మూడు పార్టీలు హోరాహోరీగా తలపడుతున్నాయి. ఐతే దుబ్బాక బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి, బీజేపీ ఎంపీ రఘునందన్రావు పురపోరును ప్రతిష్ఠాత్మకం తీసుకుని గెలుపు కోసం శ్రమిస్తున్నారు.
మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న గజ్వేల్ నియోజకవర్గం పరిధిలోని గజ్వేల్-ప్రజ్ఞాపూర్ మున్సిపాలిటీ పోరు ఆసక్తి రేపుతోంది. మల్లన్నసాగర్ ముంపు గ్రామాలైన పల్లెపహాడ్, వేములఘాట్, ఏటిగడ్డ కిష్టాపూర్, బ్రహ్మణ బంజేరుపల్లి, లక్ష్మాపూర్, ఎర్రవల్లి పంచాయతీలు.. ఈ పురపాలికలో విలీనమయ్యాయి. మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు గజ్వేల్-ప్రజ్ఞాపూర్ మున్సిపాలిటీ బాధ్యత తీసుకున్నారు. గెలుపు కోసం బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ వ్యూహప్రతివ్యూహాలకు పదును పెడుతున్నాయి.
పురపాలికను చేజిక్కించుకోవాలని : ఇక చేర్యాల మున్సిపాలిటీ విషయానికి వస్తే 2018లో ఏర్పడింది. ఇక్కడ 12 వార్డులు ఉన్నాయి. 2020లో జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్-5, బీఆర్ఎస్-5 సీట్లు, స్వతంత్రులు రెండు సీట్ల చొప్పున గెలిచారు. ఇద్దరు స్వతంత్రుల మద్దతుతో బీఆర్ఎస్ చేర్యాల పురపీటాన్ని దక్కించుకుంది. చేర్యాల పురపాలిక బాధ్యతలు తీసుకున్న జనగామ ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డి మరోసారి గులాబీ జెండా ఎగురవేయాలనే పట్టుదలతో పనిచేస్తున్నారు. అధికార కాంగ్రెస్ తరఫున భువనగిరి ఎంపీ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి చేర్యాల పురపాలికను చేజిక్కించుకోవాలని పావులు కదుపుతున్నారు.
సంగారెడ్డి జిల్లాలో సదాశివపేట, గడ్డపోతారం, ఇస్నాపూర్, గుమ్మడిదల, జిన్నారం, ఇంద్రేశం ఇటీవల మున్సిపాలిటీలుగా అవతరించాయి. సదాశివేట మున్సిపాలిటి సంగారెడ్డి పట్టణానికి సమీపంలో ఉంది. ఇక్కడ 26 వార్డులు ఉన్నాయి. సదాశివపేట పురపాలికలో మహిళ ఓటర్లు కీలకంగా ఉన్నారు. గడ్డపోతారంలో 18వార్డులు, ఇంద్రేశంలో 18 వార్డులు, ఇస్నాపూర్ 26 వార్డులు, జిన్నారంలో 20వార్డులు, గుమ్మడిదలో 22 వార్డులున్నాయి. పరిశ్రమలు ఎక్కువగా ఉండటం, హైదరాబాద్కు సమీపంలోనే ఉండటంతో ఈ మున్సిపాలిటీలు వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి. పరిశ్రమలకు నెలవుగా ఉన్నా మౌలిక సదుపాయాల కొరత వేధిస్తోంది. తాగునీటి సరఫరా పరిమితంగా ఉండటం, డ్రైనేజీ లేక మురుగు వీధుల్లోకి రావడం ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతోంది. కాలనీలు పెరుగుతున్నా పార్కులు, ఆట స్థలాలు లేవు. మున్సిపాలిటీ హోదాతో ఇంటి పన్నులు, నీటి పన్నులు, లైసెన్స్ ఫీజులు పెరిగాయని అదేస్థాయిలో అభివృద్ధి పరుగులు పెట్టాలని స్థానికులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
కాంగ్రెస్ సైతం సత్తా చాటాలనే : జహీరాబాద్ నియోజకవర్గంలో పరిధిలో జహీరాబాద్, కోహీర్ మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి. జహీరాబాద్ పురపాలికలో 37 వార్డులు, 78 వేల 999మంది ఓటర్లున్నారు. స్థానికంగా పార్టీ ఎమ్మెల్యే మాణిక్రావు ఉండటంతో బీఆర్ఎస్ దూకుడుగా ముందుకెళ్తోంది. కాంగ్రెస్ సైతం సత్తా చాటాలనే పట్టుదలతో వ్యూహాలకు పదును పెట్టింది. ఐతే వర్గపోరు అధికార పార్టీకి తలనొప్పిగా మారింది. జహీరాబాద్ నియోజకవర్గ ఇంఛార్జ్ చంద్రశేఖర్, ఎంపీ సురేష్ షెట్కర్, స్థానిక నేత గిరిధర్రెడ్డి మద్దతుదారులు వర్గాలుగా విడిపోయారు. మేజర్ పంచాయతీగా ఉన్న కోహీర్ కాంగ్రెస్ సర్కార్ ఇటీవల మున్సిపాలిటీగా మార్చింది. ఇక్కడ 16 వార్డులు, 10 వేల 944 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. కోహీర్లో ప్రధానంగా కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ మధ్య పోటీ ఉంది. తొలిసారి పురపీఠం దక్కించుకోవాలనే పట్టుదలతో ఇరు పార్టీలు తలపడుతున్నాయి.
నారాయణఖేడ్లో పురపాలక సంఘం 2018లో ఏర్పాటైంది. ఏళ్ల నుంచి సమస్యలు మాత్రం పరిష్కారం కావడం లేదు. ఇరుకు రోడ్లు, ట్రాఫిక్ సమస్య పుర ప్రజల్ని వేధిస్తున్నాయి. మురుగు కాలువలు చిన్నగా ఉండటం వల్ల వర్షకాలంలో పొంగిపొర్లి స్థానికులకు నరకం కనపడుతోంది. సమస్యలకు పరిష్కారం చూపే వారినే ఆదరిస్తామని ఓటర్లు అంటున్నారు. స్థానిక ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే ఇద్దరూ అధికార పార్టే కావడంతో నారాయణ్ఖేడ్లో గెలుపుపై కాంగ్రెస్ ధీమాతో ఉంది.
సంగారెడ్డి జిల్లాలో మరో కీలకైమైన మున్సిపాలిటీ ఆందోల్-జోగిపేట. ఇక్కడి నుంచే వైద్యఆరోగ్యశాఖ మంత్రిగా దామోదర రాజనరసింహా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఆందోల్-జోగిపేట పురపాలికలో గెలుపుపై కాంగ్రెస్ ధీమాతో ఉండగా గట్టి పోటీనిచ్చేందుకు BRS పావులు కదుపుతోంది. మెదక్ జిల్లా పరిధిలో మెదక్, నర్సాపూర్, తూప్రాన్, రామాయంపేట్ మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేగా సునీత లక్ష్మారెడ్డి నర్సాపూర్పై గులాబీ జెండా రెపరెపలాడించేందుకు శ్రమిస్తున్నారు. మెదక్, తుప్రాన్, రామాయంపేటలో సత్తా చాటాలని కాంగ్రెస్ పట్టుదలతో ఉంది. మెదక్ ఎమ్మెల్యే రోహిత్రావు, ఆయన తండ్రి మైనంపల్లి హనుమంతరావు వ్యూహాలకు పదును పెడుతున్నారు. మొత్తంగా ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ హోరాహోరీగా తలపడుతుండగా బీజేపీ సైతం ఉనికి చాటాలనే ఉత్సాహంగా పురపోరులో కాలు దువ్వుతోంది.
