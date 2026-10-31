రేపే పుర పోరు - 92 చోట్లే ఎన్నికలు
AP Municipal Elections: 2,382 మేయర్, ఛైర్పర్సన్, కార్పొరేటర్, కౌన్సిలర్ స్థానాలకు పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. 6,669 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 7:50 AM IST
Municipal Elections in 92 Places on November 1st: రాష్ట్రంలో 92 చోట్లే రేపు పుర పోరు సాగనుంది. మిగిలిన ఎనిమిది చోట్లా ఛైర్పర్సన్ సహా కౌన్సిలర్ల స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 2,382 మేయర్, ఛైర్పర్సన్, కార్పొరేటర్, కౌన్సిలర్ స్థానాలకు పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. 6,669 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో 8 పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల్లో ఛైర్పర్సన్ సహా వార్డు సభ్యుల స్థానాలు ఏకగ్రీవం కావడంతో 92 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకే పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. వీటిలో 13 నగరపాలక సంస్థలు, 79 పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీలు ఉన్నాయి.
వీటిలో మొత్తం 2,382 స్థానాలకు 11 వేల 705 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో 99 లక్షల 36 వేల 14 మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఎన్నికల నిర్వహణకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం మొదట నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. నామినేషన్ల పరిశీలన, ఉపసంహరణలు, ఏకగ్రీవాల తరువాత 92 పురపాలికల్లో 6,669 మంది బరిలో నిలిచారు. కార్పొరేషన్, మున్సిపల్ కార్యాలయాల నుంచి శనివారం ఉదయం నుంచే పోలింగ్ కేంద్రాలకు సామగ్రి తరలించనున్నారు.
13 మేయర్ స్థానాలకు 153 మంది అభ్యర్థులు పోటీలో నిలిచారు. 922 డివిజన్ స్థానాల్లో 118 ఏకగ్రీవం కాగా 804 స్థానాలకు పోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. 3 వేల 73 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. కార్పొరేషన్ ఎన్నికల కోసం 6,384 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం 59 లక్షల 97 వేల 918 ఓటర్లు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు.
అక్కడ నో పోలింగ్: రాష్ట్రంలో 87 ఛైర్పర్సన్ స్థానాలు ఉండగా 17 ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 70 స్థానాలకు పోలింగ్ నిర్వహిస్తుండగా 367 మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. 3 వేల 20 వార్డు స్థానాల్లో 637 ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 2382 స్థానాలకు పోలింగ్ నిర్వహిస్తుండగా 6669 అభ్యర్థులు పోటీలో ఉన్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల కోసం 5,321 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. 39 లక్షల 38వేల 96 ఓటర్లు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. పిడుగురాళ్ల, దాచేపల్లి, గురజాల, దర్శి, ప్రొద్దుటూరు, కమలాపురం, రాయచోటి, ఆళ్లగడ్డలో పాలకవర్గమంతా ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ఆత్మకూరు మున్సిపాల్టీలోని 20వ వార్డులో నామినేషన్లు వేసిన వారంతా ఉపసంహరించుకున్నారు. దీంతో అక్కడ ప్రస్తుతం ఎన్నికలు నిర్వహించడం లేదు.
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