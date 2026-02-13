ETV Bharat / state

RESULT : దూసుకెళ్తున్న కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు - ఆ మున్సిపాలిటీలు హస్తగతం

నల్గొండ జిల్లా నందికొండ మున్సిపాలిటీ కాంగ్రెస్‌ కైవసం - నందికొండలో కాంగ్రెస్‌ 11, బీఆర్‌ఎస్‌ 1 - ఖమ్మం జిల్లా అశ్వారావుపేటలో 22 వార్డుల్లో 15 వార్డులు గెలుచుకున్న కాంగ్రెస్‌

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 13, 2026 at 10:28 AM IST

Municipal Election Results Updates 2026 : తెలంగాణలో మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. పలుచోట్ల ఫలితాలు వెలువడుతున్నాయి. అధిక చోట్ల కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థులు జోరు ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఖమ్మం జిల్లా అశ్వారావుపేట మున్సిపాలిటీ, నల్గొండ జిల్లా హాలియా, నందికొండ మున్సిపాలిటీలు 'హస్త'గతమయ్యాయి. గెలుపొందిన అభ్యర్థులకు ఎన్నికల అధికారులు వెంటనే ధ్రువపత్రాలను అందజేస్తున్నారు. అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా పోలీసుల పటిష్ఠ భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఘర్షణ వాతావరణం తలెత్తకుండా కౌంటింగ్ కేంద్రం నుంచి 200 మీటర్ల దూరం వరకు ఆంక్షలు విధించారు. ఉదయం 10:30 గంటల వరకు అందిన సమాచారం మేరకు కాంగ్రెస్ 150కి పైగా, బీఆర్​ఎస్ 100కు పైగా, బీజేపీ, ఇతరులు 20కి పైగా వార్డుల్లో విజయం సాధించారు.

మున్సిపాలిటీల వివరాలు..

  • నల్గొండ జిల్లా హాలియా మున్సిపాలిటీ కాంగ్రెస్‌ కైవసం
  • హాలియా: 12 వార్డుల్లో ఇప్పటికే 8 వార్డులు గెలుచుకున్న కాంగ్రెస్‌
  • నల్గొండ జిల్లా నందికొండ మున్సిపాలిటీ కాంగ్రెస్‌ కైవసం
  • మొత్తం 12 వార్డుల్లో 11 వార్డులు గెలుచుకున్న కాంగ్రెస్‌
  • ఖమ్మం జిల్లా అశ్వారావుపేట మున్సిపాలిటీ కాంగ్రెస్‌ కైవసం
  • అశ్వారావుపేట: 22 వార్డుల్లో ఇప్పటికే 15 వార్డులు గెలుచుకున్న కాంగ్రెస్‌
  • ములుగు మున్సిపాలిటీ ఒకటో వార్డులో కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి విజయం
  • ములుగు: ఆరో వార్డులో కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి విజయం
  • యాదగిరిగుట్ట ఒకటో వార్డులో బీజేపీ అభ్యర్థి బోడ రాధ విజయం
  • యాదగిరిగుట్ట: 4వ వార్డులో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి స్వప్న విజయం
  • భువనగిరి: ఒకటో వార్డులో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి స్వరూప రాణి విజయం
  • మజీద్‌పూర్: 10వ వార్డులో కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి సరసం వనజ విజయం
  • ఇంద్రేశం: 15వ వార్డులో కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి సరిత విజయం
  • మధిర: 10వ వార్డులో టీడీపీ అభ్యర్థి బోడేపూడి రేవతి విజయం
  • ఎల్లంపేట: 10వ వార్డులో బీఆర్ఎస్‌ అభ్యర్థి శ్రీలత విజయం
  • ఎల్లంపేట: 15వ వార్డులో కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి వేణుగోపాల్‌ విజయం
  • ఎల్లంపేట: 16వ వార్డులో బీఆర్ఎస్‌ అభ్యర్థి సురేశ్‌రెడ్డి విజయం
  • ఇబ్రహీంపట్నం: 11వ వార్డులో బీఆర్‌ఎస్‌ అభ్యర్థి కొండ్రు శ్రీలత విజయం
  • ఇబ్రహీంపట్నం: 12వ వార్డులో బీఆర్‌ఎస్‌ అభ్యర్థి కొండ్రు త్రిలోక్‌ విజయం
  • సంగారెడ్డి జిల్లా గడ్డపోతారం మున్సిపాలిటీ బీఆర్‌ఎస్‌ కైవసం
  • మూడింట రెండొంతులకు పైగా వార్డులు గెలుచుకున్న బీఆర్‌ఎస్‌
  • మొత్తం 18 వార్డుల్లో ఇప్పటివరకు 14 వార్డులు గెలుచుకున్న బీఆర్‌ఎస్‌
  • గడ్డపోతారం: బీఆర్‌ఎస్‌-14, కాంగ్రెస్‌-3, ఇతరులు-1
  • అలియాబాద్: 4వ వార్డులో బీజేపీ అభ్యర్థి దీపిక విజయం
  • అలియాబాద్: 7వ వార్డులో స్వతంత్ర అభ్యర్థి వెంకటేశ్‌ విజయం
  • అలియాబాద్: 16వ వార్డులో బీఆర్‌ఎస్‌ అభ్యర్థి వనజ విజయం
  • అలియాబాద్: 19వ వార్డులో బీఆర్‌ఎస్‌ అభ్యర్థి విజయం

విధుల్లో ఉన్న ప్రభుత్వ యంత్రాగంపై దౌర్జన్యాలు చేస్తే సహించం : ఎన్నికల విధుల్లో ఉన్న పోలీసు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై దౌర్జన్యాలు చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకోంటామని డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి తెలిపారు. విధి నిర్వహణలో ఉన్న అధికారులను అడ్డుకుంటే చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ప్రజాప్రతినిధులైనా, అభ్యర్థులైనా, కార్యకర్తలైనా చట్టానికి ఎవరూ అతీతులు కారని చెప్పారు. అధికారులపై ఫిర్యాదులు ఉంటే రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం లేదా పై అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుంటే సహించేది లేదన్నారు. ఓట్ల లెక్కింపు సమయంలో రాజకీయ నాయకులు, కార్యకర్తలు నిబంధనల మేరకు సహకరించాలని కోరారు.

