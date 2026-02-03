'నేను మీ అభ్యర్థిని - ఈ ఒక్కసారి నాకు అవకాశం కల్పించండి' : సోషల్​ మీడియాల్లో ప్రచారాలు

ETV Bharat / state

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జోరుగా సాగుతున్న మున్సిపల్​ ఎన్నికల ప్రచారం - ఈసారి సరికొత్తగా ఓటర్లను ఆకర్షించే విధంగా సోషల్​ మీడియాలో ప్రచారం - రేపటి నుంచి కదలనున్న ప్రధాన పార్టీల

Telangana Municipal Elections 2026
Telangana Municipal Elections 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 3, 2026 at 10:25 AM IST

Telangana Municipal Elections 2026 : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మున్సిపల్​ ఎన్నికల ప్రచారాలు జోరు అందుకున్నాయి. ప్రధాన పార్టీలన్నీ ప్రత్యర్థులపై విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలు చేసుకుంటూ దూసుకెళ్తున్నాయి. మరోవైపు ఎన్నికల పోలింగ్​ తేదీ దగ్గరపడుతుండటం, సమయం తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఔత్సాహిక అభ్యర్థులు ఇప్పటికే తమ ప్రచారం మొదలుపెట్టారు. పార్టీ టికెట్​ దక్కినా, దక్కకపోయినా తాము బరిలో ఉంటామనే సందేశం పంపుతున్నారు. ఆదరించాలని అభ్యర్థిస్తున్నారు.

సామాజిక మాధ్యమాల్లో : 'నేను మీ అభ్యర్థిని. ఎప్పుడూ సేవకుడిగా మీకు అందుబాటులో ఉంటాను. ఈసారి అవకాశం కల్పించండి. మీ విలువైన ఓటు నాకే వేయండి.' అంటూ సోషల్​ మీడియాల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ప్రధానంగా వాట్సప్​ గ్రూపులను ఇందుకు వేదికగా చేసుకుంటున్నారు. కాలనీ యువత, అభివృద్ధి కమిటీ, కుల సంఘాలు ఇలా తమ వార్డు పరిధిలో ఏ గ్రూపులుంటే ఆ గ్రూపుల్లో తమ ఎన్నికల ప్రచార సందేశాలు పంపుతున్నారు.

  • ఇందులో వారు వ్యక్తిగతంగానే కాకుండా, మద్దతుగా ఉన్నవారిని, ఓటర్లను ప్రభావితం చేయగల్గిన పెద్ద మనుషులు, ముఖ్యులను కూడా భాగస్వాములుగా చేసుకుంటున్నారు. వీలైనంత తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ మందికి చేరేలా, వారి నమ్మకం చూరగొనేలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
  • ఫోన్లలోనూ సంప్రదింపులు చేస్తూ ఓట్ల కోసం విన్నవిస్తున్నారు. స్థానిక పరిస్థితులు, అభివృద్ధికి ఉన్న అవకాశాలు, తనను బలపర్చడానికి కారణాలు ఇత్యాది అంశాలను తెలియజేస్తూ ఓటర్లను ఆలోచింపజేస్తున్నారు.
  • తమ వార్డులో వారితో కలిసి ప్రధానంగా ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో ఇంటింటికీ వెళ్తున్నారు. వారి మద్దతు కూడగట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అదే సమయంలో ప్రతిపక్ష అభ్యర్థులు చేసే తప్పుడు ప్రచారాలను పట్టించుకోవద్దని, తాత్కాలిక ప్రలోభాలకు లొంగవద్దని అభ్యర్థిస్తున్నారు.

పాటల రూపంలో ఎన్నికల ప్రచారాలు : చిన్న చిన్న పాటల రూపంలోనూ ప్రచార పర్వం మొదలైంది. పేర్లు, పార్టీ మార్పుతో ప్రత్యేకంగా పాటలు రూపొందించేందుకు చాలా మంది సంసిద్ధంగా ఉన్నారు. నమూనా పాటలు, ప్రచారం మాటలను వారు ఇప్పటికే అభ్యర్థులకు చేరవేస్తున్నారు. వారికి నచ్చిన రీతిలో, ఓటర్లు మెచ్చేరీతిలో ప్రచారం జరిగేలా పాటలు దోహదం చేస్తాయని ఆకర్షిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు చాలా మంది ఈ ప్రచార పాటలను సిద్ధం చేయిస్తున్నారు. ఒకటి, రెండు రోజుల్లో వీటిని మరింత విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

ప్రచారానికి కదలనున్న ప్రధాన పార్టీలు : మున్సిపల్ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్​ రాక ముందు నుంచే ఔత్సాహిక నేతలు ప్రచారం మొదలుపెట్టారు. వీరిలో చాలా మంది పోటీలో దిగారు. అయితే వాస్తవంగా బరిలో ఎవరుంటారన్నది మంగళవారం తేలనుండటంతో ఆ తర్వాత నుంచి ప్రచారం జరగనుంది. అందుకే ప్రధాన పార్టీలకు సంబంధించి నేతలు కూడా 4వ తేదీ నుంచే ప్రచారం ఆరంభించనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి ఆరోజు మిర్యాలగూడ నుంచి ప్రచారం మొదలుపెట్టనున్నారు. బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీతో పాటు ఇతర పార్టీల నేతలు కూడా కదలనున్నారు. ఆ తర్వాత నుంచి ప్రచారానికి కేవలం ఆరు రోజుల వ్యవధి మాత్రమే ఉండటంతో దానికి తగ్గట్టుగానే ముఖ్యనేతలు సిద్ధమవుతున్నారు.

తొలి దశలో మూడొంతుల నామినేషన్లు రద్దు : మున్సిపల్‌ ఎన్నికల నామినేషన్ల పర్వం కీలక దశకు చేరుకుంది. రకరకాల లోపాల కారణంగా మొత్తం దాఖలైన వాటిలో 10 వేల నామినేషన్లను అధికారులు తిరస్కరించారు. అంటే దాదాపు మూడొంతులు తొలి దశలోనే రద్దయ్యాయి. ఉపసంహరణ గడువు మంగళవారంతో ముగియనుండటం, ప్రధాన పార్టీల అసంతృప్తులను బుజ్జగిస్తుండటంతో వాస్తవంగా ఎంతమంది రంగంలో మిగులుతారన్నది ఆ తర్వాత తేలనుంది. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో మొత్తం 29,694 నామినేషన్లు దాఖలు కాగా, పరిశీలన అనంతరం వాటిలో 10,086 అనర్హమైనవని అధికారులు తిరస్కరించారు.

ప్రస్తుతానికి 19,608 నామినేషన్లు మిగిలాయి. ఒక అభ్యర్థి ఒకటి కంటే ఎక్కువ నామినేషన్లు దాఖలు చేసి ఉంటే పరిశీలన సమయంలో వాటిని అధికారులు తొలగించారు. నామినేషన్​లో తప్పులున్నా, స్థానిక ఓటరు కాకపోయినా, స్థానిక సంస్థలకు సంబంధించిన పన్నులు చెల్లించకపోయినా నామినేషన్​ తిరస్కరణకు గురవుతుంది. ఇక నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు మంగళవారం చివరి రోజు కావడంతో సాయంత్రం తుది పోరులో మిగిలిన వారి వివరాలను రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్​ ప్రకటిస్తుంది.

