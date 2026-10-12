ఏపీ మున్సిపల్ ఎన్నికల రిజర్వేషన్లు ఖరారు - నేడే తుది జాబితా విడుదల!
రాష్ట్రంలో 17 నగర పాలక సంస్థలు, 106 మున్సిపాలిటీల్లో రిజర్వేషన్లపై కసరత్తు ఓ కొలిక్కి వచ్చింది. బుధవారం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్న దృష్ట్యా నేడు తుది జాబితా విడుదల చేయనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 7:34 AM IST
AP Municipal Polls 2026 : ఏపీలో మున్సిపల్ ఎన్నికల రిజర్వేషన్లపై పురపాలక శాఖ ప్రాథమిక కసరత్తు పూర్తి చేసింది. 17 నగరపాలక సంస్థలు, 106 పురపాలక సంఘాల్లో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మహిళల వారీగా కేటాయించే స్థానాలపై దాదాపు ఒక నిర్ణయానికి రాగా తుది కసరత్తు కొనసాగుతోంది. నిబంధనలు, జనాభా నిష్పత్తి, రొటేషన్ తదితర అంశాల ఆధారంగా అన్నీ సరిగా ఉన్నాయో లేదో అధికారులు చెక్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రక్రియ ఆదివారం రాత్రి దాదాపు కొలిక్కి వచ్చింది.
ఈ నెల 14న (బుధవారం) స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్న దృష్ట్యా ఇవాళ నగరపాలక సంస్థలు, పురపాలక సంఘాల వారీగా రిజర్వేషన్ల జాబితాను విడుదల చేయనున్నారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం మంగళగిరి-తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థ మేయర్ పదవిని ఎస్టీలకు, రాజమహేంద్రవరం, కర్నూలు నగరపాలక సంస్థలను ఎస్సీలకు కేటాయిస్తున్నారు. 123 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 41 కేటాయించనున్నట్లు తెలిసింది.
మొత్తం 17 నగరపాలక సంస్థల్లో బీసీలకు 5, ఎస్సీలకు 2, ఎస్టీలకు 1 దక్కనున్నాయి. మహిళలు 50 శాతం కంటే ఎక్కువగా అంటే 9 మంది మేయర్లు కానున్నారు. 106 పురపాలక సంఘాల్లో బీసీలకు 36, ఎస్సీలకు 14, ఎస్టీలకు 3 కేటాయిస్తున్నారు. ఇందులో 50 శాతం చోట్ల మహిళలకు ఛైర్పర్సన్ పదవులు దక్కనున్నాయి. తుది కసరత్తులో భాగంగా ఏవైనా లోపాలు దొర్లితే వాటిని సరిచేసే క్రమంలో ఇందులో కొన్ని మార్పులు జరిగే అవకాశముంది.
నగరపాలక సంస్థల్లో నాలుగు చోట్ల మళ్లీ అతివలకే అవకాశం కల్పించనున్నారు. మచిలీపట్నం, కాకినాడ, కార్పొరేషన్లను 2021 ఎన్నికల్లో జనరల్ మహిళలకు కేటాయించారు. ఈ దఫా కూడా బీసీ మహిళలకు అవకాశం దక్కనుంది. 2021 ఎన్నికల్లో బీసీ మహిళలకు కేటాయించిన విజయనగరం, శ్రీకాకుళం కార్పొరేషన్లను ఈ దఫా జనరల్ మహిళలకు కేటాయిస్తున్నారు.
నగరపాలక సంస్థల రిజర్వేషన్లు :
- ఎస్టీ (1) - జనరల్ : మంగళగిరి
- ఎస్సీ (2) - మహిళ: కర్నూలు, జనరల్: రాజమహేంద్రవరం
- బీసీ (5) - మహిళలు: మచిలీపట్నం, కాకినాడ, జనరల్: చిత్తూరు, అనంతపురం, ఏలూరు
- మహిళలు (5) - జనరల్: శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, వైఎస్సార్ కడప, గుంటూరు, కడప, గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్
- అన్రిజర్వ్డ్ (4) - ఒంగోలు, నెల్లూరు, తిరుపతి, విజయవాడ
పురపాలక సంఘాలు : 106
ఎస్టీ: 3 - మహిళ (1): గూడూరు, జనరల్ (2): ఆత్మకూరు, ఆలూరు
ఎస్సీ: 14 - మహిళలు (7) : కొండపల్లి, నిడదవోలు, ఏలేశ్వరం, చింతలపూడి, సూళ్లూరుపేట, గుత్తి, చీరాల; జనరల్ (7): ఉయ్యూరు, నూజివీడు, కుప్పం, సామర్లకోట, పిఠాపురం, బాపట్ల, పొదిలి
బీసీ (36) - మహిళలు (18) : జంగారెడ్డిగూడెం, నర్సీపట్నం, నాయుడుపేట, చిలకలూరిపేట, ఇచ్ఛాపురం, కొవ్వూరు, పాలకొల్లు, గుంతకల్లు, గుడివాడ, నందిగామ, ముమ్మిడివరం, మదనపల్లె, నరసరావుపేట, అమలాపురం; జనరల్ (18): కావలి, కదిరి, బి.కొత్తకోట, కందుకూరు, హిందూపురం, ఆత్మకూరు (నెల్లూరు), అద్దంకి, కమలాపురం, నెల్లిమర్ల, మడకశిర, ఆళ్లగడ్డ, గురజాల, దాచేపల్లి, గొల్లప్రోలు, మార్కాపురం, నంద్యాల, బేతంచెర్ల, నందికొట్కూరు, దర్శి, గూడూరు (కర్నూలు), మైదుకూరు, బద్వేలు
జనరల్ మహిళ (27) : కనిగిరి, వెంకటగిరి, నరసాపురం, పలాస-కాశీబుగ్గ, పెడన, పలమనేరు, జమ్మలమడుగు, ఆకివీడు, పాలకొండ, పొన్నూరు, భీమవరం, జగ్గయ్యపేట, బుచ్చిరెడ్డిపాళెం, ఎర్రగుంట్ల, యలమంచిలి, కల్యాణదుర్గం, ఆమదాలవలస, పుంగనూరు, మాచర్ల, రాజంపేట, ఆదోని, డోన్, రాజాం, బొబ్బిలి, రేపల్లె, పులివెందుల, ఎమ్మిగనూరు
అన్ రిజర్వ్డ్ (26) : పుట్టపర్తి, పెనుకొండ, రాయచోటి, సాలూరు, తణుకు, తెనాలి, తాడేపల్లిగూడెం, రామచంద్రాపురం, సత్తెనపల్లి, శ్రీకాళహస్తి, తుని, పార్వతీపురం, ప్రొద్దుటూరు, పుత్తూరు, మండపేట, నగరి, చీమకుర్తి, తిరువూరు, రాయదుర్గం, గిద్దలూరు, వినుకొండ, పెద్దాపురం, ధర్మవరం, తాడిగడప, పిడుగురాళ్ల, తాడిపత్రి
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