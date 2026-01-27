తెలంగాణలో పురపాలికల ఎన్నికలు - మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు ఇవే
116 మున్సిపాలిటీలు, 7 కార్పొరేషన్ల ఎన్నికలకు మోగిన నగారా - ఇవాళ నోటిఫికేషన్తో అమల్లోకి వచ్చిన ఎన్నికల కోడ్ - రాష్ట్రంలో రసవత్తంగా జరగనున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల పోరు
Published : January 27, 2026 at 7:46 PM IST
Municipal Elections in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల సందడి ప్రారంభమైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 32 జిల్లాల్లోని 7 కార్పొరేషన్లు, 414 డివిజన్లు, 116 మున్సిపాల్టీలు 2,582 వార్డుల్లో ఫిబ్రవరి 11వ తేదీన ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనుందని ఎలక్షన్ కమిషన్ పేర్కొంది. ఎన్నికలు జరగనున్న కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాల్టీల వివరాలు చూద్దాం.
మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు - వార్డుల సంఖ్య :-
- కరీంనగర్ (66)
- మంచిర్యాల (60)
- రామగుండం (60)
- నిజామాబాద్ (60)
- మహబూబ్ నగర్ (60)
- భద్రాద్రి కొత్తగూడెం (60)
- నల్గొండ (48)
మున్సిపాలిటీలు :-
వరంగల్
- నర్సంపేట (30)
- వర్ధన్నపేట (12)
జనగామ
- జనగామ (30)
- స్టేషన్ ఘన్పూర్ (18)
హనుమకొండ
- పరకాల (22)
మహబూబాబాద్
- డోర్నకల్ (15)
- కేసముద్రం (16)
- మహబూబాబాద్ (36)
- మరిపెడ (15)
- తొర్రూర్ (16)
జయశంకర్ భూపాలపల్లి
- భూపాలపల్లి (30)
ములుగు
- ములుగు(20)
రాజన్న సిరిసిల్ల
- సిరిసిల్ల (39)
- వేములవాడ (28)
కరీంనగర్
- చొప్పదండి (14)
- హుజూరాబాద్ (30)
- జమ్మికుంట (30)
జగిత్యాల
- ధర్మపురి (15)
- జగిత్యాల (50)
- కోరుట్ల (33)
- మెట్పల్లి (26)
- రాయికల్ (12)
పెద్దపల్లి
- మంథని(13)
- పెద్దపల్లి (36)
- సుల్తానాబాద్ (15)
ఖమ్మం
- ఏదులాపురం (32)
- కల్లూరు (20)
- మధిర (22)
- సత్తుపల్లి (23)
- వైరా (20)
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం
- అశ్వారావుపేట (22)
- ఇల్లెందు (24)
ఆదిలాబాద్
- ఆదిలాబాద్ (49)
నిర్మల్
- భైంసా(26)
- ఖానాపూర్ (12)
- నిర్మల్ (42)
కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్
- ఆసిఫాబాద్ (20)
- కాగజ్ నగర్ (30)
మంచిర్యాల
- బెల్లంపల్లి (34)
- చెన్నూరు (18)
- క్యాతనపల్లి (22)
- లక్షెట్టిపేట (15)
రంగారెడ్డి
- ఆమనగల్ (15)
- చెవేళ్ల (18)
- ఇబ్రహీంపట్నం (24)
- మొయినాబాద్ (26)
- షాద్నగర్ (28)
- శంకర్పల్లి (15)
మేడ్చల్ - మల్కాజిగిరి
- అలియాబాద్ (20)
- మూడుచింతలపల్లి (24)
- ఎల్లంపేట (24)
వికారాబాద్
- కొడంగల్ (12)
- పరిగి (18)
- తాండూర్ (36)
- వికారాబాద్ (34)
నిజామాబాద్
- ఆర్మూర్ (36)
- భీమ్ఘల్ (12)
- బోధన్ (38)
కామారెడ్డి
- బాన్సువాడ (19)
- బిచ్కుంద (12)
- కామారెడ్డి (49)
- ఎల్లారెడ్డి (12)
యాదాద్రి భువనగిరి
- ఆలేరు(12)
- భువనగిరి (35)
- చౌటుప్పల్ (20)
- మోత్కూరు (12)
- పోచంపల్లి (13)
- యాదగిరిగుట్ట (12)
సూర్యాపేట
- హుజూర్ నగర్ (28)
- కోదాడ(35)
- నేరేడుచర్ల (15)
- సూర్యాపేట (48)
- తిరుమలగిరి (15)
నల్గొండ
- చండూరు (10)
- చిట్యాల (12)
- దేవరకొండ (20)
- హాలియా (12)
- మిర్యాలగూడ (48)
- నల్గొండ (12)
సిద్దిపేట
- చేర్యాల (12)
- దుబ్బాక (20)
- గజ్వేల్ (20)
- హుస్నాబాద్ (20)
సంగారెడ్డి
- అందోలు - జోగిపేట (20)
- గడ్డపోతారం (18)
- గుమ్మడిదల (22)
- ఇంద్రేశం (18)
- ఇస్నాపూర్ (26)
- జిన్నారం (20)
- కొహిర్ (16)
- నారాయణ్ ఖేడ్ (15)
- సదాశివ పేట్ (26)
- సంగారెడ్డి (38)
- జహీరాబాద్ (37)
మెదక్
- మెదక్ (32)
- నర్సాపూర్ (15)
- రామాయంపేట (12)
- తూప్రాన్ (16)
మహబూబ్ నగర్
- భూత్పూర్ (10)
- దేవరకద్ర (12)
నారాయణపేట
- కోస్గి(16)
- మద్దూరు(16)
- మక్తల్(16)
- నారాయణపేట (24)
జోగులాంబ గద్వాల్
- అలంపూర్ (10)
- గద్వాల్ (37)
- అయిజ (20)
- వడ్డేపల్లి (10)
వనపర్తి
- అమరచింత (10)
- ఆత్మకూరు (10)
- కొత్తకోట (15)
- పెబ్బేరు(12)
- వనపర్తి(33)
నాగర్ కర్నూలు
- కల్వకుర్తి (22)
- కొల్లాపూర్ (19)
- నాగర్ కర్నూలు (24)
మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో వివిధ వర్గాలకు రిజర్వేషన్ స్థానాలు :-
- బీసీ జనరల్- 463
- బీసీ మహిళలు- 391
- ఎస్సీ జనరల్- 254
- ఎస్సీ మహిళలు- 190
- ఎస్టీ జనరల్- 147
- ఎస్టీ మహిళలు- 40
- జనరల్ వార్డులు- 647
- జనరల్ మహిళ వార్డులు- 864
ఉన్నతాధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ : ఇవాళ ఎన్నికల సంఘం కమిషనర్ రాణి కుముదిని మున్సిపల్ ఎన్నికల నిర్వహణపై అన్నీ జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఇందులో ప్రభుత్వ ప్రత్యేక కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు, పురపాలక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి శ్రీదేవి, డీజీపీ శివధర్రెడ్డి, అదనపు డీజీపీ మహేశ్ భగవత్ ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. ఆమె అధికారులందరికీ ఎన్నికల కోడ్ అమలు, తదితర అంశాలపై దిశానిర్దేశం చేశారు.
మారిన వార్డుల రిజర్వేషన్లు : మున్సిపాలిటీల్లో వార్డు రిజర్వేషన్లకు రొటేషన్ విధానాన్ని అనుసరించడం ఈసారి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనుకున్న ఆశావహులకు వివిధ పార్టీల నాయకులకు కొత్త చిక్కులు తెచ్చిపెట్టింది. ఉదాహరణకు చూస్తే జనగామ మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ పీఠం గత ఎన్నికల్లో జనరల్ మహిళకు కేటాయించగా, ఈ దఫా బీసీ జనరల్కు మారింది. 30 వార్డుల్లో గతంలో ఎస్టీకి కేటాయించిన వార్డులు ప్రస్తుతం ఎస్సీ వార్డులగా రోటేషన్ మారింది. రిజర్వ్డ్ ఉన్న వార్డులు జనరల్ కోటాలో వెళ్లిపోయాయి. 1 నుంచి 12 వార్డుల్లో ఎక్కడ అన్ రిజర్వ్డ్ కేటగిరీకి దక్కనేలేదు. గతంలో ఎస్సీ, బీసీ సామాజిక వర్గాలు అధికంగా ఉన్న వార్డులు ఈసారి జనరల్కు మారాయి. 27వ వార్డు తప్ప అన్ని వార్డుల్లోనూ సమూల మార్పులు జరిగాయి.
మున్సిపల్ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల - ఫిబ్రవరి 11న పోలింగ్, 13న కౌంటింగ్
నో-డ్యూ సర్టిఫికెట్ ఉంటేనే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలి - పాపం ఆఫీస్ల చుట్టూ నేతల ప్రదక్షిణలు