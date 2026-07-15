సైబరాబాద్ పరిధిలో పరిశుభ్రత పాటించని రెస్టారెంట్లు - స్విగ్గీ, జొమాటోలకు నోటీసులు
ఊరు, పేరు లేని హోటళ్లకు సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నోటీసులు - పరిశుభ్రత పాటించని, లైసెన్సు లేని హోటళ్లను ఆన్లైన్ నుంచి తీసేయాలని స్విగ్గీ, జోమాటోలకు ఆదేశం - రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లపై ముమ్మరంగా తనిఖీలు
Published : July 15, 2026 at 3:50 PM IST
Notices to Unhygienic Restaurants in Hyderabad : ఊరు, పేరు లేని హోటళ్లతో కలిసి ప్రజారోగ్యాన్ని ప్రమాదంలోకి నెట్టే బంధాలను తెంచుకోవాలంటూ సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (సీఎంసీ) ఆన్లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ సంస్థలు జొమాటో, స్విగ్గీలకు స్పష్టం చేసింది. సైబరాబాద్ పరిధిలో తాము సూచించిన నిబంధనలు తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలంటూ సైబరాబాద్ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ జి.సృజన ఆ రెండు సంస్థలకు నోటీసు జారీ చేశారు.
ఇది రెండో దశ మాత్రమే : సైబరాబాద్లోని హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, ఇతర ఆహార విక్రయ కేంద్రాలు నాణ్యత ప్రమాణాలు అమలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో నెల రోజులుగా సీఎంసీ ముమ్మర తనిఖీలు చేస్తోంది. ఆన్లైన్ డెలివరీలను నిలిపేస్తే నిర్వాహకులు ఆహార నాణ్యతకు ప్రాధాన్యమిస్తారనే ఉద్దేశంతో కమిషనర్ సృజన మంగళవారం స్విగ్గీ, జొమాటో ప్రతినిధులతో సమావేశం నిర్వహించారు. అడ్రస్ లేని, పరిశుభ్రత పాటించని, లైసెన్సు లేని హోటళ్లను ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి తీసేయాలని ఆమె స్పష్టంగా చెప్పారు.
మొదలైన తొలగింపు : జొమాటోలో శ్రీ ద్వారక గ్రాండ్ పేరుతో, స్థానికంగా రెడ్డి క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్ పేరుతో చలామణి అవుతున్న కూకట్పల్లి బాగ్అమీర్ ప్రాంతంలోని హోటల్ వంటగదిలో పిల్లులు సంచరిస్తున్న వీడియో తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. దీంతో అధికారులు ఆ హోటల్ను పరిశీలించారు. గడువు ముగిసిన లైసెన్సుతో, పాడైపోయిన ఆహారపదార్థాలు, ఎలుకలు, బొద్దింకలతో వంట గది భయానకంగా ఉండటాన్ని చూశారు. కిచెన్ దారుణంగా ఉందని నోటీసు ఇచ్చారు. సమాచారాన్ని తెలుసుకున్న జొమాటో ఆన్లైన్ ఫ్లాట్ఫామ్ నుంచి ఆ హోటల్ పేరు పూర్తిగా తొలగించింది.
పర్యవేక్షణ మీ బాధ్యతే : జీహెచ్ఎంసీ, ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్సులున్న సంస్థలనే ఆన్లైన్లో పెట్టాలని ఆయా సంస్థలకు కమిషనర్ సూచించారు. లైసెన్సు గడువు పూర్తికాగానే వాటి పేర్లు ఆన్లైన్ నుంచి తొలగించాలని అన్నారు. రోజువారీ తనిఖీల్లో భాగంగా హోటళ్లకు, వంట గదులకు సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఇచ్చే రేటింగ్ను సరిచూసుకుంటూ ఆ మేరకు చర్యలు తీసుకోవడం మీ బాధ్యతే అని తెలిపారు. ఆ విషయంలో సీఎంసీతో కలిపి పనిచేసేందుకు ఓ నోడల్ అధికారిని నియమించాలని స్పష్టం చేశారు. ఆన్లైన్ వేదికపై నమోదయ్యే ప్రతి హోటల్, క్లౌడ్ కిచెన్ అడ్రస్ స్పష్టంగా పేర్కొనాలని చెప్పారు. గూగుల్ లొకేషన్ సైతం ఉండాలన్నారు. ప్రస్తుతం సీఎంసీ పరిధి నుంచి ఎన్ని హోటళ్లు మీ వద్ద నమోదయ్యాయో జాబితా ఇవ్వాలని, వారం రోజుల్లో ఫిర్యాదులపై రిపోర్టు సమర్పించాలని కమిషనర్ ఆయా సంస్థల ప్రతినిధులకు స్పష్టం చేశారు.
కల్తీ ఆహారంపై ఉక్కుమోదం మోపాలన్న ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో హైదరాబాద్ పోలీసుల ఆధ్యర్యంలో సీపీ సజ్జనార్ హెచ్ఫాస్ట్ను క్రియేట్ చేశారు. హెచ్ ఫాస్ట్ పేరిట ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసి కల్తీ పదార్ధాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. కల్తీ లేని స్వచ్ఛమైన ఆహారం పొందడం ప్రతి పౌరుడి హక్కు అని టాస్క్ఫోర్స్ డీసీపీ వైభవ్ గైక్వాడ్ తెలిపారు. ఆ హక్కును కాపాడుతూ భావితరాలకు సురక్షితమైన భవిష్యత్తును అందించడమే లక్ష్యంగా హెచ్-ఫాస్ట్ పనిచేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. వంద రోజుల్లో హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా వివిధ జోన్ల పరిధిలో 185 కేసులు నమోదు చేసి, సుమారు 121.87 టన్నుల ప్రమాదకరమైన కల్తీ ఆహార పదార్థాలను గుర్తించి కేసులు నమోదు చేసింది.
హైదరాబాద్లో ఆహార కల్తీపై హెచ్-ఫాస్ట్ ఉక్కుపాదం - 100 రోజుల్లో 185 కేసులు నమోదు
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