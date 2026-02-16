ETV Bharat / state

నేడే కార్పొరేషన్ మేయర్లు, మున్సిపల్ ఛైర్‌పర్సన్ల ఎన్నిక - ఉత్కంఠ రేపుతున్న రాజకీయం

పురపోరులో నేడు పూర్తికానున్న అంతిమ ఘట్టం - ఇవాళ ఎన్నికైన కొత్త కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్ల ప్రమాణ స్వీకారం - ప్రమాణ స్వీకారం అనంతరం మేయర్​, డిప్యూటీ మేయర్, మున్సిపల్ ఛైర్‌పర్సన్లు, వైస్‌ ఛైర్‌పర్సన్ల ఎన్నిక

Mayors and Chairpersons
Mayors and Chairpersons (ETV Bharat)
ETV Bharat Telangana Team

February 16, 2026

Mayors and Chairpersons Elected : పురపోరులో అంతిమ ఘట్టం నేడు పూర్తికానుంది. ఎన్నికైన కొత్త కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లు ఇవాళ ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత మున్సిపల్ ఛైర్‌పర్సన్లు వైస్ ఛైర్‌పర్సన్లు, కార్పొరేషన్ల మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్ల ఎన్నిక జరగనుంది. ఏకగ్రీవంకాని చోట చేయిఎత్తే విధానం ద్వారా ఎన్నిక జరగనుంది.

మున్సిపల్ ఛైర్‌పర్సన్లు, వైస్‌ఛైర్‌పర్సన్లు, కార్పొరేషన్ మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్లఎన్నికతో పురపోరు ప్రక్రియ నేడు ముగియనుంది. కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లు ఇవాళ ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా116 మున్సిపాలిటీల్లో 2,594 మంది కౌన్సిలర్లు కార్పొరేషన్లలో 414 మంది కార్పొరేటర్లు గెలిచారు. ఉదయం 11 గంటలకు ఎన్నికైన కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లు ప్రమాణస్వీకారం చేస్తారు. ఆ కార్యక్రమం ముగిశాక మధ్యాహ్నం పన్నెండున్నరకి మున్సిపల్‌ చైర్‌పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్‌పర్సన్లు కార్పొరేషన్ మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్ల ఎన్నిక ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. ఎన్నిక నిర్వహించేందుకు కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లలో కనీసం సగం మంది ఉంటేనే కోరంగా పరిగణిస్తారు. ఒకవేళ కోరం లేకపోతే గంటపాటు వేచిచూసి చైర్‌పర్సన్, మేయర్ ఎన్నిక రేపటికి వాయిదా వేస్తారు. రేపు కోరం లేకపోతే రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి నివేదిస్తారు. ఎస్​ఈసీ మరోరోజు ఖరారు చేసి అప్పుడు కోరం లేకపోయినా ఎన్నిక నిర్వహిస్తారు.

రిజర్వేషన్ల వారీగా : రిజర్వేషన్ల ప్రకారం చైర్‌పర్సన్లు, మేయర్లను ఎన్నుకుంటారు. వైస్‌చైర్పర్సన్, డిప్యూటీ మేయర్లకి రిజర్వేషన్లు వర్తించవు. ఎన్నికలు జరిగిన 116 మున్సిపాలిటీల ఛైర్‌పర్సన్లలో SC-9, SC-మహిళ-8, ST-3, ST-మహిళ-2, BC-18, BC-మహిళ-18, జనరల్‌ స్థానాలు 27, జనరల్ మహిళలకు 31 కేటాయించారు. మున్సిపల్ ఛైర్‌పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్‌పర్సన్లు కార్పొరేషన్ మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్ల ఎన్నిక కోసం ఒకరే పోటీలో ఉంటే ఏకగ్రీవంగా ప్రకటిస్తారు. ఒకరికంటే ఎక్కువ మంది పోటీలో ఉంటే ఎన్నిక నిర్వహిస్తారు.

ముందుగా ఛైర్‌పర్సన్, మేయర్ తర్వాత వైస్ ఛైర్‌పర్సన్, డిప్యూటీ ఎన్నిక నిర్వహిస్తారు. ఏదైనా కారణంతో ఛైర్‌పర్సన్, మేయర్ ఎన్నిక నిర్వహించలేక పోతే వైస్‌ ఛైర్‌పర్సన్, డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నిక వాయిదా వేస్తారు. కౌన్సిలర్లు లేదా కార్పొరేటర్లు చేయిఎత్తి ఓటు వేయాలి. ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ, లోక్‌సభ, రాజ్యసభ సభ్యులకు ఎక్స్‌అఫీషియో సభ్యులుగా ఓటుహక్కుఉంటుంది. కౌన్సిలర్లు లేదా కార్పొరేటర్లతో పాటు ఎక్స్‌అఫిషియో సభ్యులు ఓటు వేసిన తర్వాత సమానంగా వస్తే లాటరీ ద్వారా విజేతని ప్రకటిస్తారు. ఒక్కో అభ్యర్థి పేరు ఐదుపేపర్లపై రాసి అన్నీ కలిపేసి స్థానిక ఎన్నికల అధికారి లాటరీ తీస్తారు.

విప్​ కచ్చితంగా పాటించాల్సిందే : రాజకీయపార్టీలకు విప్ జారీ చేసే అధికారం ఉంటుంది. కాంగ్రెస్, బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీ, సీపీఐ, సీపీఎం, ఎంఐఎం సహా 13 పార్టీలకు విప్ జారీచేసే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ విప్ జారీ చేస్తే ఉదయం 11 గంటల్లోపు స్థానిక ఎన్నికల అధికారికి ఆయా పార్టీలు సమాచారమివ్వాలి. పార్టీల అభ్యర్థులుగా గెలిచిన వారు విప్‌ను కచ్చితంగా పాటించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ విప్ ధిక్కరిస్తే ఆ పార్టీ మూడురోజుల్లోగా కలెక్టర్‌కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అభ్యర్థికి నోటీసులిచ్చి వివరణ కోసం వారం రోజులు గడువు ఇచ్చి ఆ తర్వాత రెండ్రోజుల్లో తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్‌, ఛైర్‌పర్సన్, వైస్ ఛైర్‌పర్సన్, అభ్యర్థికి ఆయా పార్టీలు బీఫారం ఇవ్వాలి. ఉదయం 10 గంటల్లోపు స్థానిక ఎన్నికల అధికారికి బీ ఫారం సమర్పించాలి.

ఛైర్‌పర్సన్లు, మేయర్ల ఎన్నికలు ముగిసే వరకు ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉంటుందని ఎస్ఈసీ స్పష్టం చేసింది. ఎన్నికల కోడ్ ఉల్లంఘించిన విజేతలు, పార్టీలకు వెంటనే నోటీసు ఇవ్వాలని జిల్లాల అధికారులను EC ఆదేశించింది. కోడ్ ఉల్లంఘిస్తే అభ్యర్థులు ఇచ్చిన డిక్లరేషన్, ఎన్నికల నిబంధనల మేరకు విజేతలపై చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. ఎప్పటికప్పుడు నివేదికలు పంపించాలని తెలిపింది.

