వాయిదాపడ్డ స్థానాల్లో ఛైర్మన్‌, వైస్‌ ఛైర్మన్‌ ఎన్నికలు - 2 చోట్ల కాంగ్రెస్​ను వరించిన అదృష్టం

వాయిదా పడిన 11 చోట్ల మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్‌, వైస్‌ ఛైర్మన్‌ ఎన్నికలు - పలుచోట్ల కాంగ్రెస్‌, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీల నేతలు ఆందోళనలు - ఈరోజు కూడా 2 చోట్ల ఎన్నికలు వాయిదా

Municipal Chairman
ETV Bharat Telangana Team

Published : February 17, 2026 at 2:45 PM IST

Updated : February 17, 2026 at 3:13 PM IST

Telangana Municipal Elections 2026 : నిన్న వాయిదా పడిన 11 మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్‌, వైస్‌ ఛైర్మన్‌ ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈరోజు కూడా ఛైర్మన్‌, వైస్‌ ఛైర్మన్‌ స్థానాలను దక్కించుకునేందుకు రాజకీయ పార్టీలు సర్వశక్తులా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. పలుచోట్ల కాంగ్రెస్‌, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీల నేతలు ఆందోళనకు దిగాయి. కోరం లేకపోవడంతో ఈరోజు కూడా 2 చోట్ల ఎన్నికలు వాయిదా పడ్డాయి.

ఇల్లందు మున్సిపాలిటీని కాంగ్రెస్‌ కైవసం చేసుకుంది. ఛైర్మన్‌గా దొడ్డ కిరణ్‌మిత్ర, వైస్‌ ఛైర్మన్‌గా పెండేల రాజు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.

ఇబ్రహీపట్నం మున్సిపాలిటీని బీఆర్‌ఎస్‌ కైవసం చేసుకుంది. మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్‌గా టేకు సుదర్శన్‌రెడ్డి ఎంపికయ్యారు. అక్కడ వైస్‌ ఛైర్మన్‌ ఎన్నిక వాయిదా పడింది.

ఇంద్రేశం మున్సిపాలిటీని బీఆర్‌ఎస్‌ దక్కించుకుంది. ఛైర్‌పర్సన్‌గా కె. ప్రమీల, వైస్‌ ఛైర్మన్‌గా హరీశ్‌రెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.

కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు

కాగజ్‌నగర్‌ మున్సిపల్‌ పీఠం కాంగ్రెస్‌ కైవసం చేసుకుంది. బీజేపీ మద్దతుతో హస్తం పార్టీ దక్కించుకుంది. కాగజ్‌నగర్‌ మున్సిపాలిటీ ఛైర్‌పర్సన్‌గా కాంగ్రెస్‌ చెందిన షాహిన్‌ సుల్తానా ఎన్నికయ్యారు.

డోర్నకల్‌ మున్సిపాలిటీని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ దక్కించుకుంది.

జనగామ, తొర్రూర్‌ : ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాలో తీవ్ర ఉత్కంఠ మధ్య జనగామ, తొర్రూర్‌ మున్సిపాలిటీలను కాంగ్రెస్‌ కైవసం చేసుకుంది. రెండుచోట్ల బీఆర్‌ఎస్‌, కాంగ్రెస్‌ పార్టీలకు బలాబలాలు సమానంగా ఉన్నాయి. దీంతో అధికారులు లాటరీ తీశారు. లాటరీలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి చెందిన ఛైర్మన్‌ అభ్యర్థుల పేర్లు రావడంతో ఆ 2 మున్సిపాలిటీలూ కాంగ్రెస్ ఖాతాలో పడ్డాయి. ఈ మేరకు అధికారులు వెల్లడించారు.

సుల్తానాబాద్ మున్సిపాలిటీ కాంగ్రెస్‌ కైవసం చేసుకుంది. సుల్తానాబాద్ మున్సిపాలిటీ ఛైర్మన్‌గా బిరుదు కృష్ణ, వైస్ ఛైర్‌పర్సన్‌గా పుష్పలత ఎన్నికయ్యారు.

జహీరాబాద్ మున్సిపాలిటీని కాంగ్రెస్ దక్కించుకుంది. ఛైర్మన్‌గా యూనుస్ ఎన్నికయ్యారు. ముగ్గురు స్వతంత్రులు, ఇద్దరు ఎంఐఎం సభ్యుల మద్దతుతో కాంగ్రెస్‌ కైవసం చేసుకుంది. ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యుడిగా ఎంపీ సురేష్ షెట్కార్ ఓటు వేశారు.

కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు : తొర్రూర్ మున్సిపాలిటీ కోల్పోవడంతో మాజీ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఎన్నికల సమయంలో ఆందోళనకు దిగిన నేపథ్యంలో ఉద్రిక్తత తలెత్తడంతో దయాకర్ రావును నర్సింహుల పోలీస్ స్టేషన్​కు తరలించారు. మీడియాతో మాట్లాడుతూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. కష్టపడి పని చేసిన కార్యకర్తలకు తానేం సమాధానం చెప్పాలని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా పని చేశారంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సభ్యుల మధ్య ఘర్షణ కారణంగా ఎన్నిక వాయిదా వేసినట్లురిటర్నింగ్ అధికారి సతీష్​ ప్రకటించారు.

క్యాతన్‌పల్లి మున్సిపల్ పాలకవర్గం ఎన్నిక వాయిదా పడింది.ఇరువర్గాల గొడవతో ప్రత్యేకాధికారి సతీష్ కుమార్ ఎన్నిక వాయిదా వేశారు. కోరం వచ్చినా అధికారులు ఎన్నిక నిర్వహింలేదు. ఎన్నిక చేపట్టాలని బీఆర్‌ఎస్‌ (10), సీపీఐ (4) సభ్యుల డిమాండ్ చేశారు. మంత్రి వివేక్, ఎంపీ వంశీ పార్టీ అభ్యర్థులతో కలిసి బయటకు వెళ్లారు. ఎన్నికల గదిలో బీఆర్‌ఎస్‌ సభ్యులు తమపై దురుసుగా ప్రవర్తించారని వివేక్ ఆరోపించారు.

నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్​లోనూ మున్సిపల్ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్‌ ఎన్నికలు వాయిదా పడ్డాయి. రెండో రోజు కోరం లేకపోవడంతో అధికారులు వాయిదా వేశారు.

నిన్న 105 మున్సిపాలిటీల్లో ఛైర్‌పర్సన్ల ఎన్నిక : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పురపాలిక సంఘాల్లో 116 పురపాలక సంఘాల ఛైర్‌పర్సన్, వైస్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక సందర్భంగా ఇవాళ కూడా పలు చోట్ల తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. దీంతో 11 మున్సిపాలిటీల్లో ఎన్నిక వాయిదా పడింది. ఎన్నిక జరిగిన 105 మున్సిపాలిటీల్లో 81 కాంగ్రెస్‌ పార్టీ దక్కాయి. బీఆర్​ఎస్​ 18 చోట్ల, బీజేపీ ఒక చోట (నారాయణపేట) గెలిచాయి. నాలుగు చోట్ల స్వతంత్రులు (ఆదిలాబాద్, భైంసా, మహబూబాబాద్‌, జమ్మికుంట) ఛైర్మన్‌ స్థానాలు దక్కించుకొంటే, మరోచోట ఫార్వర్డ్‌బ్లాక్‌ కైవసం చేసుకొంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

