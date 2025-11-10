వీధికుక్కల విషయంలో తప్పుడు లెక్కలు - ఏటా 2 లక్షలకు పైగా కేసులు
రాష్ట్రంలో వీధి శునకాలకు 43.14% శస్త్రచికిత్సలు, వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి చేశారట - మరి ఏటా 2 లక్షలకు పైగా కుక్కకాట్ల కేసులు ఎందుకు నమోదవుతున్నట్లు?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 1:48 PM IST
Scam On Dogs Surgeries And Vaccinations in AP : 'విశాఖలో 87% వీధి శునకాలకు సంతాననియంత్రణ శస్త్ర చికిత్సలు, వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి. కర్నూలులో 11,970 శునకాల్లో 10,054 మేర శస్త్రచికిత్సలు పూర్తి. తిరుపతిలోనూ 74%పైగా సంతాననియంత్రణ శస్త్ర చికిత్సలు, వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి'. వీధికుక్కల విషయంలో పుర, నగరపాలక సంస్థల లెక్కలు ఇలా ఉన్నాయి. ఇంత పటిష్ఠమైన చర్యలు తీసుకుంటే ఇంకా వాటి బెడద ఎందుకు ఉంది? కుక్కకాట్లతో ప్రజలు రోజూ ఆసుపత్రులకు ఎందుకు వస్తున్నారు? రాష్ట్రంలో ఏటా 2 లక్షలకుపైగా కేసులు ఎలా నమోదవుతున్నాయి?
వీధికుక్కల విషయంలో పుర, నగరపాలక సంస్థలు తప్పుడు లెక్కలతో గారడీలు చేస్తున్నాయి. శునకాలకు పెద్దఎత్తున శస్త్రచికిత్సలు చేయిస్తున్నట్లు నివేదికలు సృష్టిస్తున్నాయి. రేబిస్ టీకాలు వేయిస్తున్నట్లు చెబుతున్నాయి. ఈ నివేదికలను పరిశీలించే యంత్రాంగం లేకపోవడంతో కమిషనర్లు ఇచ్చిందే నివేదిక, చెప్పిందే వేదం అన్నట్లుగా తయారైంది. ఇలాంటి పరిస్థితిపైనే సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.
4.34 లక్షల వీధి శునకాలు : రాష్ట్రంలో 123 పుర, నగరపాలక సంస్థల్లో, నగర పంచాయతీల్లో 4.34 లక్షల వీధి శునకాలు ఉన్నట్లుగా గుర్తించారు. వీటిలో 2,32,538కి సంతానోత్పత్తి నియంత్రణ శస్త్రచికిత్సలు, రేబిస్ వ్యాక్సినేషన్ పూర్తిచేసినట్లు ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన నివేదికలో కమిషనర్లు పేర్కొన్నారు. ఇంకా 2.02 లక్షల కుక్కలకు శస్త్రచికిత్సలు, వ్యాక్సినేషన్ చేయాల్సి ఉందని వివరించారు.
పూర్తిచేశామంటేనే అనుమానమే : సగానికిపైగా పుర, నగరపాలక సంస్థల్లో శస్త్రచికిత్సలు నిర్వహించే కేంద్రాలు లేవు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో శస్త్రచికిత్సల బిల్లులు పెండింగ్లో పెట్టడంతో చాలా కేంద్రాలు మూతపడ్డాయి. అయినా సగానికిపైగా శునకాలకు శస్త్ర చికిత్సలు, వ్యాక్సినేషన్ పూర్తిచేశామంటేనే అనుమానాలు వస్తున్నాయి. శునకాలకు విధిగా శస్త్రచికిత్సలు చేయించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలిచ్చినా చాలాచోట్ల కమిషనర్లకు పట్టడం లేదు. రేబిస్ టీకాలనూ వేయట్లేదు.
కుక్కల దాడిలో చిన్నారులు గాయపడినప్పుడు హడావుడి చేసి, తర్వాత మిన్నకుండిపోతున్నారు. ఇదీ ప్రధాన నగరాలైన విశాఖపట్నం, కాకినాడ, విజయవాడ, గుంటూరు, అనంతపురంలలో తప్ప మిగిలిన చోట్ల కనిపించదు.
శస్త్ర చికిత్సల్లోనూ కమీషన్ల బాగోతం : శునకాలకు చేస్తున్న కొద్దిపాటి శస్త్ర చికిత్సలు, టీకాల్లోనూ పలు పుర, నగరపాలక సంస్థల్లో కమీషన్ల వ్యవహారంపై ఆరోపణలున్నాయి. శస్త్రచికిత్సలు చేయకపోయినా చేసినట్లుగా రికార్డులు సృష్టించి బిల్లులు డ్రా చేస్తున్నారు. వ్యాక్సినేషన్ విషయంలోనూ ఇంతే. అలాగే అక్రమాలు నిరోధించేందుకు గతంలో చేపట్టిన పలు విధానాలను పక్కన పెట్టారు. శస్త్రచికిత్సలు, వ్యాక్సిన్ వేసిన ప్రతి శునకాన్ని గుర్తించేలా చెవికి రింగు, రంధ్రం లాంటిది వేయాలని 2014-19 మధ్య నిర్ణయించి అమలు చేశారు. అయినా వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో దీనికి తిలోదకాలిచ్చారు.
SC Orders On Stray Dogs : మరోవైపు వీధి కుక్కల కేసులో సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. విద్యాసంస్థలు, ఆసుపత్రులు, బస్ స్టేషన్లు, రైల్వేస్టేషన్లు, క్రీడా సముదాయాలు సహా బహిరంగ ప్రదేశాల నుంచి వీధి కుక్కలను, ఇతర జంతువులను షెల్టర్లకు తరలించాలని సంబంధిత అధికారులకు న్యాయస్థానం స్పష్టంచేసింది.
సంస్థాగత ప్రాంగణాల్లోకి వీధి కుక్కలు, జంతువులు ప్రవేశించకుండా కంచెలు, సరిహద్దు గోడలు, గేట్లు ఏర్పాటు చేయాలని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. అలాగే ఇతర నిర్మాణాత్మక చర్యల ద్వారా సదరు ప్రాంగణాలు సురక్షితంగా ఉండేటట్లు చేయాలని సంబంధిత సంస్థల పరిపాలనాధిపతులకు కోర్టు సూచించింది. ఇదంతా వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని, వీలున్నంత వరకు ఎనిమిది వారాల్లోపు పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేసింది. అందుకే సంస్థాగత ప్రాంగణాల నిర్వహణ, పరిశుభ్రత సహా వీధి కుక్కలు క్యాంపస్లోకి ప్రవేశించకుండా చూసుకోవడానికి సంబంధింత సంస్థలు ఒక నోడల్ అధికారిని నియమించాలని ధర్మాసనం పేర్కొంది.
