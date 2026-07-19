సీటు వదలరు - సిన్సియర్గా డ్యూటీ చేయరు - కార్పొరేషన్లలో అవినీతి కొండలు
బినామీ గుత్తేదారులకు పనులు అప్పగిస్తున్న ఇంజినీరింగ్ ఉన్నతాధికారులు - కమీషన్లతో రూ.వందల కోట్ల అక్రమ సంపాదన - అవినీతి సొమ్ముతో ఓఆర్ఆర్ పరిధిలో స్థిరాస్తుల కొనుగోళ్లు - అనిశా దాడులతో బయటపడుతున్న అవినీతి కొండలు
Published : July 19, 2026 at 12:38 PM IST
Chief Engineers Corruption In Hyderabad : ప్రధాన కార్పొరేషన్లలో కొందరు అధికారులు అక్రమార్జన కోసం బరితెగిస్తున్నారు. బినామీ కాంట్రాక్టర్ల కోసం పనుల వ్యయాల అంచనాలను రెట్టింపు చేస్తూ, ప్రజాధనాన్ని దండుకుంటున్న ఇంజినీర్లు మొదలుకొని, రెవెన్యూ ట్యాక్స్ను మదింపు చేయాలంటూ సామాన్య ప్రజలను పీడిస్తున్న సహాయ మున్సిపల్ కమిషర్ల వరకు అక్రమంగా సంపాదించేందుకు దేనికైనా సిద్ధమవుతున్నారు. ఉన్నతాధికారులకు ప్రజా సంక్షేమం, ప్రజాధనంపై పట్టింపు లేకపోవడం వల్ల అక్రమార్కుల ఆగడాలకు అడ్డూ అదుపు ఉండటం లేదు. దీనికి తోడు సిబ్బంది కొరత కారణంగా పలువురు కమిషనర్లు అవినీతిపరులకే పదవులు అప్పగించడం, పదవీ విరమణ అయినవారి సర్వీసులను పొడిగించడం ద్వారా వారి ఉదాసీన వైఖరి తేటతెల్లమవుతోంది.
క్రీడా వసతులకు రూ.8 కోట్ల అంచనాలు : సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని శేరిలింగంపల్లి జోన్లో ఓ ఇంజినీరింగ్ ఉన్నతాధికారి భారీగా అవినీతికి పాల్పడుతున్నారని తెలిసింది. ఈయన ఇటీవలే ఓ ఫ్లైఓవర్ కింద క్రీడా వసతులు సమకూర్చేందుకు రూ.8 కోట్లతో అంచనాలు వేసి బినామీ కాంట్రాక్టరుకు పనులు అప్పగించారు. సంవత్సరాల పాటుగా అదే జోన్లో విధుల్లో ఉంటూ కోట్ల రూపాయలు కొల్లగొట్టారని, సొంతూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో పదుల ఎకరాల మేర భూములు కొనుగోలు చేశారని సమాచారం.
టెండర్కు ముందే కమీషన్ అందాలి : మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో రోడ్లు వేయడం, ప్రధాన కాలువలు, కుంటల్లో పూడికతీసే పనులను ఓ ఇంజినీరింగ్ ఉన్నతాధికారి బినామీ గుత్తేదారులకే అప్పగిస్తుంటారు. సాధారణంగా కాంట్రాక్టర్లు 1 నుంచి 5 శాతం దాకా అధికారులకు కమీషన్ ఇస్తుంటారు. కానీ, ఈ ఇంజినీర్ అధికారికి మాత్రం టెండర్ ప్రకటనకు ముందే పని విలువలో 10 నుంచి 20 శాతం చేతిలో పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఆ సొమ్ముతో నగరంలో ఓ హాస్పిటల్, శ్రీశైలం హైవేలో సాగు భూములు, పలు ప్రాంతాల్లో భవనాలు కొనుగోలు చేశారు.
రూ.10 లక్షలు ఇస్తేనే సంతకం : రాజేంద్రనగర్, చార్మినార్ జోన్ల ఇంజినీరింగ్ ఉన్నతాధికారులు కూడా బినామీ కాంట్రాక్టర్లతో కలిసే దందా సాగిస్తున్నారు. వీరిలో ఒకరు బామ్మర్దికి, మరొకరు చుట్టాలు, గ్రామస్థులకు పనులు అప్పగిస్తున్నారు. సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (సీఎంసీ)లో నిర్మాణ అనుమతి దరఖాస్తుకు టౌన్ప్లానింగ్ ఉన్నతాధికారి నుంచి ఆమోదం పొందాలంటే మధ్యవర్తి ఉండాల్సిందే. కనీసం రూ.10 లక్షలు అందనిదే ఆయన సంతకం చేయరు. కమిషనర్ హెచ్చరిస్తున్నా ఆయన తీరు మార్చుకోవడం లేదని తోటి అధికారులు అంటున్నారు.
పన్ను పెంచుతామని బెదిరింపులు : ఖైరతాబాద్, జూబ్లీహిల్స్ సర్కిళ్లలోని ఉపకమిషనర్లు కొలువులో చేరిన నాటి నుంచే కుర్చీలాట ఆడుతున్నారు. 15 ఏళ్లుగా అక్కడే పాతుకుపోయారు. వాణిజ్య భవనాలు, అనుమతి లేని నిర్మాణాలు యజమానులు వీరికి ఏటా మామూళ్లు కట్టాల్సిందే. లేదంటే ట్యాక్స్ పెంచుతామంటూ బెదిరిస్తారు. తాజాగా జూబ్లిహిల్స్, సోమాజిగూడలోని పలు ప్రముఖ హాస్పిటళ్ల నిర్వాహకులను భయపెట్టి రూ.2 లక్షల చొప్పున దండుకున్నారు. వీరి ఆస్తులు మార్కెట్ విలువ ప్రకారం రూ.100 కోట్లు ఉండొచ్చని అంచనా.
అనిశా దాడులతో బయటపడుతున్నాయి : ఉన్నతాధికారులు విధి నిర్వహణలో అవినీతికి పాల్పడుతూ అడ్డగోలుగా పోగు చేసిన అక్రమ సంపాదనలతో శంకర్పల్లి, శంషాబాద్, గండిపేట్ మండలాల్లో విల్లాలు, వ్యవసాయ భూములు, బహుళ అంతస్తుల్లో ఫ్లాట్లు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పలు ప్రభుత్వ శాఖల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న అవినీతి అధికారులపై ఏసీబీ అధికారులు ఇటీవల సోదాలు చేసి వారి స్థిర, చరాస్థులను పరిశీలించగా ఈ వ్యవహారం బయటకొచ్చింది.
ఈ మూడు మండలాల్లోనే ప్రధానంగా ఆస్తులు : శంషాబాద్, శంకర్పల్లి, గండిపేట్ మండలాల్లో ఓఆర్ఆర్ ఉండటం వల్ల భవిష్యత్తులో రీజినల్ రింగురోడ్డుకు అనుసంధానించే అవకాశాలున్నాయి. ఈ కారణంగానే ఆయా ప్రాంతాల్లోనే అక్రమార్కులు ఆస్తులు కొంటున్నారు. ఇటీవల హెచ్ఎండీఏ చీఫ్ ఇంజినీర్ బుచ్చు రవీందర్, భీమ్రెడ్డి, డిప్యూటీ కలెక్టర్ మర్రి వంశీమోహన్, సర్వేల్యాండ్స్ అధికారి సుంకరి నరహరిరావు ఇళ్లలో ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు చేశారు. రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్ జిల్లాల్లో వీరికి ఎకరాల మేర భూములున్నప్పటికీ, ఖరీదైన స్థిరాస్తులు మాత్రం పై మూడు మండలాల్లోనే ఉన్నాయి. భీమ్రెడ్డికి మణికొండలో 3వేల గజాల ప్లాటు, శంషాబాద్ మండలం ముచ్చింతల్లో 4.2 ఎకరాల భూమి, ల్యాంకోహిల్స్లో 500 గజాల ప్లాటు ఉంది.
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