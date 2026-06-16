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"తెలంగాణకు ఊపిరితిత్తులు ఈ రెండు జిల్లాలే" - ఈ జిల్లాలో ఒక శాతమూ అడవుల్లేవ్​!

రాష్ట్రంలో అటవీ విస్తీర్ణంలో అసమానతలు - 0.15 శాతం అడవులను కలిగి ఉన్న కరీంనగర్​ - హైదరాబాద్​లో అటవీ సంపద ఆందోళన కలిగించడానికి కారణమేంటంటే?

Declining Forest Wealth In State
Declining Forest Wealth In State (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 16, 2026 at 11:52 AM IST

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Declining Forest Wealth In State : అడవులతోనే మానవాళికి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఎన్నో జబ్బులకు ఔషధాలను అటవీ సంపద అందిస్తుంది. అంతేనా? పర్యావరణ పరిరక్షణకు తోడ్పాటును అందిస్తుంది. వన్యప్రాణులకైతే అడవే ఆధారం. అలాంటిది రాష్ట్రంలో అటవీ విస్తీర్ణంలో భారీగా అసమానతలు కనిపిస్తున్నాయి. ములుగు జిల్లా అడుగడుగునా పచ్చదనంతో కళకళలాడుతోంది. కొత్తగూడెంలో భారీ విస్తీర్ణంలో అటవీ ప్రాంతం ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ రెండు జిల్లాలే 'తెలంగాణకు ఊపిరితిత్తులు' గా మారాయి. కానీ గద్వాల, కరీంనగర్, హైదరాబాద్​ వంటి జిల్లాల్లో మాత్రం పచ్చదనం కోసం వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది.

రాష్ట్రం భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో అటవీ ప్రాంతం 24.05 ఉందని అటవీశాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన తాజా నివేదికలో తెలిపింది. భూభాగం అటవీ ప్రాంతంలో 71.82 శాతం విస్తీర్ణంలో ములుగు జిల్లా ఉంది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో 60.95 శాతం అడవులు ఉన్నాయి. నది పరీవాహక ప్రాంతంలో, రాష్ట్రంలో అటవీ విస్తీర్ణం అధికంగా ఉన్న భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, నాగర్​ కర్నూల్ జిల్లాలు గోదావరి, కృష్ణా నదీ పరివాహక ప్రాంతంలోనివే.

ఈ అటవీ ప్రాంతం ఆందోళన కలిగిస్తోంది : హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో ఆధునిక జీవన విధానం, జనాభా పెరుగుదల, పారిశ్రామికీకరణ వల్ల ఎక్కువగా అడవులు క్షీణించిపోతున్నాయి. వాటిని పూర్తిగా లేకుండా చేస్తున్నారు. రాజధాని హైదరాబాద్​ భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో కేవలం 0.08 శాతం మాత్రమే అటవీ ప్రాంతంగా ఉంది. కరీంనగర్ పరిస్థితి మరింత ఘోరం. ఇక్కడ అటవీ విస్తీర్ణం 0.15 శాతం అంటే ప్రతి వెయ్యి ఎకరాల భూభాగంలో 1.5 ఎకరం మాత్రం అటవీ ప్రాంతం ఉంది. కరీంనగర్​లో అటవీ ప్రాంతం ఎంతలా దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉందో అంచనా వేసుకోవచ్చు. రాష్ట్రం మొత్తం భౌగోళిక విస్తీర్ణం 1,12,122 చ.కి.మీ. ఉంది. ఇందులో అటవీ ప్రాంతం 27,688 చ.కి.మీ. ఉంది. అటవీ విస్తీర్ణం అత్యధికంగా ఉన్న జిల్లా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం 4,311.38 చ.కి.మీ ఉంటుంది. అత్యల్పంగా ఉన్న జిల్లా హైదరాబాద్​ 1.45 చ.కి.మీ. ఉంది.

అడవులు లేకపోవడం వల్ల కలిగే నష్టాలు : అడవులు ప్రతి రాష్టంలో ఉండాల్సినంత విస్తీర్ణంల ఉండాలి. లేకపోతే చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనవల్సి ఉంటుంది. వర్షపాతం సరిగ్గా ఉండదు. వానలు కురవక, పంటలు పండక ప్రజలు కరవుతో అల్లాడిపోతారు. పశుపక్ష్యాదులకు ఆధారం ఉండదు. భూగర్భజలాలు ఎండిపోతాయి. దీంతో వాతావరణం సమతుల్యతను కోల్పోతుంది. ఎండ తీవ్రత పెరిగిపోతుంది. చల్లదనం బాగా తగ్గిపోతుంది. దీంతో ప్రజల ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. జంతువులన్నీ మనుషులు ఉండే ప్రదేశాలకు వస్తాయి. ప్రజలు భయంకర జంతువులతో భిక్కుభిక్కుమంటూ బతకాల్సి వస్తుంది. అందువల్ల చెట్లని పెంచడం, అడవి సంపదను రక్షించడం ఎంతో అవసరం.

జిల్లాల వారీగా భౌగోళిక విస్తీర్ణం, అటవీ వివరాలు

టాప్​ - 5 అటవీ జిల్లాలు ఇవే

(భౌగోళిక, అటవీ విస్తీర్ణం: చ.కి.)

జిల్లా భౌగోళిక విస్తీర్ణంఅటవీ విస్తీర్ణం అటవీ శాతం
ములుగు4,092.372,939.1571.82
కొత్తగూడెం7.073.944,311.3860.95
ఆసిఫాబాద్4,4942,445.4054.41
భూపాలపల్లి3,030.271,562.8651.57
మంచిర్యాల 3,907.031,764.7245.17
చివరి - 5 జిల్లాలు
జిల్లా భౌగోళిక విస్తీర్ణంఅటవీ విస్తీర్ణం అటవీ శాతం
కరీంనగర్2,125.053.180.15
గద్వాల2,577.787.470.29
హైదరాబాద్​181.861.450.80
జనగామ2,284.7927.831.22
హనుమకొండ1,293.5530.362.35
మిగిలిన జిల్లాల వారీగా ఇలా
జిల్లాభౌగోళిక విస్తీర్ణం

అటవీ విస్తీర్ణం

(చ.కి.మీ.)

నాగర్​కర్నూల్​6,402.762,496.68
ఆదిలాబాద్4,028.581,724.74
మహబూబాబాద్​3,535.941397.12
నిర్మల్​3,734.421,216.61
కామారెడ్డి3,725.62882.82
నిజామాబాద్​4,166.75866.26
నల్గొండ7,225.08650.31
ఖమ్మం4,475,50616.56
మెదక్​2,747.88581.87
జగిత్యాల 2,852.61559.32
వికారాబాద్​3,613.71445.42
రాజన్నసిరిసిల్ల1,901.23382.63
పెద్దపల్లి2,212.28338.79
రంగారెడ్డి4,996.93296.11
మహబూబ్​నగర్2,760.90286.17
సిద్దిపేట3,635.59257.61
సంగారెడ్డి4,459.37209.61
వరంగల్2,140.07145.7
సూర్యపేట3,585.06125.39
యాదాద్రి భువనగిరి3,253.91118.05
వనపర్తి 2,181.97115.85
మేడ్చల్​ మల్కాజిగిరి1,084.283
నారాయణ పేట 2,361.1579.12

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TAGGED:

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ములుగు కొత్తగూడెం ఊపిరితిత్తులు
KARIMNAGR HYDERABAD FOREST
DECLINING FOREST WEALTH IN STATE

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