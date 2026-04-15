అడవుల్లో విలువైన సంపద అక్రమార్కుల పాలు - ములుగు అటవీ కళాశాల విద్యార్థుల నివేదిక

అడవుల్లో పలు వ్యాధుల నివారణ ఔషధాలు - వివిధ అంశాలపై పరిశోధనలు చేసిన ములుగు అటవీ కళాశాల విద్యార్థులు - పర్యవేక్షణ లోపం కారణంగా అటవీ సంపద అక్రమార్కుల వశమవుతున్నట్లు వెల్లడి

MULUGU FOREST
MULUGU FOREST (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 15, 2026 at 10:12 PM IST

Mulugu Forest College and Research Institute Students : అడవులతో మానవాళికి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. వివిధ జబ్బులకు ఔషధాలను అటవీ అందిస్తుంది. పర్యావరణ పరిరక్షణకు తోడ్పాటునందిస్తాయి. వన్యప్రాణులకైతే ఇక జీవాధారం. మరి అలాంటి అటవీప్రాంతాల అభివృద్ధికి ఇంకేం చేయాలి? ఎలాంటి ప్రణాళికలు రూపొందించి సంరక్షించాలి? తదితర అంశాలపై రిసెర్చ్​ చేపట్టారు ములుగులోని అటవీ కళాశాల పరిశోధనా కేంద్రానికి చెందిన పలువురు విద్యార్థులు. ఒక్కో విద్యార్థి ఒక్కో అంశంపై రిసెర్చ్​ చేయగా, వీరిలో నలుగురికి తొలిసారిగా డాక్టరేట్‌ పట్టాలు అందడం ఇక్కడ మరో విశేషం. అవేంటో మనం కూడా తెలుసుకుందామా? వారి ప్రతిభ తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం తప్పకుండా చూడాల్సిందే.

ఆర్థిక ప్రయోజనాలపై : అటవీ కళాశాల విద్యార్థి వెంకటేశ్వర రెడ్డి అమ్రాబాద్‌ టైగర్‌ రిజర్వ్‌ ఫారెస్టులో పర్యావరణ సేవలు-ఆర్థిక మూల్యాంకనం అనే అంశంపై రిసెర్చ్​ చేపట్టారు. అక్కడ నివసించే గిరిజనులతో మమేకమై అనేక వివరాలు సేకరించారు. పర్యావరణ సంరక్షణ, దాని ప్రయోజనాలు తెలుసుకున్నారు. అడవులను మరింత అభివృద్ధి చేస్తే కలిగే ప్రయోజనాలను నివేదికలో పొందుపరిచారు. అభివృద్ధికి ఏం చేస్తే బాగుంటుందో అసలు ఏం చేయాలనే విషయాలను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.

అటవీ సంరక్షణకు : నిర్మల్, మంచిర్యాల జిల్లాలో విస్తరించిన కవ్వాల్‌ పులుల అభయారణ్యంలో అత్యంత విలువైన సంపద ఉంది. సరైన పర్యవేక్షణ లేక అక్రమార్కుల కన్ను పడి దోపిడికి గురవుతోంది. ఈ వనరుల సంరక్షణతో పాటు సద్వినియోగానికి సిల్వికల్చర్, ఆగ్రో ఫారెస్ట్రీపై విద్యార్థి రావుల రోహిత్‌ క్షేత్ర స్థాయిలో పరిశోధన చేశారు. ఆచార్యులు డా.చిరంజీవి రెడ్డి పర్యవేక్షణలో తన రిపోర్టు సమర్పించారు. మరోవైపు అటవీ ఆర్థిక ప్రయోజనాలను అందులో వివరించారు.

రైతులకు భరోసా ఇచ్చేందుకు : భూపాలపల్లి జిల్లా రేగొండ మండలం భగీరథీ గ్రామానికి చెందిన తాళ్లపల్లి సాయిదీప్‌ అటవీ కళాశాలలో బయోచార్‌ అనే అంశంపై పీహెచ్‌డీని విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఆచార్యులు డా.శ్రీధర్, డా.జగదీష్‌ మార్గదర్శకత్వంలో డ్రం పద్ధతిలో అతి తక్కువ ఖర్చుతో బయోచార్‌ తయారీపై అధ్యయనం చేశారు. దీని వాడకంతో భూసారం పెరిగి పంటలకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. నైట్రోజన్ నష్టాలు తగ్గుతాయి. బయోచార్‌ను రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేందుకు కృషి చేస్తున్నట్లు సాయిదీప్ తెలిపారు.

ఔషధాలకు కీలకంగా : మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి జిల్లా ఘట్‌కేసర్‌ మండలం నారపల్లికి చెందిన స్నేహాంజలి అనే విద్యార్థిని ఆచార్యురాలు డా.షాలినీ ఆధ్వర్యంలో అటవీ శాస్త్రం, వృక్షాల అభివృద్ధి విభాగంలో అంతరించిపోతోన్న ఔషధ మొక్కల జాతులపై అధ్యయనం చేశారు. అటవీప్రాంతాలలో అత్యంత అరుదుగా లభించే ఔషధ జాతి మొక్కలను ఈమె కనిపెట్టారు. వాటితో కలిగే ప్రయోజనాలపై క్షేత్రస్థాయిలో పరిశోధనలు చేశారు. వాటి పెంపకానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలను వివరించారు.

"ములుగు అటవీ కళాశాలలో వివిధ రకాల కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. పీహెచ్‌డీ విద్యార్థులను అడవులపై పరిశోధనలు చేసేలా ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తున్నాం. అడవులతో కలిగే ప్రయోజనాలను సమాజానికి తెలియజేయాలన్నదే మా అంతిమ లక్ష్యం. అందరినీ ప్రోత్సహిస్తున్నాం" -డా.ప్రవీణ, డీన్, ములుగు అటవీ కళాశాల

హత్యలకు కేరాఫ్​గా నల్లమల అడవులు - పర్యాటకం పేరుతో ప్రవేశించి అరాచకాలు

కృష్ణా నదిలో లాంచీ ప్రయాణం - సోమశిల To శ్రీశైలం ఆహ్లాదం, ఆనందం

