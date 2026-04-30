'ములుగు'ను టాప్లో నిలిపిన 100 డేస్ ప్లాన్ - ఆ ముద్ర నుంచి బయటపడిన వికారాబాద్
తొలిసారిగా ప్రథమ స్థానం సాధించిన జిల్లా - సత్ఫలితాలు ఇచ్చిన 100 రోజుల ప్రణాళిక - మళ్లీ దూసుకొచ్చిన నిర్మల్ - వికారాబాద్కు 'అట్టడుగు' ముద్ర నుంచి ఊరట
Published : April 30, 2026 at 12:18 PM IST
Mulugu District Excels in SSC Results : బుధవారం విడుదలైన పదో తరగతి ఫలితాల్లో తొలిసారిగా ములుగు జిల్లా అత్యధికంగా 99.30 శాతం ఉత్తీర్ణతతో అగ్ర స్థానంలో నిలిచింది. ఆ జిల్లాలో 3,287 మంది విద్యార్థులకు గానూ 3,264 మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు. కొద్ది రోజుల క్రితం వరకు అక్కడ జిల్లా కలెక్టర్గా పని చేసిన టీఎస్ దివాకర ఉత్తీర్ణత శాతం పెంచేందుకు 100 రోజుల ప్రత్యేక ప్రణాళికను అమలు చేశారు. అందులో భాగంగా మోడల్ పరీక్షలు నిర్వహించడం లాంటి పలు వినూత్న కార్యక్రమాలు చేపట్టడం సత్ఫలితాలనిచ్చిందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
గత మూడు సంవత్సరాలుగా అతి తక్కువ ఉత్తీర్ణతతో వికారాబాద్ జిల్లా అట్టడుగు స్థానానికి పరిమితమవగా, ఈసారి వచ్చిన ఫలితాలతో ఆ ముద్ర చెరిగిపోయింది. గత ఏడాది ఆ జిల్లా 73.97 శాతంతో చివరి స్థానానికి పరిమితం కాగా, ఈసారి 91.25 ఉత్తీర్ణతా శాతం నమోదు చేసింది. అదే సమయంలో మూడేళ్ల తర్వాత హైదరాబాద్ జిల్లా 89.23 శాతంతో చివరి స్థానానికి పడిపోయింది.
|2022 నుంచి ఉత్తీర్ణతలో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్న జిల్లాలు
|సంవత్సరం
|ప్రథమ స్థానం
|ఉత్తీర్ణత శాతం
|2026
|ములుగు
|99.30
|2025
|మహబూబాబాద్
|99.39
|2024
|నిర్మల్
|99.09
|2023
|నిర్మల్
|99.00
|2022
|సిద్దిపేట
|97.85
గమనిక : 2017 నుంచి 2019 వరకు మూడేళ్లు జిగిత్యాల వరుసగా ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ సారి నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది.
|2019 నుంచి ఉత్తీర్ణతలో అట్టడుగున ఉన్న జిల్లాలు
|సంవత్సరం
|చివరి స్థానం
|ఉత్తీర్ణత శాతం
|2026
|హైదరాబాద్
|89.23
|2025
|వికారాబాద్
|73.97
|2024
|వికారాబాద్
|65.10
|2023
|వికారాబాద్
|59.46
|2022
|హైదరాబాద్
|79.63
|2019
|హైదరాబాద్
|93.09
గమనిక : 2020, 2021లో కరోనాతో 100 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు.
మళ్లీ పైకొచ్చిన నిర్మల్ జిల్లా : 2023, 2024లో అత్యధిక ఉత్తీర్ణతతో మొదటి స్థానంలో నిలిచిన నిర్మల్ జిల్లా, గతేడాది 15వ స్థానానికి పడిపోయింది. ఈసారి మళ్లీ 98.96 శాతంతో టాప్-3లోకి చేరుకుంది. ఆ జిల్లాలో 9,743 మందికి 9,642 మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణులయ్యారు.
పది ఫలితాల్లో బాలికలే టాప్ : పదో తరగతి ఫలితాల్లో మొత్తంగా 95.15 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది. బాలికల్లో 96.26 శాతం, బాలురు 94.07 శాతం ఉత్తీర్ణులయ్యారు. 5,731 పాఠశాలల్లో 100 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది, 6 పాఠశాలల్లో 0 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదవ్వడం గమనార్హం. ములుగు జిల్లాలో అత్యధికంగా 99.30 శాతం, అత్యల్పంగా హైదరాబాద్ జిల్లాలో 89.23 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది. సాంఘిక సంక్షేమ గురుకులాలు ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించాయి. ఇక్కడ 99.10 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది. తెలుగు మాధ్యమం విద్యార్థుల్లో 89.14 శాతం, ఆంగ్ల మీడియం విద్యార్థుల్లో 95.86 శాతం, ఉర్దూ మీడియం విద్యార్థుల్లో 86.71 శాతం మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు.
రీకౌంటింగ్ ఎప్పటినుంచంటే? రేపటి నుంచి మే 15వ తేదీ వరకు రీకౌంటింగ్, రీ వెరిఫికేషన్కు సంబంధించి దరఖాస్తులకు అధికారులు అవకాశం కల్పించారు. జూన్ 5వ తేదీ నుంచి 12 వరకు పదో తరగతి అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. రేపటి నుంచి మే14 వరకు అడ్వాన్సుడు సప్లిమెంటరీ ఫీజు చెల్లింపునకు అవకాశం కల్పించారు. పదో తరగతి ఫలితాల్లో ములుగు జిల్లా తొలి స్థానంలో నిలవడంపై మంత్రి సీతక్క హర్షం వ్యక్తం చేసింది. జిల్లా యంత్రంగానికి, సంబంధిత విద్యాశాఖ అధికారులకు, ఉపాధ్యాయులకు, విద్యార్థులకు సీతక్క అభినందనలు తెలిపారు.
జూన్ 5 నుంచి అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు : పదో తరగతి పరీక్షల్లో ఫెయిలైన విద్యార్థులకు అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల షెడ్యూల్ను ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం అధికారులు బుధవారం విడుదల చేసింది. జూన్ 5వ తేదీ నుంచి 12 వరకు ఆ పరీక్షలు జరుగుతాయని షెడ్యూల్లో పేర్కొంది. ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకు పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లుగా సంచాలకుడు పీవీ శ్రీహరి తెలిపారు.
