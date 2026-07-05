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ప్రియుడితో భర్తను హత్య చేయించిన భార్య - వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డొస్తున్నాడనే

ములుగు జిల్లాలో తొమ్మిది రోజుల కిందటి హత్య కేసును ఛేదించిన పోలీసులు - మృతుడు యాదాద్రి భువనగిరి వాసిగా గుర్తింపు - వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డొస్తున్నాడని భార్యే హత్య చేయించినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడి

ములుగులో భర్తను చంపించిన భార్య
Husband Killed By Wife Lover For Extramarital Affair (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 5, 2026 at 5:56 PM IST

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Husband Killed By Wife Lover For Extramarital Affair : పచ్చని సంసారాల్లో వివాహేతర సంబంధాలు నిప్పులు పోస్తున్నాయి. తమ బంధాలకు అడ్డుగా ఉన్నారని దంపతులు దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. తొమ్మిది రోజుల కిందట ములుగు జిల్లాలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించగా, వివాహేతర సంబంధమే కారణమని దర్యాప్తులో తేలింది. తమ బంధానికి అడ్డు తొలగించుకోవడం కోసం మృతుని భార్యే తన ప్రియుడితో కలిసి హత్య చేయించిందని పోలీసులు తెలిపారు.

ప్రియుడితో కలిసి మర్డర్ ప్లాన్ : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మృతుడు సిరిపంగ నర్సింహులు (42) స్వస్థలం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని రాజపేట మండలం. ఇతను పెయింటర్​గా పని చేసేవాడు. అతని భార్య శోభారాణి. ఈమె భవన నిర్మాణ కూలీగా పనిచేస్తోంది. ఈ క్రమంలో తాపీమేస్త్రీ అలపెద్ద వెంకటేశ్వర్లుతో ఆమెకు వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. ఈ విషయం నర్సింహులకు తెలియడంతో ఆమెతో తరచూ గొడవ పడేవాడు. దీంతో తన భర్తను ఎలాగైనా అడ్డు తొలగించుకోవాలని శోభారాణి తన ప్రియుడు వెంకటేశ్వర్లుతో కలిసి హత్య చేసేందుకు పథకం పన్నింది.

అప్పు ఇస్తానని నమ్మించి : గతంలో వెంకటేశ్వర్లును నర్సింహులు రూ.50 వేలు అప్పు అడిగితే ఇవ్వలేదు. ఇదే సాకుతో జూన్​ 25న పెయింటింగ్ పని కోసం పెద్ద పెండ్యాలకు వెళ్లిన నర్సింహులుకు వెంకటేశ్వర్లు ఫోన్​ చేశాడు. రూ.50 వేలు ఇప్పుడే ఇస్తానని, అక్కడే ఉండమని అతణ్ని నమ్మించాడు. తాపీమేస్త్రీగా పనిచేస్తున్న తన బావమరిది నీల దుర్గారెడ్డితో కలిసి వెంకటేశ్వర్లు కారులో బయలుదేరాడు. వెళ్లే దారిలో ఓ నైలాన్​ తాడును కొనుగోలు చేశారు.

ముఖంపై రాయితో కొట్టి ఛిద్రం : వెంకటేశ్వర్లు, అతని బావమరిది కలిసి పెద్ద పెండ్యాలలో నర్సింహులను కలిశారు. డబ్బులు ములుగులో ఇప్పిస్తానని చెప్పి, నమ్మించి అతణ్ని కూడా కారులో ఎక్కించుకొని తీసుకెళ్లారు. వెంట తెచ్చుకున్న నైలాన్​ తాడుతో నర్సింహులు గొంతుకు బిగించి కారులోనే హత్య చేశారు. జాకారం దగ్గర్లోని ఓ నిర్మాణుష్య ప్రాంతంలో పడేశారు. నర్సింహులు ఇంకా చనిపోలేదని భావించి అతని ముఖంపై రాయితో కొట్టి ఛిద్రం చేశారు.

దర్యాప్తునకు ఏడు బృందాల ఏర్పాటు : ఈ ఘటన జరిగిన మరుసటి రోజు స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకొని, కేసు నమోదు చేశారు. దర్యాప్తు చేసేందుకు జిల్లా ఎస్పీ సుధీర్​ రామ్​నాథ్​ కేకన్​ ములుగు సీఐకు ఆదేశాలిచ్చారు. దీంతో ఇన్​స్పెక్టర్​, సీసీఎస్ సీఐ పర్యవేక్షణలో ఏడు బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఆయా ప్రాంతాల్లోని సీసీ కెమెరాలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఆధారంగా నిందితుల ఆచూకీ తెలుసుకున్నారు.

నిందితులు అలపెద్ద వెంకటేశ్వర్లు, నీల దుర్గారెడ్డిలతో పాటు హత్యకు పథకం వేసిన నర్సింహులు భార్య శోభారాణిని కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి నుంచి మూడు సెల్​ఫోన్లు, కారు, హత్యకు ఉపయోగించిన తాడును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

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HUSBAND KILLS EXTRAMARITAL AFFAIR
EXTRAMARITAL AFFAIR MURDER
ములుగులో భర్తను చంపించిన భార్య
HUSBAND MURDERED BY WIFE LOVER

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