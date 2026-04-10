రాజధాని ప్రాంతాన్ని ఆనుకొని వెళ్లాలా? - ఓఆర్​ఆర్ మీదుగా మళ్లించాలా?

హైదరాబాద్‌-అమరావతి-మచిలీపట్నం గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే నిర్మాణానికి పలు ఆప్షన్లు - ప్రధానంగా 3 ఆప్షన్లపై మొగ్గు చూపిస్తున్న ప్రభుత్వం - తెలుగు రాష్ట్రాలు మధ్య తగనున్న దూరం

Hyderabad Amaravati Machilipatnam Greenfield Expressway
Published : April 10, 2026 at 10:08 AM IST

Hyderabad Amaravati Machilipatnam Greenfield Expressway : హైదరాబాద్ నుంచి రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి మీదుగా మచిలీపట్నం పోర్టుకు కనెక్టివిటీ ఉండేలా గ్రీన్​ఫీల్డ్ ఎక్స్​ప్రెస్​ వే నిర్మించతలపెట్టారు. ఎటువైపు నుంచి వెళ్లాలి అనే దానిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు ఆప్షన్లను పరిశీలిస్తోంది. రాజధాని ప్రాంతాన్ని ఆనుకొని వెళ్లాలా? అమరావతి ఓఆర్​ఆర్ మీదుగా మళ్లించాలా? లేదా కొంతదూరం ఓఆర్​ఆర్ మీదుగా వెళ్లాలా? కొంత రాజధాని ప్రాంతం నుంచి వెళ్లేలా చూడాలా? ఇలా అనేక ఆప్షన్లతో కూడిన అలైన్​మెంట్లపై అధ్యయనం చేస్తున్నారు.

ఈ గ్రీన్​ఫీల్డ్ ఎక్స్​ప్రెస్​ వే కోసం సలహా సంస్థను ప్రభుత్వం నియమించింది. ఈ సంస్థ కొన్ని అలైన్​మెంట్లను ప్రతిపాదించింది. వీటిలో ఏది మేలు? దూరమెంత? ప్రయాణ సమయం ఎంత తగ్గుతుంది? నిర్మాణ వ్యయం ఎంత అవుతుంది? ఎంతమేరకు భూ సేకరణ చేపట్టాల్సి ఉంటుంది? అనేవి కూడా పరిగణనలోకి తీసుకొని ఆప్షన్లను పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రధానంగా 3 ఆప్షన్లపై ప్రభుత్వం మొగ్గు చూపిస్తున్నట్లు తెలిసింది. అవి ఏమిటంటే?

మొదటి ఆప్షన్​ అంచనాలు ఇలా: హైదరాబాద్ ఫ్యూచర్ సిటీలో రేడియల్ నుంచి ఎక్స్​ప్రెస్ వే మొదలవుతుంది. ఇది హాలియా మీదుగా రాజధాని అమరావతి అవుటర్ రింగ్ రోడ్​ వరకు 199.16 కిలోమీటర్లు గ్రీన్​ఫీల్డ్​తో ఉంటుంది. అవుటర్‌ రింగ్‌ రోడ్‌లో పెదకూరపాడు మండలం జలాల్​పురం వద్ద కలుస్తుంది. అక్కడి నుంచి ఓఆర్​ఆర్​లో 58.84 కిలోమీటర్లు వెళ్లి, తెనాలికి సమీపంలో కంచెర్లపాలెం వద్ద కట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి మళ్లీ 45.7 కి.మీ. గ్రీన్​ఫీల్డ్ హైవేగా మళ్లి, మచిలీపట్నం సమీపంలోని గూడూరు వద్ద విజయవాడ నుంచి మచిలీపట్నం హైవేలో కలుస్తుంది.

  • ఈ అలైన్​మెంట్ మొత్తం 303.7 కి.మీ ఉండగా, ఇందులో గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ రోడ్‌ 244.86 కి.మీ. (ఏపీలో 125.72 కి.మీ., తెలంగాణలో 119.14) ఉంటుంది.
  • ఈ ప్రాజెక్ట్​లో భూ సేకరణ ఖర్చు రూ.5,500 కోట్లు, నిర్మాణ వ్యయం రూ.8,570 కోట్లు అవుతుందని అంచనా.

2వ ఆప్షన్ వివరాలవీ: హైదరాబాద్ రేడియల్ రోడ్ నుంచి మొదలై 226.650 కి.మీ. మేర గ్రీన్​ఫీల్డ్ హైవేగా ప్రయాణించి, కాజ సమీపంలో చెన్నై-కోల్​కతా హైవేలో విజయవాడ బైపాస్ కలిగిన పాయింట్​ వద్దకు వచ్చి కలుస్తుంది. అక్కడినుంచి అవుటర్ రింగ్​రోడ్​లో తెనాలి వరకు నిర్మిస్తున్న స్పర్​ రోడ్​లో 16.6 కి.మీ. వెళ్తుంది. ఆ తర్వాత ఓఆర్​ఆర్​లో 4.24 కి.మీ. వెళ్లి, కంచెర్లపాలెం వద్ద కట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి 45.7 కి.మీ. గ్రీన్​ఫీల్డ్ హైవేగా వెళ్లి మచిలీపట్నం సమీపంలోని గూడూరు వద్ద విజయవాడ-మచిలీపట్నం హైవేలో కలిసేలా అలైన్​మెంట్​లో ఉంది.

  • ఈ అలైన్​మెంట్​లో ఎక్స్​ప్రెస్​వే మొత్తం 293.19 కి.మీ. ఇందులో గ్రీన్​ఫీల్డ్ 272.35 కి.మీ (ఏపీలో 153.21 కి.మీ.,తెలంగాణలో 119.14 కి.మీ.) ఉంటుంది.
  • భూ సేకరణ ఖర్చు రూ.6,045 కోట్లు, నిర్మాణ వ్యయం రూ.9,530 కోట్లు అవుతుందని అంచనా వేశారు.

3వ ఆప్షన్ విషయానికి వస్తే: హైదరాబాద్‌ రేడియల్‌ రోడ్‌ నుంచి మొదలై, హాలియా మీదుగా వచ్చి జలాల్‌పురం వద్ద అమరావతి ఓఆర్​ఆర్​ను క్రాస్‌ చేసి, నిడుముక్కల, తాడికొండ, నంబూరు మీదుగా వెళ్లి నందివెలుగు సమీపంలో అవుటర్‌ రింగ్‌రోడ్‌ను 2వ వైపు కూడా క్రాస్‌ అవుతుంది. మచిలీపట్నం సమీపంలోని గూడురు వద్ద విజయవాడ-మచిలీపట్నం హైవేలో కలిసేలా అలైన్‌మెంట్‌ ఉంది.

  • ఈ అలైన్‌మెంట్‌ మొత్తం సుమారు 288.33 కి.మీ. కాగా, ఇదంతా గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ రహదారిగానే ప్రతిపాదిస్తున్నారు. ఇందులో ఏపీలో 161.66 కి.మీ., తెలంగాణలో 119.14 కి.మీ. ఉంటుంది.
  • ఈ ప్రాజెక్టుకు భూసేకరణ ఖర్చు రూ.6,370 కోట్లు, నిర్మాణ వ్యయం రూ.10,100 కోట్లు అవుతుందని అధికారులు అంచనా వేశారు.

