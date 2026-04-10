రాజధాని ప్రాంతాన్ని ఆనుకొని వెళ్లాలా? - ఓఆర్ఆర్ మీదుగా మళ్లించాలా?
హైదరాబాద్-అమరావతి-మచిలీపట్నం గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్వే నిర్మాణానికి పలు ఆప్షన్లు - ప్రధానంగా 3 ఆప్షన్లపై మొగ్గు చూపిస్తున్న ప్రభుత్వం - తెలుగు రాష్ట్రాలు మధ్య తగనున్న దూరం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 10:08 AM IST
Hyderabad Amaravati Machilipatnam Greenfield Expressway : హైదరాబాద్ నుంచి రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి మీదుగా మచిలీపట్నం పోర్టుకు కనెక్టివిటీ ఉండేలా గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ వే నిర్మించతలపెట్టారు. ఎటువైపు నుంచి వెళ్లాలి అనే దానిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు ఆప్షన్లను పరిశీలిస్తోంది. రాజధాని ప్రాంతాన్ని ఆనుకొని వెళ్లాలా? అమరావతి ఓఆర్ఆర్ మీదుగా మళ్లించాలా? లేదా కొంతదూరం ఓఆర్ఆర్ మీదుగా వెళ్లాలా? కొంత రాజధాని ప్రాంతం నుంచి వెళ్లేలా చూడాలా? ఇలా అనేక ఆప్షన్లతో కూడిన అలైన్మెంట్లపై అధ్యయనం చేస్తున్నారు.
ఈ గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ వే కోసం సలహా సంస్థను ప్రభుత్వం నియమించింది. ఈ సంస్థ కొన్ని అలైన్మెంట్లను ప్రతిపాదించింది. వీటిలో ఏది మేలు? దూరమెంత? ప్రయాణ సమయం ఎంత తగ్గుతుంది? నిర్మాణ వ్యయం ఎంత అవుతుంది? ఎంతమేరకు భూ సేకరణ చేపట్టాల్సి ఉంటుంది? అనేవి కూడా పరిగణనలోకి తీసుకొని ఆప్షన్లను పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రధానంగా 3 ఆప్షన్లపై ప్రభుత్వం మొగ్గు చూపిస్తున్నట్లు తెలిసింది. అవి ఏమిటంటే?
మొదటి ఆప్షన్ అంచనాలు ఇలా: హైదరాబాద్ ఫ్యూచర్ సిటీలో రేడియల్ నుంచి ఎక్స్ప్రెస్ వే మొదలవుతుంది. ఇది హాలియా మీదుగా రాజధాని అమరావతి అవుటర్ రింగ్ రోడ్ వరకు 199.16 కిలోమీటర్లు గ్రీన్ఫీల్డ్తో ఉంటుంది. అవుటర్ రింగ్ రోడ్లో పెదకూరపాడు మండలం జలాల్పురం వద్ద కలుస్తుంది. అక్కడి నుంచి ఓఆర్ఆర్లో 58.84 కిలోమీటర్లు వెళ్లి, తెనాలికి సమీపంలో కంచెర్లపాలెం వద్ద కట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి మళ్లీ 45.7 కి.మీ. గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేగా మళ్లి, మచిలీపట్నం సమీపంలోని గూడూరు వద్ద విజయవాడ నుంచి మచిలీపట్నం హైవేలో కలుస్తుంది.
- ఈ అలైన్మెంట్ మొత్తం 303.7 కి.మీ ఉండగా, ఇందులో గ్రీన్ఫీల్డ్ రోడ్ 244.86 కి.మీ. (ఏపీలో 125.72 కి.మీ., తెలంగాణలో 119.14) ఉంటుంది.
- ఈ ప్రాజెక్ట్లో భూ సేకరణ ఖర్చు రూ.5,500 కోట్లు, నిర్మాణ వ్యయం రూ.8,570 కోట్లు అవుతుందని అంచనా.
2వ ఆప్షన్ వివరాలవీ: హైదరాబాద్ రేడియల్ రోడ్ నుంచి మొదలై 226.650 కి.మీ. మేర గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేగా ప్రయాణించి, కాజ సమీపంలో చెన్నై-కోల్కతా హైవేలో విజయవాడ బైపాస్ కలిగిన పాయింట్ వద్దకు వచ్చి కలుస్తుంది. అక్కడినుంచి అవుటర్ రింగ్రోడ్లో తెనాలి వరకు నిర్మిస్తున్న స్పర్ రోడ్లో 16.6 కి.మీ. వెళ్తుంది. ఆ తర్వాత ఓఆర్ఆర్లో 4.24 కి.మీ. వెళ్లి, కంచెర్లపాలెం వద్ద కట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి 45.7 కి.మీ. గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేగా వెళ్లి మచిలీపట్నం సమీపంలోని గూడూరు వద్ద విజయవాడ-మచిలీపట్నం హైవేలో కలిసేలా అలైన్మెంట్లో ఉంది.
- ఈ అలైన్మెంట్లో ఎక్స్ప్రెస్వే మొత్తం 293.19 కి.మీ. ఇందులో గ్రీన్ఫీల్డ్ 272.35 కి.మీ (ఏపీలో 153.21 కి.మీ.,తెలంగాణలో 119.14 కి.మీ.) ఉంటుంది.
- భూ సేకరణ ఖర్చు రూ.6,045 కోట్లు, నిర్మాణ వ్యయం రూ.9,530 కోట్లు అవుతుందని అంచనా వేశారు.
3వ ఆప్షన్ విషయానికి వస్తే: హైదరాబాద్ రేడియల్ రోడ్ నుంచి మొదలై, హాలియా మీదుగా వచ్చి జలాల్పురం వద్ద అమరావతి ఓఆర్ఆర్ను క్రాస్ చేసి, నిడుముక్కల, తాడికొండ, నంబూరు మీదుగా వెళ్లి నందివెలుగు సమీపంలో అవుటర్ రింగ్రోడ్ను 2వ వైపు కూడా క్రాస్ అవుతుంది. మచిలీపట్నం సమీపంలోని గూడురు వద్ద విజయవాడ-మచిలీపట్నం హైవేలో కలిసేలా అలైన్మెంట్ ఉంది.
- ఈ అలైన్మెంట్ మొత్తం సుమారు 288.33 కి.మీ. కాగా, ఇదంతా గ్రీన్ఫీల్డ్ రహదారిగానే ప్రతిపాదిస్తున్నారు. ఇందులో ఏపీలో 161.66 కి.మీ., తెలంగాణలో 119.14 కి.మీ. ఉంటుంది.
- ఈ ప్రాజెక్టుకు భూసేకరణ ఖర్చు రూ.6,370 కోట్లు, నిర్మాణ వ్యయం రూ.10,100 కోట్లు అవుతుందని అధికారులు అంచనా వేశారు.
