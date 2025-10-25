అస్తవ్యస్తంగా బెంగళూరు-హైదరాబాద్ హైవే నిర్వహణ - నిత్యం ప్రమాదాలు
రోడ్డు పక్క మార్జిన్లలో పేరుకుపోయిన ఇసుక మేటలు - ఐదేళ్లకోసారి పడని కొత్త లేయర్లు - ఎన్హెచ్ఏఐ నిర్లక్ష్యంతోనే ప్రమాదాలు
Lack of Facilities on the Bangalore - Hyderabad National Highway: రహదారిపై సాఫీగా సాగాల్సిన ప్రయాణం ఈ మధ్య మరీ అధ్వానంగా తయారైంది. దీంతో నిత్యం ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్లే జాతీయరహదారి మృత్యుదారిగా మారుతున్నప్పటికీ జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధి సంస్థ (ఎన్హెచ్ఏఐ) అధికారులు స్పందించడం లేదు. దాని నిర్వహణ అధ్వానంగా మారుతోంది.
రోడ్డుపక్క మార్జిన్లలో పేరుకుపోయిన ఇసుక మేటలను తొలగించడం లేదు. దీంతో ద్విచక్రవాహనాలు ఒక పక్కకు వెళ్తే ఇసుక వల్ల జారిపోతామని జాతీయ రహదారి మధ్యభాగంలో ప్రయాణిస్తూ ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు.
ఎన్హెచ్ఏఐ నిర్లక్ష్యంతోనే ప్రమాదాలు: బెంగళూరు-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారి-44ను 2010లో విస్తరించారు. ఐదేళ్లకోసారి కొత్త లేయర్ వేయాల్సి ఉన్నా అధికారులు, నిర్మాణ సంస్థ యజమానులు పనులు చేయట్లేదు. గుంతలు పడినప్పుడు మరమ్మతులు చేసి వదిలేయడంతో ప్రమాదాలకు కారణమవుతోంది. రహదారి అధ్వాన పరిస్థితులకు వాహనాల డ్రైవర్ల నిర్లక్ష్యం తోడవడంతో పలువురి ప్రాణాలు గాలిలో కలిసి పోతున్నాయి.
19 మంది సజీవ దహనం: తాజాగా కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో 19 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. తెల్లవారుజామున 3.30 గంటల ప్రాంతంలో హైవేపై బైక్ను ఢీకొట్టి బస్సు ప్రమాదానికి గురైంది.
గతంలో 2013 అక్టోబరు 30న ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో పాలెం దగ్గర జబ్బార్ ట్రావెల్స్ బస్సు అతి వేగంతో ప్రయాణిస్తూ కారును ఓవర్టేక్ చేసే క్రమంలో కల్వర్టును ఢీకొట్టి అగ్నికి ఆహుతైంది. ఆ ఘటనలో బస్సు డీజిల్ ట్యాంకు లీకై అగ్నికీలలు ఎగసిపడ్డాయి. ఈ ప్రమాదంలో చిన్నారి సహా 45 మంది ప్రయాణికులు మరణించారు. ఏడుగురే బతికి బయటపడ్డారు. ఈ ఘటనలోనూ బస్సు తలుపులు తెరుచుకోకపోవడంతో అత్యధికులు మృతి చెందారు. ఆ తర్వాత మూడు రోజులకే దీపావళి పండుగ ఉండడం గమనార్హం.
కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం: తెలంగాణలోని మహబూబ్నగర్ జిల్లా జడ్చర్ల సమీపంలోని 44వ నెంబర్ జాతీయ రహదారిపై ఆర్టీసీ బస్సు దగ్ధమైంది. కర్నూలు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న బస్సులో బ్యాటరీ వద్ద మంటలు చెలరేగాయి. అప్రమత్తమైన డ్రైవర్ చిట్టి బోయిన్పల్లి వద్ద బస్సును నిలిపేశారు. వెంటనే ప్రయాణికులంతా వేగంగా కిందకు దిగారు. చూస్తుండగానే బస్సు పూర్తిగా కాలిపోయింది. బస్సులోని 16 మంది ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటపడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
2024 జనవరి 13న జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఉమ్మడి ఇటిక్యాల మండల పరిధి బీచుపల్లి వద్ద జరిగిన బస్సు ప్రమాదంలో ఒకరు సజీవ దహనం అయ్యారు. డ్రైవర్ నిద్రమత్తు వల్ల బస్సు పక్కకు పడిపోయింది. మంటలు అంటుకుని కాలిపోయింది. తెల్లవారుజామున జరిగిన ఈ ఘటనలో ప్రయాణికులందరూ మేల్కొని బయటకు వచ్చేయడంతో ప్రాణనష్టం తప్పింది. గుంతలమయమైన బెంగళూరు హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణించేందుకు ప్రయాణికులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎన్హెచ్ఐ అధికారులు స్పందించి త్వరితగతిన మరమ్మతులు చేపట్టాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
