ఉద్యోగం వదిలి ఇష్టమైన రంగంలో కెరీర్ - అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్న పర్వానా
చిత్రలేఖనంలో రాణిస్తున్న పర్వానా నాజ్ - హ్యాండ్ మేడ్ వీడియోలు, డిజిటల్ ఇలస్ట్రేషన్స్తో గ్లోబల్ స్థాయిలో గుర్తింపు - అసిస్టెంట్ ప్రొపెసర్ జాబ్ వదులుకుని ఆర్ట్ వైపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 3:45 PM IST
Multi Talented Girl Parwana : ఆసక్తి, నేర్చుకోవాలనే తపన ఉంటే గురువు లేకుండానే ఏ విద్యనైనా సాధించవచ్చని నిరూపిస్తోంది అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన ఓ యువతి. బీటెక్, ఎంటెక్ పూర్తి చేసి కాలేజీలో లెక్చరర్గా పని చేసినా, ఇష్టమైన కళ కోసం ఆ ఉద్యోగాన్ని వదిలేసింది. సొంతగా డిజిటల్ ఆర్ట్, ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ నేర్చుకుని, లండన్ వేదికగా తన ప్రతిభను చాటింది. సంప్రదాయ చిత్రాలను డిజిటల్ పరిజ్ఞానంతో తయారుచేస్తూ ఇంటి నుంచే వేలల్లో సంపాదిస్తోంది అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన పర్వానా నాజ్.
చదువుతోపాటు చిత్రలేనం : సరికొత్తగా ఆలోచించే సృజనాత్మకత ఉంటే ప్రపంచమే మనల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. ఈ యువతి ప్రయాణం కూడా సరిగ్గా ఇలాంటిదే. ఇంజినీరింగ్ చదువుకున్నా, ఆ రొటీన్ లైఫ్ తనకు వద్దనుకుంది. చిన్ననాటి నుంచే చిత్రలేఖనంపై ఆసక్తి పెంచుకుంది. హ్యాండ్ మేడ్ వీడియోలు, డిజిటల్ ఇలస్ట్రేషన్స్తో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. విదేశాల నుంచి ఆర్డర్లు పొందుతూ నేటి యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది ఈ యువతి.
పర్వానా నాజ్ది అనంతపురం జిల్లా వజ్రకరూరు స్వస్థలం. సయ్యద్ యూసుఫ్, సయ్యద్ సబీహా దంపతుల ఏకైక కుమార్తె. చిన్ననాటి నుంచే చదువుతో పాటు అన్ని రంగాల్లోనూ చురుగ్గా ఉండేది. హైదరాబాద్, అనంతపురంలో పాఠశాల విద్య పూర్తి చేసిన ఈమె కర్నూలు పుల్లారెడ్డి ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో బీటెక్, ఎంటెక్ పూర్తి చేసింది. తర్వాత కర్నూల్లోని అశోక ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గానూ బాధ్యతలు నిర్వహించింది. అయితే చిన్నతనం నుంచే చిత్రలేఖనంపై ఉన్న ఆసక్తి ఆమెను మరోవైపు నడిపించింది.
ఆధునిక డిజిటల్ ఇలస్ట్రేషన్స్ వైపు మళ్లింపు : టీచింగ్ చేస్తున్నప్పటికీ పర్వానా ఆసక్తి అంతా కళలపైనే ఉండేది. తన కలను నిజం చేసుకో వడం కోసం చేస్తున్న ఉద్యోగం వదిలేసింది. హైదరాబాద్లోని ప్రసిద్ధ హామ్స్టెక్ కాలేజీలో ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్లో డిప్లొమా పూర్తి చేసింది. అక్కడి అధ్యాపకుల సహాయంతో స్వయంగా డిజైనర్ దుస్తులను రూపొందించింది. వాటిని లండన్లో జరిగిన ప్రతిష్టాత్మక ఫ్యాషన్ షోలో ప్రదర్శించే అరుదైన అవకాశం సొంతం చేసుకుని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రశంసలు అందుకుంది. స్నేహితుల సలహాతో సాంప్రదాయ చిత్రలేఖనం నుంచి ఆధునిక డిజిటల్ ఆర్ట్ వైపు మళ్లిం ది పర్వానా, వారి ప్రోత్సాహంతో ఐప్యాడ్ కొని ఎక్కడా శిక్షణ తీసుకోకుండా కేవలం యూట్యూబ్ వీడియోలు చూస్తూ డిజిటల్ ఆర్ట్లో మెళకువలు నేర్చుకుంది. అనతి కాలంలోనే ఇందులో పట్టు సాధించింది. సృజనాత్మకతతో సరికొత్త డిజిటల్ ఇలస్ట్రేషన్స్, హ్యాండ్ మేడ్ యానిమేషన్స్ తయారు చేస్తూ వాటిని ఇలుస్ట్రేషన్స్ బై పర్వానా అనే సొంత వెబ్సైట్ ద్వారా ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది.
"నాకు చిన్నప్పటి నుంచే బొమ్మలు గీయడం అంటే చాలా ఇష్టం. ప్రొఫెసర్గా పని చేస్తున్నప్పుడు, నేను స్వయంగా డిజిటల్ ఇలస్ట్రేషన్స్ నేర్చుకుని, దుస్తులు, కార్డులు, చిత్రాల కోసం డిజైన్లను రూపొందిస్తున్నాను. అంతేకాకుండా, డిజిటల్ ఇలస్ట్రేషన్స్ నేర్చుకోవాలనుకునే ఇతరులకు నేను ఆన్లైన్లో శిక్షణ కూడా ఇస్తున్నాను. నేను ఇవన్నీ ఇంటి నుంచే నిర్వహిస్తాను, దీనివల్ల మా నాన్నగారికి సహాయం చేయడానికి కూడా వీలవుతుంది. నా స్నేహితులు, నా తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం నన్ను ఈ రోజు ఈ స్థాయికి తీసుకువచ్చింది" - పర్వానా నాజ్, డిజిటల్ ఆర్టిస్ట్
వీదేశీయుల నుంచి కూడా ఆర్డర్ : పర్వానా గీసే డిజిటల్ చిత్రాల వెనుక ఉన్న కష్టాన్ని, తయారీ విధానాన్ని వెబ్సైట్లో ఉంచడంతో నెటిజన్లు ఫిదా అయ్యారు. వ్యాపార సంస్థల లోగోలు, పెళ్లి పత్రికల ఇలస్ట్రేషన్స్ డిజైన్ చేయడంలో పర్వానా బ్రాండ్గా నిలిచింది. అమెరికా, లండన్ వంటి దేశాల నుంచి క్లయింట్లు తమ కాన్సెప్ట్లకు తగ్గట్టుగా హ్యాండ్ మేడ్ యానిమేషన్ వీడియోలు చేయించుకుంటున్నారు. ఎందరో ప్రముఖ సినీ తారలు పర్వానా ఆర్ట్ వర్క్స్ను ఎక్స్ వేదికగా ట్యాగ్ చేస్తూ ప్రశంసించారని చెబుతోంది పర్వానా. ప్రస్తుతం పర్వానా సొంత గ్రామంలోనే ఉంటూ తండ్రి బిజినెస్లో చేదోడు వాదోడుగా నిలుస్తోంది. మరోవైపు తన ఇలుస్ట్రేషన్స్, డిజిటల్ ఆర్ట్ ద్వారా ప్రతి నెలా వేల రూపాయలు సంపాదిస్తోంది. కుమార్తె చదువుతోపాటు విభిన్న రంగాల్లో రాణించడం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు పర్వానా తల్లిదండ్రులు. నేర్చుకోవాలనే తపన ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చని, ఇష్టమైన రంగంలో కష్టపడితే అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చని నిరూపిస్తోంది పర్వానా.
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