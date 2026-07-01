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ఈ న్యూరో డాక్టర్​కు పెయింటింగ్​లో గిన్నిస్ రికార్డ్

వైద్యం అందిస్తూనే కాలిగ్రఫీ, పెయింటింగ్స్​లో ప్రతిభ చాటుతున్న న్యూరో డాక్టర్ - 3 నిమిషాల్లోనే మనిషి బొమ్మ గీసి గిన్నిస్ రికార్డు కైవసం - ఆటిజంతో బాధపడే చిన్నారుల కోసం ప్రత్యేక పరికరం ఆవిష్కరణ

పెయింటింగ్​లో పిల్లల డాక్టర్ గిన్నిస్ రికార్డు
Doctor Guinness Record In Painting (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 1, 2026 at 8:43 PM IST

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Doctor Guinness Record In Painting : 'మ్యాన్‌ విత్ మల్టీపుల్ టాలెంట్స్‌' అనే మాటకు ఓ యువకుడు ఉదాహరణగా నిలుస్తున్నారు. వృత్తి పరంగా చిన్నపిల్లల వైద్యుడే అయినప్పటికీ కాలిగ్రఫీ సహా పెయింటింగ్స్‌లోనూ రాణిస్తున్నారు. అంతేకాదు, మతిస్థిమితం లేని పిల్లలకు చేతిరాతపై శిక్షణ కూడా ఇస్తున్నారు. కేవలం 3 నిమిషాల్లో ఓ వ్యక్తి చిత్రాన్ని గీసి గిన్నిస్ బుక్​ ఆఫ్​ వరల్డ్ రికార్డ్స్‌లోనూ ఈ డాక్టర్ చోటు సంపాదించుకోవడం అతని ప్రతిభకు నిదర్శనం. వైద్య వృత్తి చేస్తూ ఈ నైపుణ్యాన్ని ఎలా సంపాదించారు? చిన్నారులకు ఎలాంటి శిక్షణనిస్తున్నారో తెలుసుకుందాం.

చికిత్స విధానంపై పుస్తక రచన : హైదరాబాద్‌లోని రాంనగర్‌ ప్రాంతానికి చెందిన ఆ బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి పేరు విష్ణు దుర్గా ప్రసాద్. వృత్తిరీత్యా న్యూరో వైద్యుడు. అయినప్పటికీ ప్రవృత్తినూ సత్తా చాటుతున్నాడు. అనుకోకుండానే కాలీగ్రఫీ ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టారు. గురువుల సాయంతో మరింత ముందుకు సాగారు. అంతేకాదు పెయింటింగ్స్‌లోనూ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందారు. వైద్య వృత్తిలోనూ రాణిస్తూ, మతిస్థిమితం లేని చిన్నారులకు ప్రత్యేక చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ రంగంలోని పరిస్థితులు, చికిత్స విధానాలపై ఒక పుస్తకాన్ని సైతం రచించారు. ఇలా అన్నింట్లో ప్రతిభ చూపుతూ మ్యాన్ విత్ మల్టీ టాలెండ్‌గా నిలుస్తున్నారు.

కాలిగ్రఫీతో ఆటిజం నయమవుతుందని! : చేతిరాతపై తనకున్న ఆసక్తితో అందరిలాగే పుస్తకాల్లో రాస్తుండేవారు. అది గమనించిన ఓ ఉపాధ్యాయుడు దుర్గా ప్రసాద్‌కు దాన్నే కాలిగ్రఫీ అంటారని వివరించారు. ఇక దానిపై పరిశోధన చేసి స్వతహాగా రకరకాల కాలిగ్రఫీ ఫాంట్స్‌పై పట్టు సాధించారు. తెలుగులోనే కాకుండా ఇంగ్లీష్, హిందీ, ఉర్దూ భాషల్లోనూ రాయగలనని ఈ చిన్నపిల్లల వైద్యుడు వివరిస్తున్నారు. ఇక తాను రాయగలిగే కాలిగ్రఫీని మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న పిల్లలకు నేర్పిస్తే అది వారి ఎదుగుదలకు తోడ్పడుందని ఆటిజం ఉన్న వారికి దీనిపై శిక్షణ ఇచ్చారు.

రెండు తెలుగు బుక్​ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కూడా​ : ఆటిజం కలిగిన పిల్లలు చేతిరాత రాసేందుకు ఎక్కడ, ఎలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారో తెలుసుకునేందుకు డాక్టర్ దుర్గా ప్రసాద్​ ప్రత్యేకంగా ఆవిష్కరణను రూపొందించారు. ఇలా 180 మంది ఆటిజం పిల్లలకు కాలిగ్రఫీ నేర్పించి వారు పాఠశాలకు వెళ్లేలా తనవంతు ప్రయత్నం చేసినట్లు చెబుతున్నారు. ఇదే చేతిరాతతో తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లోనూ 2 సార్లు స్థానం దక్కించుకున్నట్లు ఆయన వివరిస్తున్నారు. ఇలా జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన డాక్టర్​ దుర్గా ప్రసాద్ పెన్ను పెన్సిల్‌ పట్టుకోలేని వారికోసం ప్రత్యేకంగా ఒక సహాయక పరికరాన్ని రూపొందించారు. ఆ పరికరానికి పేటెంట్ హక్కుల కోసం కూడా దరఖాస్తు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు.

మెరుగుపడేందుకు లండన్​లో కోర్స్​ : అంతేకాదు ఆటిజం ఉన్న పిల్లలు చేతిరాతలో రాణించేలా తాను మరింత అవగాహన పెంచుకునేందుకు లండన్‌ కోవెంటరీ యూనివర్సిటీలో గ్లోబల్ హెల్త్ కేర్ ఇన్ ఆటిజం కోర్సును అభ్యసించారు. ఈ క్రమంలో 3నెలల్లో 2వేల మంది ఆటిజం విద్యార్థుల శాంపిల్స్ సేకరించారు. వాటి ద్వారా మనుషుల హ్యాండ్ రైటింగ్ మార్చొచ్చని తెలుసుకున్నట్లు వైద్యుడు వివరిస్తున్నారు. ఇలా చేతిరాతపై పట్టు సాధించిన యువకుడు, ప్రస్తుతం రాంనగర్‌లోని ఓ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో విద్యార్థులకు ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తున్నారు.

32వేల మందికి శిక్షణ : 2022లో దిల్లీలో జరిగిన గిన్నిస్ వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డు పోటీల్లో పాల్గొని మూడు నిమిషాల్లో ప్రత్యక్షంగా ఓ వ్యక్తి ముఖచిత్రం గీసి​ అందరినీ ఆశ్చర్యపరచారు. మనిషి చిత్రాన్ని 23 రకాలుగా వేయగలనని డాక్టర్ దుర్గా ప్రసాద్ వివరించారు. పేరుతో పాటు చార్‌కోల్ పేయింటింగ్స్, ఒడిశా పండమీన్ ఆర్ట్‌, మండల ఆర్ట్స్ వంటివి కూడా ఆయన నేర్చుకున్నారు. వివిధ అంశాలపై ఇప్పటివరకు 32వేల మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇచ్చినట్లు న్యూరో వైద్యుడు వివరిస్తున్నారు.

"నా కాలీగ్రఫీ జర్నీ నా పదో తరగతి పూర్తయిన సంవత్సరం 2010లో మొదలైంది. నా చేతిరాతను చూసి మా ప్రిన్సిపాల్​ దీన్ని కాలిగ్రఫీ అంటారని తెలిపారు. మతిస్థిమితం లేని చిన్నారులకు పర్వెర్సివ్​ డెవలప్​మెంటల్ డిసార్డర్స్​ ఉంటాయి. వీరికి చేతిరాత బాగా పనికొస్తుందని విన్నాను. వీరి కోసం స్కేల్ ఆఫ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎవాల్యుయేషన్స్​ అనే ఒక స్కేలును కనిపెట్టాను. పేరుతో బొమ్మలను, తాళపత్ర గ్రంథాలలో వేసే ఒడిశా పండమీన్ ఆర్ట్ వేశాను. పావురం రెక్క మీద, చింతగింజ మీద కూడా గీశాను. 3 నిమిషాల్లో మనిషి బొమ్మను వేయడంతో గిన్నిస్​ రికార్డు వచ్చింది. చేతిరాతను మెరుగుపరచుకునేందుకు రాంనగర్​లో ఒక్కొక్కరికి 15 రోజుల ఉచిత శిక్షణ ఇస్తున్నాను" - విష్ణు దుర్గా ప్రసాద్, పిడియాట్రిక్ న్యూరో ఫిజియోథెరపిస్ట్

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పిల్లల డాక్టర్ గిన్నిస్ రికార్డు
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