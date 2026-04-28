ఫరెవర్ లివింగ్ : ఇంట్లో కూర్చునే కోటీశ్వరులు అయ్యే ఛాన్స్ - మార్కెట్లోకి మల్టీ లెవల్ మోసం
యువత, గృహిణులను లక్ష్యంగా చేసుకుని మోసాలు - పెట్టుబడి పెట్టాలంటూ ఊదరగొడుతున్న కేటుగాళ్లు - నిందితుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లోని రూ.3 కోట్ల నగదు ఫ్రీజ్ - మెర్సిడెస్ బెంజ్ కారు, ఐఫోన్లు, మ్యాక్బుక్లు స్వాధీనం
Published : April 28, 2026 at 2:51 PM IST|
Updated : April 28, 2026 at 3:20 PM IST
MLM Investment Fraud In Hyderabad : చదువుకుంటూనే ఇంట్లో వాళ్లకు చేదోడువాదోడుగా ఉందామనుకున్నాడా యువకుడు. ఏదైనా పని చేస్తూ కాసిన్ని డబ్బులు సంపాదించి ఆసరాగా నిలుద్దామని తలచాడు. అనుకున్నదే తడవుగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో వర్క్ ఫ్రం హోమ్ అని సెర్చ్ చేశాడు. ఓ ప్రకటన అతడ్ని బాగా ఆకర్షించింది. వారిని సంప్రదించి వివరాలు కనుక్కున్నాడు. కొన్నాళ్లకు ఆ విద్యార్థి వల్లే ఓ భారీ మల్టీ లెవల్ మార్కెటింగ్ మోసం బయటపడింది. ఇంతకీ ఏంటా మోసం? ఆ మార్కెటింగ్ మోసాన్ని ఆ విద్యార్థి ఎలా బయటకు తీశాడు?
నిరుద్యోగులను లక్ష్యంగా చేసుకుని : శ్రమ లేకుండానే లక్షల సంపాదన. ఇంట్లో కూర్చునే కోటీశ్వరులు అయిపోయే సువర్ణావకాశం అంటూ వచ్చే ప్రకటనలు చూసి మోసపోకండి. అద్భుతమైన హోటళ్లలో మీటింగ్లు, సూట్లు వేసుకున్న వ్యక్తుల సక్సెస్ స్టోరీస్, లగ్జరీ కార్ల ఫొటోలు చూపిస్తూ ఒక మాయా ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తారు. మధ్య తరగతి గృహిణులను, నిరుద్యోగులను లక్ష్యంగా చేసుకుని 'ఫరెవర్ లివింగ్' పేరుతో సాగుతున్న భారీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మోసాన్ని చార్మినార్ పోలీసులు బట్టబయలు చేశారు.
రూ.200 రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుతో మొదలుపెట్టి : పాతబస్తీకి చెందిన ఓ ఇంటర్ విద్యార్థి ఇన్స్టాగ్రామ్లో వచ్చిన 'వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' ప్రకటన చూసి సంప్రదించడంతో ఈ దోపిడీ వెలుగులోకి వచ్చింది. కేవలం 200 రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుతో మొదలుపెట్టి బాధితులను మభ్యపెట్టేవారు. నాసిరకం ప్రొడక్ట్స్ ఇచ్చి రూ.30,000 పెట్టుబడి పెట్టిస్తే భారీ లాభాలు వస్తాయని నమ్మించి బాధితుల ద్వారానే వారి బంధుమిత్రులను కూడా ఈ వలలోకి లాగేవారు.
డబ్బు అడిగిన వారిపై దౌర్జన్యం : పెట్టుబడి పెట్టి నెలలు గడుస్తున్నా లాభాలు రాకపోవడంతో బాధితులు నిలదీయగా, నిందితుల అసలు స్వరూపం బయటపడింది. డబ్బు అడిగిన వారిపై దౌర్జన్యం చేయడం, సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు లీక్ చేస్తామని బెదిరించడం మొదలుపెట్టారు. మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్ ద్వారా నిందితులు సామాన్యులను బురిడీ కొట్టిస్తున్నట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది.
"ఫరెవర్ లివింగ్ ప్రొడక్ట్స్ కంపెనీలో స్లో ట్రాక్, మీడియం ట్రాక్, ఫాస్ట్ ట్రాక్ ప్యాకేజీలు పెట్టారు. దీనిలో చేరాక ఎలా మార్కెటింగ్ చేయాలి? అనే విషయాలపై వారు శిక్షణ ఇచ్చేవారు. దీనిలో చేరితే రిచ్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుందని సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియోలను షేర్ చేసేవారు." - కిరణ్ ఖారే, చార్మినార్ డీసీపీ
విలాసవంతమైన వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తూ : ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు హర్యానాకు చెందిన హరీశ్ కుమార్ సింగ్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఇతను ఫరెవర్ లివింగ్ కంపెనీలో కీలక బాధ్యతల్లో ఉంటూ యువతను, గృహిణులను ఆకర్షించేందుకు సోషల్ మీడియాలో విలాసవంతమైన వీడియోలు పోస్ట్ చేసేవాడు. ప్రొడక్ట్స్ అమ్మడం కంటే కొత్త సభ్యులను చేర్పించడంపైనే వీరు ఫోకస్ పెట్టేవారని డీసీపీ వెల్లడించారు.
"సంస్థ వార్షిక టర్నోవర్ చూస్తే రూ.600 కోట్లకు పైమాటే. అనేక మంది నుంచి రూ. 20- 30 వేలు సేకరిస్తున్నారు. ఒక వ్యక్తి ఐదుగురిని జాయిన్ చేయాలనే టార్గెట్ ఇస్తున్నారు. ఇదంతా కమీషన్ అధారంగా నడుస్తోంది. ఇదంతా మోసపూరతమే. డబ్బుకు ఆశపడి అనేక మంది దీనిలో చేరుతున్నారు. ఈ తరహా చైన్ సిస్టమ్లో చేరొద్దు" - కిరణ్ ఖారే, చార్మినార్ డీసీపీ
చైన్ ఉచ్చులో చేరొద్దు : బాధితుల ఫిర్యాదుతో ఈ మోసాలపై ఇప్పటికే మూడు ఎఫ్ఆర్ఐలు నమోదయ్యాయి. గతంలో ముగ్గురు లోకల్ మేనేజర్లను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు, నిందితులకు సంబంధించిన రూ.3 కోట్ల నగదును బ్యాంక్ ఖాతాల్లో ఫ్రీజ్ చేశారు. వీటితో పాటు మెర్సిడెస్ బెంజ్ కారు, ఐఫోన్లు, మ్యాక్బుక్స్ బాధితుల డేటా ఉన్న రికార్డులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ డబ్బు వస్తుందనే ఆశ చూపే మల్టీ లెవల్ మార్కెటింగ్, మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్ల ఉచ్చులో పడవద్దని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలాంటి మోసపూరిత ప్రకటనల పట్ల నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
