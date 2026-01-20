అద్దె ఖాతాలతో మోసాలు - స్నేహితులతో జట్టుకట్టిన సూర్య

ETV Bharat / state

Published : January 20, 2026 at 4:31 PM IST

Mule Accounts Scam Issue Vijayawada : వారంతా కళాశాలలో కలిసి డిగ్రీ చదువుకున్నారు. తేలికగా డబ్బు సంపాదించాలన్న అత్యాశతో అడ్డదారులు తొక్కారు. కొంత మందితో కలసి ముఠాగా ఏర్పడ్డారు. చివరకు పాపం పండి పోలీసులకు దొరికి కటకటాలపాలయ్యారు. ఇటీవల విజయవాడలో వెలుగుచూసిన అద్దె ఖాతాల కేసులో కొత్త కోణాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. ఈ కేసులో తాజాగా మరో ఇద్దరు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

ఇప్పటికే ముగ్గురు అరెస్ట్​ : విజయవాడకు చెందిన పేరపోగు దేవదాసు ఫిర్యాదు మేరకు ఇటీవల సైబర్‌ పోలీసుస్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది. ఇందులో ముగ్గురు నిందితులను ఇప్పటికే పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తాజాగా అరెస్టైన వారితో కలిపి మొత్తం అరెస్టుల సంఖ్య ఐదుకు పెరిగింది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు సూర్య స్వస్థలం పల్నాడు జిల్లా చాగల్లు. నర్సరావుపేటలో డిగ్రీ చదివాడు. అక్కడ అతనితో పాటు చదువుకున్న వెంకటేశ్వరరావు, వేణుగోపాల్, గోపికృష్ణ, శ్రీకాంత్‌లు తేలికగా డబ్బు సంపాదించేందుకు ప్లాన్​ వేశారు.

అద్దె ఖాతాలు తెరిపించి, వాటిని ఇతరులకు అందజేయడం ద్వారా భారీగా కమీషన్‌ పొందేందుకు అందరూ జట్టు కట్టారు. ఇందులోకి మరికొంతమందిని కూడా తీసుకున్నారు. ఇలా మొత్తం 10 మందితో గ్యాంగ్‌ ఏర్పడింది. ఇందులో పార్వతితో పాటు ఫిలిప్పీన్స్‌లో ఉన్న మరో మహిళ కూడా ఉంది. సూర్య (ఏ1) తొలుత గుంటూరు నగరంలోని ఇన్నర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు సమీపంలో ఇల్లు తీసుకుని అక్కడ తన కార్యకలాపాలు ప్రారంభించాడు. పలువురితో ఖాతాలు తెరిపించి ఆ వివరాలను చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాల నిర్వహణకు అందజేసేవారు.

తాడేపల్లికి మకాం : గుంటూరులో పెద్దగా సాగకపోవడంతో వారి మకాంను తాడేపల్లికి మార్చారు. అక్కడ ఓ ఫ్లాట్‌ను అద్దెకు తీసుకుని విజయవాడ, గుంటూరు, తదితర జిల్లాల్లో కరెంటు, పొదుపు ఖాతాలు తెరిపించే వారు. కమీషన్ల రూపంలో వీరికి వస్తున్న డబ్బుతో విలాసవంతమైన జీవితం గడిపారు. అమాయకులకు కమీషన్‌ ఆశ చూపించి ఇప్పటి వరకు దాదాపు 300 మందితో ఖాతాలు తెరిపించినట్లు తేలింది. వీటి ద్వారా ఏపీతో పాటు తెలంగాణ, పశ్చిమ బెంగాల్, చత్తీస్‌గడ్, జమ్మూ కశ్మీర్, తదితర రాష్ట్రాల్లో లావాదేవీలు జరిగినట్లు గుర్తించారు. ప్రకాశం జిల్లా సంతమాగులూరుకు చెందిన వెంకటేశ్వరరావు అలియాస్‌ బుడ్డా (ఏ9), గుంటూరు జిల్లా ఫిరంగిపురం మండలానికి చెందిన శ్రీకాంత్‌ (ఏ10)ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వీరిని విజయవాడలోని కోర్టులో హాజరుపర్చగా న్యాయాధికారి వచ్చే నెల 2వ తేదీ వరకు రిమాండ్‌ విధించారు.

బ్యాంకు ఉద్యోగి తోడ్పాటుతో : సూర్యకు క్లాస్‌మేట్‌ అయిన వెంకటేశ్వరరావు విజయవాడలో ఐదు ఖాతాలు తెరిచాడు. వీటిలో రెండు పొదుపు, మూడు కరెంటు ఖాతాలు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు మరికొందరితో కూడా ఖాతాలు తెరిపించాడు. సూర్య స్నేహితుడి సోదరుడు అయిన శ్రీకాంత్‌ కూడా స్వయంగా ఖాతాలు తెరిచి సూర్యకు ఇచ్చాడు. ఈ ముఠా కార్యకలాపాల్లో కీలకపాత్ర పోషించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ కేసులో ఇప్పటికే సూర్య, కృష్ణారెడ్డి, అతని భార్య సౌభాగ్యలక్ష్మి అరెస్టు అయ్యారు. బాలింత అయిన పార్వతికి పోలీసులు నోటీసులు ఇచ్చారు. ఫిలిప్పీన్స్‌లో మహిళ సహా నలుగురు అరెస్టు కావాల్సి ఉంది. అద్దె ఖాతాల వ్యవహారంలో సూర్య గ్యాంగ్‌కు ఓ ప్రైవేటు బ్యాంకు ఉద్యోగి తోడ్పాటు అందించినట్లు పోలీసులు విచారణలో గుర్తించారు. ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా కరెంటు ఖాతాలు తెరిపించడంలో బ్యాంకు ఉద్యోగి కీలక పాత్ర పోషించినట్లు తెలిసింది. దీంతో అతడిని కూడా నిందితుడిగా చేర్చారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

