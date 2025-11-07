ETV Bharat / state

తమిళనాడు టూ ములకలచెరువు - ఆ మద్యం సీసాలు అక్కడివే!

విడతల వారీగా 3 లక్షలు సరఫరా - వీటికి పెద్దమొత్తం వెచ్చించిన జనార్దనరావు

Mulakalacheruvu Liquor Scam Updates
Mulakalacheruvu Liquor Scam Updates (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 10:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mulakalacheruvu Liquor Scam Updates : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నకిలీ మద్యం చర్చనీయాంశంగా మారిన సంగతి తెలిసిందే. ఇందులో రోజు రోజుకూ కొత్త కొత్త అంశాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అయితే కేవలం మద్యం తయారీనే కాకుండా వాటికి సంబంధించిన సీసాలు, బాటిళ్లపై స్టిక్కర్లు అన్నీ ఎక్కడనుంచి వచ్చాయనేది సిట్‌ దర్యాప్తులో బయటపడుతున్నాయి.

సంక్లిష్టంగా కొన్ని మద్యం కంపెనీల సీసాలను జనార్దనరావు తమిళనాడులో తయారు చేయించాడు. సిట్‌ దర్యాప్తులో పలు అంశాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. ఓల్డ్‌ అడ్మిరల్‌ బ్రాందీ (ఓఏబీ) సీసాల తయారీకి తొలుత గన్నవరం మండలం సూరంపల్లిలోని పారిశ్రామికవాడలో పెట్‌ బాటిల్స్‌ కర్మాగారాన్ని నడుపుతున్న శ్రీనివాసరెడ్డి (ఏ11)ని అద్దేపల్లి సోదరులు సంప్రదించారు. తన కంపెనీలో ఆ మోడల్‌ సీసాలు తయారు చేయడం కుదరదని చెప్పడంతో ప్రణాళికకు తాత్కాలికంగా బ్రేక్‌ పడింది. బెంగళూరుకు చెందిన బాలాజీ (ఏ3)ని సంప్రదించిన మీదట సెంథిల్‌ (ఏ22)ను పరిచయం చేశాడు. కోయంబత్తూరుకు చెందిన ఇతనికి సీసాల తయారీ పరిశ్రమ ఉంది. అసలుకు ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా తయారు చేసి అందిస్తానని హామీ ఇవ్వడంతో సెంథిల్‌కు ఆర్డర్‌ ఇచ్చారు. వీటి తయారీ కోసమే ఎక్కువ మొత్తం ఇచ్చినట్లు గుర్తించారు.

వేరే జీఎస్టీ నంబరుతో రవాణా : కోయంబత్తూరులో తయారు చేసిన సీసాలను ఇబ్రహీంపట్నం, ములకలచెరువుకు పంపించేవారు. వాటి పార్శిళ్లను జగన్మోహన్‌రావు ఇచ్చిన మరొకరి జీఎస్టీ నంబరుతో సెంథిల్‌ సరఫరా చేసేవాడు. విడతల వారీగా దాదాపు 3లక్షల సీసాల వరకు ఓల్డ్‌ అడ్మిరల్‌ బ్రాందీ కోసం ఆర్డర్‌ ద్వారా తెప్పించారు. ఇప్పటి వరకు అరెస్టు అయిన నిందితుల నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న ఫోన్లలోని వాట్సప్‌ చాట్ల ద్వారా పలు విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. వీరి లావాదేవీలు, యూపీఐ చెల్లింపులను పోలీసులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ వివరాల ఆధారంగా నకిలీ మద్యం వ్యవహారంలో ఇంకా పలువురు నిందితులను గుర్తించే పనిలో ఉన్నారు.

మనోజ్‌కుమార్‌ అరెస్టుకు రంగం సిద్ధం : విజయవాడ నగరానికి చెందిన ఎం.మనోజ్‌కుమార్‌ (ఏ20) అరెస్టుకు రంగం సిద్ధమైంది. ఇటీవల విచారణకు పిలవగా అస్వస్థతగా ఉందని మనోజ్‌కుమార్‌ తప్పించుకున్నాడు. ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్ఛార్జి కావడంతో నోటీసులు ఇచ్చి పిలిచి.. విచారణ అనంతరం అరెస్టు చేసే అవకాశం ఉందని తెలిసింది. నగరంలోని బృందావన్‌కాలనీకి చెందిన నిందితుడికి వన్‌టౌన్‌లో సీసాలు, మూతల వ్యాపారం ఉంది. ఇతనికి ఆర్డర్‌ ఇచ్చి చాలా సీసాలు, మూతలను జనార్దనరావు (ఏ1) కొనుగోలు చేశాడు. పులిపాటివారి వీధిలోని మనోజ్‌ దుకాణంలోనే ఏ1 ఇచ్చిన లేబుల్స్‌ను సీసాలకు కూలీలతో అంటించినట్లు తేలింది. ఈ ఏడాది జూన్‌లో నర్సాపురం ఎక్సైజ్‌ స్టేషన్‌లో నమోదైన కేసులో మనోజ్‌కుమార్‌ ఏ3గా ఉన్నాడు. నకిలీ మద్యం విక్రయిస్తూ పట్టుబడిన వారికి మూతలను సరఫరా చేశాడు. జంగారెడ్డిగూడెం ఎక్సైజ్‌ స్టేషన్‌లో ఈ ఏడాది ఆగస్టులో నమోదైన కేసులోనూ మనోజ్‌కుమార్‌. ఏ3గా ఉన్నాడు. రెండు కేసుల్లోనూ మూతలను సరఫరా చేశాడు.

దూరం కిలోమీటరు లోపే- ఎక్సైజ్‌ శాఖ ఏం చేస్తోంది?

నకిలీ మద్యం కేసులో ఏడుగురికి కస్టడీ - జోగి రమేష్​కు ప్రత్యేక వసతులు

TAGGED:

LIQUOR BOTTLES
MULAKALACHERUVU LIQUOR SCAM CASE
LIQUOR SCAM UPDATES
SIT INVESTIGATION ON LIQUOR SCAM
MULAKALACHERUVU LIQUOR SCAM UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

ట్రంప్ టారిఫ్‌ల దెబ్బ: అమెరికన్ల జేబులకు చిల్లు, భారీగా పెరిగిన ఇంటి ఖర్చులు

ఆ మ్యూజియంలో హర్మన్​ప్రీత్ మైనపు విగ్రహం- వరల్డ్​కప్ విన్నింగ్​ కెప్టెన్​కు అరుదైన గౌరవం

గాల్లో ఎగరగలదు, నేలపై ప్రయాణించగలదు- ఎక్స్‌పెంగ్ 'ఫ్లయింగ్ కార్​'ను చూశారా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.