నకిలీ మద్యం కేసులో 8 మందిపై ఛార్జిషీట్‌- సిండికేట్‌లో కీలకంగా వ్యవహరించిన జోగి బ్రదర్స్​

ఊరూరా నకిలీ మద్యం అంటూ దుష్ప్రచారమే లక్ష్యం- జోగి సోదరులకు 2-3 నెలలకోసారి రూ.3-5 లక్షలు

Key Points in Chargesheet Filed in Vijayawada Excise Court
Published : December 6, 2025 at 7:19 AM IST

Key Points in Chargesheet Filed in Vijayawada Excise Court : జోగి రమేష్‌ అండదండలతోనే అద్దేపల్లి సోదరులు నకిలీ మద్యం దందా నడిపారని ఎక్సైజ్‌ పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. జోగి రమేష్ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే నకిలీ మద్యం తయారీ వ్యాపారం మొదలు పెట్టారని, సహకారానికి ప్రతిఫలంగా లంచాలు ముట్టజెప్పినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు విజయవాడ ఎక్సైజ్‌ కోర్టులో దాఖలు చేసిన ఛార్జిషీట్‌లో కీలక విషయాలు వెల్లడించారు.
ఎన్టీఆర్​ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలో వెలుగుచూసిన నకిలీ మద్యం తయారీ కేసు నమోదై 60 రోజులు పూర్తికావడంతో 8 మంది నిందితులపై ఎక్సైజ్‌ పోలీసులు ప్రాథమిక అభియోగపత్రం దాఖలు చేశారు. జోగి రమేష్‌ మంత్రిగా ఉండగా ఆయన అండతోనే ప్రధాన నిందితుడైన అద్దేపల్లి జనార్దనరావు ఇబ్రహీంపట్నంలో నకిలీ మద్యం దందా ప్రారంభించినట్లు ఎక్సైజ్‌ పోలీసులు ఛార్జిషీట్‌లో స్పష్టం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో ఊరూరా నకిలీ మద్యం తయారవుతోందని దుష్ప్రచారం చేయడమే లక్ష్యంగా ములకలచెరువులోనూ జోగి రమేష్‌ నకిలీ మద్యం తయారీ కేంద్రం ఏర్పాటు చేయించారని వివరించారు.

నకిలీ మద్యం కేసులో 8 మందిపై ఛార్జిషీట్‌- సిండికేట్‌లో కీలకంగా వ్యవహరించిన జోగి బ్రదర్స్​ (ETV)

నకిలీ మద్యం కేసులో ఏ-1 అద్దేపల్లి జనార్దనరావు, ఏ-2 అద్దేపల్లి జగన్మోహన్‌రావు జోగి రమేష్‌, జోగి రాముకు రెండు,మూడు నెలలకోసారి 3 నుంచి 5 లక్షల రూపాయలు ముట్టజెప్పేవారని పేర్కొన్నారు. నకిలీ మద్యం వ్యాపారానికి సహాయసహకారాలు అందిస్తున్నందుకు ప్రతిఫలంగానే అద్దేపల్లి సోదరులు ఈ సొమ్ము ఇచ్చేవారని ఛార్జిషీట్‌లో పేర్కొన్నట్లు తెలిసింది.

యజమానులంతా సిండికేట్లుగా : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 2022 జూన్‌లో జనార్దనరావు తన బ్యాంకు ఖాతా నుంచి రూ. 8 లక్షలు విత్‌డ్రా చేసి అందులో 4 లక్షలు, మరో సందర్భంలో 9 లక్షలు డ్రా చేసి అందులో 5 లక్షలు ఇబ్రహీంపట్నంలోని ఫెర్రీఘాట్‌ వద్ద జోగి రాముకు ముట్టజెప్పినట్లు ఛార్జిషీట్‌లో ప్రస్తావించారు. బాల్యం నుంచే జోగి రమేష్‌, జనార్దనరావు మధ్య సన్నిహిత సంబంధాలున్నాయని, జోగి సోదరులు 2006-19 మధ్య స్వర్ణ బార్‌లో భాగస్వాములని ఎక్సైజ్‌ పోలీసుల దర్యాప్తులో నిర్ధారణైంది. 2019లో స్వర్ణ బార్‌ పేరును చెర్రీస్‌ బార్‌గా మార్చారని, జోగి సోదరుల సహకారంతోనే జనార్దనరావు 2013లో బాలాజీ బార్‌ను గుడ్‌విల్‌ ఇచ్చి కొన్నారని గుర్తించింది. తర్వాత దాని పేరును జనార్దనరావు ఏఎన్​ఆర్​ రెస్టారెంట్‌ అండ్‌ బార్‌గా మార్చాడని, తేలింది. యజమానులంతా సిండికేట్‌గా ఏర్పడ్డారని అందులో జోగి రమేష్‌, రాము కీలకమని దర్యాప్తులో వెల్లడైనట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

ఛార్జిషీట్‌లో A-1 జనార్దనరావు, A-2 జగన్మోహన్‌రావు, A-4 N.రవి, A-7 బాదల్‌ దాస్‌, A-8 ప్రదీప్‌దాస్‌, A-11 శ్రీనివాసరెడ్డి, A-12 కల్యాణ్‌, A-13 తిరుమలశెట్టి శ్రీనివాసరావు పాత్ర గురించి ఎక్సైజ్ అధికారులు పేర్కొన్నారు. లేబుళ్ల డిజైన్‌, ముద్రణ చేయించడంలో రవి, తిరుమలశెట్టి శ్రీనివాసరావులు కీలకపాత్ర పోషించగా సీసాలను పెట్ బాటిల్స్‌ యజమాని శ్రీనివాసరెడ్డి సరఫరా చేసినట్లు తెలిపారు. ప్రదీప్‌ దాస్‌, బాదల్ దాస్‌ నకిలీ మద్యం బాట్లింగ్‌లో తోడ్పడ్డారు. ఇబ్రహీంపట్నంలో తయారైన మద్యాన్ని విజయవాడలోని శ్రీనివాస వైన్స్‌లో కల్యాణ్ అమ్మేవారు. ఇలా పెద్ద ఎత్తున నకిలీ మద్యం విక్రయించినట్లు తేలిందని వెల్లడించారు.

