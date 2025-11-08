ETV Bharat / state

'ఆర్థిక ప్రయోజనాల కోసమే సాయం చేశా'! - కస్టడీలో వెల్లడించిన నిందితుడు రవి

కుట్ర వివరాలు రాబడుతున్న పోలీసులు - నకిలీ మద్యం కేసులో ఏడుగురిని విచారించిన సిట్‌

SIT Investigation in Mulakalacheruvu
SIT Investigation in Mulakalacheruvu (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 11:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SIT Investigation in Mulakalacheruvu: ఆర్థిక ప్రయోజనాలను ఆశించే తాను నకిలీ మద్యం తయారీ వ్యవహారంలో జనార్దనరావు, జగన్మోహన్‌రావులకు సాయం చేసినట్లు నిందితుడు రవి విచారణలో వెల్లడించాడు. తనకు ఇద్దరితో పది ఏళ్ల నుంచి పరిచయం ఉందనీ, ఆర్థికంగా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు రుణం ఇప్పించి సాయం చేశారని చెప్పాడు. 5 రోజుల కస్టడీలో భాగంగా సిట్, ఎక్సైజ్‌ పోలీసులు నిందితుడిని విజయవాడలోని తూర్పు ఎక్సైజ్‌ స్టేషన్‌లో విచారించారు.

రవితో పాటు మిగిలిన నిందితులు బాదల్‌ దాస్, ప్రదీప్‌ దాస్, శ్రీనివాస్‌రెడ్డి, కల్యాణ్, రమేష్‌ బాబు, అల్లాభక్ష్‌లను కస్టడీకి తీసుకున్నారు. నెల్లూరులోని కేంద్ర కారాగారంలో ఉన్న రవిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అక్కడే వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి నిన్న (శుక్రవారం) విజయవాడ తీసుకు వచ్చారు. మిగితా వారికి విజయవాడ జైలు నుంచి తీసుకుని ప్రభుత్వాసుపత్రిలో పరీక్షలు చేయించారు. అనంతరం వీరిని ఎక్సైజ్‌ స్టేషన్‌లో వేర్వేరుగా విచారించారు.

డిస్టిలరీ ఏర్పాటులో తోడ్పాటు కోసం ఆఫ్రికాకు: జగ్గయ్యపేటలో తనకు గతంలో పేపర్‌ మిల్లు ఉందనీ, నష్టాల కారణంగా జీవనోపాధి కోసం హైదరాబాద్‌ వెళ్లినట్లు చెప్పాడు. 2023లో జనార్దనరావుతో కలసి తాను గోవా వెళ్లానని విచారణలో అంగీకరించాడు. ఇబ్రహీంపట్నం, ములకలచెరువులో నకిలీ మద్యం తయారీ యూనిట్ల ఏర్పాట్లలో కీలకంగా వ్యవహరించానని చెప్పాడు.

జనార్దనరావుతో పాటు అంగోలా ఎందుకు వెళ్లావని పోలీసులు ప్రశ్నించగా డిస్టిలరీ ఏర్పాటు చేసేందుకు పరిశీలన కోసమే సెప్టెంబరు 25న వెళ్లినట్లు సమాధానమిచ్చాడు. ములకలచెరువు వ్యవహారం బయటకు రాగానే జనార్దనరావు సూచనల మేరకు తాను అతని కంటే ముందే ఇండియాకు వచ్చినట్లు ఇంటరాగేషన్‌లో వివరించాడు. సీసాలకు అంటించే లేబుళ్లను హైదరాబాద్‌లో డిజైన్‌ చేయించడంలో తిరుమలశెట్టి శ్రీనివాసరావు సాయం తీసుకున్నామని అన్నాడు. లావాదేవీల వివరాలను నిందితుడి ముందుంచి వివరాలను రాబట్టారు. లేబుళ్ల తయారీ చేసిన వారికి చెల్లించినట్లు చెప్పాడు.

వచ్చిన సొమ్ములో వాటాలు: తాము ఇబ్రహీంపట్నం, ములకలచెరువులో నకిలీ మద్యం తయారీలో భాగంగా సీసాల్లోకి మద్యాన్ని నింపామని ఒడిశా కార్మికులు బాదల్‌ దాస్, ప్రదీప్‌ దాస్‌లు వెల్లడించారు. తమను జనార్దనరావు రెండు చోట్ల ఉపయోగించుకున్నాడని చెప్పారు. విద్యాధరపురంలోని శ్రీనివాస వైన్స్‌లో మేనేజ్‌మెంట్‌ బాధ్యతలను పర్యవేక్షించిన కల్యాణ్‌ నకిలీ మద్యం సీసాలను విక్రయించాడు. నకిలీ మద్యం సీసాలను ఎవరు సరఫరా చేశారని పోలీసులు ప్రశ్నించగా ఏఎన్‌ఆర్‌ బార్‌ నుంచి జగన్మోహన్‌రావు ఆటోల్లో పంపించేవాడిని అని వివరించాడు. నకిలీ సరకు అమ్మగా వచ్చిన డబ్బులను వాటా పంచుకునే వారమన్నారు.

తమిళనాడు టూ ములకలచెరువు - ఆ మద్యం సీసాలు అక్కడివే!

Mulakalacheruvu Liquor Scam Updates : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నకిలీ మద్యం చర్చనీయాంశంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఇందులో రోజు రోజుకూ కొత్త కొత్త అంశాలు వెలుగులోకి వస్తూనే ఉన్నాయి. అయితే కేవలం మద్యం తయారీనే కాకుండా వాటికి సంబంధించిన సీసాలు, బాటిళ్ల పై స్టిక్కర్లు అన్నీ ఎక్కడనుంచి వచ్చాయనేది సిట్‌ దర్యాప్తులో బయటపడుతున్నాయి. సంక్లిష్టంగా కొన్ని మద్యం కంపెనీల బాటిళ్లను జనార్దనరావు తమిళనాడులో తయారు చేయించాడు. సిట్‌ దర్యాప్తులో పలు అంశాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి.

నకిలీ మద్యం కేసులో ఏడుగురికి కస్టడీ - జోగి రమేష్​కు ప్రత్యేక వసతులు

TAGGED:

FAKE LIQUOR CASE UPDATE
నకిలీ మద్యం కేసు
FAKE LIQUOR CASE IN AP
MULAKALACHERUVU LIQUOR SCAM UPDATES
SIT INVESTIGATION MULAKALACHERUVU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

ట్రంప్ టారిఫ్‌ల దెబ్బ: అమెరికన్ల జేబులకు చిల్లు, భారీగా పెరిగిన ఇంటి ఖర్చులు

ఆ మ్యూజియంలో హర్మన్​ప్రీత్ మైనపు విగ్రహం- వరల్డ్​కప్ విన్నింగ్​ కెప్టెన్​కు అరుదైన గౌరవం

గాల్లో ఎగరగలదు, నేలపై ప్రయాణించగలదు- ఎక్స్‌పెంగ్ 'ఫ్లయింగ్ కార్​'ను చూశారా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.