ETV Bharat / state

తిరుమలలో ప్రముఖుల సందడి - శ్రీవారి సేవలో రిలయన్స్ అధినేత ముఖేష్ అంబానీ

కుమారుడు అనంత్, కోడలు రాధికతో కలిసి స్వామివారి అభిషేకంలో పాల్గొన్న అంబానీ - ఏపీ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లీసా గిల్‌కు ఆలయ మహాద్వారం వద్ద ఇస్తికఫాల్ స్వాగతం

MUKESH AMBANI IN TIRUMALA
MUKESH AMBANI IN TIRUMALA (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 1:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

​VIPs Visit Tirumala : కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల క్షేత్రం ప్రముఖుల రాకతో కోలాహలంగా మారింది. దేశంలోని అగ్రగామి పారిశ్రామికవేత్త, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముఖేష్ అంబానీతో పాటు పలువురు రాజకీయ, న్యాయ వ్యవస్థల ప్రముఖులు శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు. వీరందరికీ టీటీడీ అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. ప్రత్యేక దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. ఒకేరోజు ఇంతమంది ప్రముఖులు రావడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

శ్రీవారి సేవలో అంబానీ కుటుంబం : రిలయన్స్ అధినేత ముఖేష్ అంబానీ శ్రీవారిని భక్తిశ్రద్ధలతో దర్శించుకున్నారు. ఆయన వెంట చిన్న కుమారుడు అనంత్ అంబానీ ఉన్నారు. కోడలు రాధిక మర్చంట్ కూడా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. వీరంతా వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్ గుండా ఆలయంలోకి ప్రవేశించారు. వేకువజామున జరిగిన శ్రీవారి పవిత్ర అభిషేక సేవలో అంబానీ కుటుంబం పాల్గొంది. టీటీడీ ఈవో రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి వారికి స్వాగతం పలికారు. గర్భాలయంలో స్వామివారిని దర్శించుకున్న అనంతరం వారు మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఆ తర్వాత రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వారికి ఆశీర్వచనం అందించారు. టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అంబానీ కుటుంబానికి అందజేశారు.

తిరుమలలో ప్రముఖుల సందడి - శ్రీవారి సేవలో రిలయన్స్ అధినేత ముఖేష్ అంబానీ, ఏపీ సీజే (ETV Bharat)

అనంతరం శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయాన్ని అనంత్ అంబానీ దర్శించుకున్నారు. ఆలయానికి చేరుకున్న ఆయనకు ఈవో బి.కె. వెంకటేశ్వర్లు, ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి స్వాగతం పలికారు. ఆలయంలో నిర్వహించే రాహు కేతు పూజలలో పాల్గొన్న అనంతరం శ్రీ వాయు లింగేశ్వర స్వామి సమేత శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబికా దేవి దర్శించుకున్నారు. వేద పండితుల మంత్రోచ్ఛారణలతో ఆయనకు ఆశీర్వచనాలు, తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.

మహాద్వారం గుండా ఏపీ సీజే రాక : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజే) జస్టిస్ లీసా గిల్ కూడా శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆమె నేరుగా శ్రీవారి ఆలయ మహాద్వారం వద్దకు చేరుకున్నారు. అక్కడ టీటీడీ ఈవో రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి ఘన స్వాగతం పలికారు. ఆలయ అర్చకులు ఆమెకు సంప్రదాయబద్ధంగా 'ఇస్తికఫాల్' స్వాగతం పలికారు. అనంతరం సీజే మూలవిరాట్టును దర్శించుకున్నారు. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ పండితులు ఆమెకు వేదాశీర్వచనం చేశారు. టీటీడీ అధికారులు స్వామివారి చిత్రపటాన్ని, తీర్థప్రసాదాలను సీజేకు బహూకరించారు. ఆలయం వెలుపలకు వచ్చిన తర్వాత ఆమె పవిత్ర పుష్కరిణిని కూడా సందర్శించారు.

మంత్రి కొండపల్లి ప్రార్థనలు : మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ సతీసమేతంగా శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆయన వేకువజామున జరిగిన అభిషేక సేవలో పాల్గొన్నారు. స్వామివారిని దర్శించుకున్న అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితుల ఆశీర్వచనం తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ, ప్రజలకు మంచి చేసే ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకున్న ప్రజలకు ఎల్లప్పుడూ రుణపడి ఉంటామని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడి నేటితో సరిగ్గా రెండు సంవత్సరాలు పూర్తయిందని ఆయన గుర్తుచేశారు. భవిష్యత్తులో ప్రజలకు మరింత మంచి చేసేలా స్వామివారు ఆశీర్వదించాలని ప్రార్థించినట్లు చెప్పారు. కూటమి ప్రభుత్వంపై శ్రీవారి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకున్నట్లు మంత్రి వివరించారు.

వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనంలో ఇతర ప్రముఖులు : తిరుమల శ్రీవారిని మరికొందరు జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయి ప్రముఖులు కూడా దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన (వీఐపీ బ్రేక్) సమయంలో వీరంతా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. బెంగాల్ గవర్నర్ ఆర్.ఎన్. రవి దంపతులు శ్రీవారి ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. బీహార్ డిప్యూటీ సీఎం విజయ్ కుమార్ చౌదరి కూడా స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. రాష్ట్ర మంత్రులు వంగలపూడి అనిత, సవిత స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. మంత్రులు సంధ్యారాణి, కొలుసు పార్థసారథి కూడా శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్నారు. వీరందరికీ టీటీడీ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు వీరికి ఆశీర్వచనం చేశారు. అధికారులు శ్రీవారి పట్టువస్త్రాలను, తీర్థప్రసాదాలను వీరికి అందజేశారు.

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రముఖులు

శ్రీవారి సేవలో ప్రముఖులు - స్వామివారిని దర్శించుకున్న సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్, సినీ తారలు!

TAGGED:

TIRUMALA VIP DARSHAN
MUKESH AMBANI IN TIRUMALA
AMBANI VISIT TIRUMALA
CHIEF JUSTICE LISA GILL IN TIRUMALA
​VIPS VISIT TIRUMALA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.