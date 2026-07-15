ముద్రగడకు తుది వీడ్కోలు - చివరి చూపు కోసం తరలివచ్చిన అభిమానులు, అనుచరులు
కిర్లంపూడిలో ముద్రగడ అంత్యక్రియలు పూర్తి - సొంతింటి ఆవరణలో ముద్రగడ అంతిమ సంస్కారాలు - చివరి చూపు కోసం తరలివచ్చిన అభిమానులు, అనుచరులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 8:35 PM IST
Mudragada Final Rites : కాకినాడ జిల్లా కిర్లంపూడిలో కాపు ఉద్యమ నేత, మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభం అంత్యక్రియలు ముగిశాయి. అభిమానులు, అనుచరులు, రాజకీయ నాయకుల సమక్షంలో అంతిమయాత్ర సాగింది. ఆయన సొంత ఇంటి ఆవరణలో ముద్రగడ పార్థివదేహానికి అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించారు. ముద్రగడ పద్మనాభం చివరి చూపు కోసం అభిమానులు, అనుచరులు, రాజకీయ నాయకులు భారీగా తరలివచ్చారు.
అంతకుముందు పార్టీలకు అతీతంగా పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు వచ్చి ముద్రగడకు నివాళులర్పించారు. మంత్రులు కందుల దుర్గేశ్, వాసంశెట్టి సుభాష్, ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు, ఎంపీ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి, ఎమ్మెల్సీలు సోము వీర్రాజు, తోట త్రిమూర్తులు, టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు జ్యోతుల నవీన్కుమార్ సహా ఇతర నేతలు పుష్పాంజలి ఘటించారు. ముద్రగడ మరణం కాపు సామాజిక వర్గానికి తీరని నష్టమన్నారు.
మధ్యాహ్నం వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ముద్రగడ పద్మనాభం నివాసానికి వచ్చారు. ముద్రగడ పార్థివదేహానికి నివాళులర్పించిన ఆయన, వారి కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటామని అధైర్య పడొద్దని ముద్రగడ కుటుంబాన్ని ఓదార్చారు. అనంతరం అంత్యక్రియల్లో పాల్గొని పాడె మోశారు. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి జగన్ వెళ్లిపోయారు.
ముద్రగడ పద్మనాభం చివరి కోరిక మేరకు ఆయన నివాస ఆవరణలోనే అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. ప్రభుత్వం తరఫున అధికార లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించేందుకు పోలీసులు ఏర్పాట్లు చేశారు. కొద్దిసేపు అధికార లాంఛనాల ప్రకారం కార్యక్రమం జరిగింది. గౌరవ వందనం సమయంలో మాజీమంత్రి అంబటి రాంబాబు, ముద్రగడ అనుచరులు, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు కార్యక్రమాన్ని అడ్డుకుని పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో పోలీసులు పక్కకు వెళ్లిపోయారు. అనంతరం ముద్రగడ పార్థివదేహానికి ఆయన కుటుంబసభ్యులు సంప్రదాయ పద్ధతిలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.
స్పృహతప్పి పడిపోయిన మహిళా హోంగార్డు : అంతకుముందు వైఎస్ జగన్, ముద్రగడ నివాసం వద్దకు చేరుకోగానే ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. జనాలు నెట్టేసుకోవడంతో తోపులాటకు దారి తీసింది. దీంతో రోప్ పార్టీ బందోబస్తు కోసం వచ్చిన మహిళా హోంగార్డు రేణుక స్పృహతప్పి కిందపడిపోయారు. ఆమెను సిబ్బంది ఆసుపత్రికి తరలించారు.
High Tension in Mudragada Home : మరోవైపు అంతకుముందు ముద్రగడ పద్మనాభం భౌతికకాయానికి నివాళులర్పించడానికి ఆయన కుమార్తె, జనసేన నాయకురాలు క్రాంతి రావడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ముందుగా ప్రత్తిపాడు వద్ద ఆమెను పద్మనాభం అనుచరులు, అభిమానులు అడ్డుకున్నారు. పోలీసులు బందోబస్తు మధ్య క్రాంతి కిర్లంపూడికి చేరుకొని ముద్రగడ పార్థివదేహం వద్దకు వెళ్తుండగా మరోసారి ఆయన అనుచరులు క్రాంతిని అడ్డుకున్నారు.
క్రాంతి గో బ్యాక్ డోంట్ టచ్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఈ క్రమంలో తీవ్ర వాగ్వాదం నెలకొంది. కన్నతండ్రికి చివరి వీడ్కోలు పలికేందుకు వెళ్లనివ్వరా అంటూ క్రాంతి బోరున విలపించారు. చేసేదేమీ లేక క్రాంతి తీవ్ర మనోవేదనతో దూరం నుంచే తండ్రిని చివరి చూపు చూసి వెళ్లిపోయారు.
కాపు ఉద్యమ నేత, మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభం కన్నుమూత
కిర్లంపూడిలో ఉద్రికత్త - ముద్రగడ కుమార్తెను అడ్డుకున్న పద్మనాభం అనుచరులు