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కిర్లంపూడిలో ఉద్రికత్త - ముద్రగడ కుమార్తెను అడ్డుకున్న పద్మనాభం అనుచరులు

ముద్రగడ పద్మనాభం మృతితో సొంతూరులో విషాద ఛాయలు - అధికార లాంఛనాలతో ముద్రగడ పద్మనాభం అంత్యక్రియలు - సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం- కిర్లంపూడిలో ముద్రగడ భౌతికకాయానికి ప్రముఖుల నివాళులు

Mudragada Padmanabham Funeral with State Honours
Mudragada Padmanabham Funeral with State Honours (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 11:31 AM IST

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Mudragada Padmanabham Funeral with State Honours : మాజీ మంత్రి, కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం(73) అంత్యక్రియలు అధికారిక లాంఛనాలతో నిర్వహించాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌తో ఫోన్‌లో మాట్లాడి సీఎం చంద్రబాబు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎమ్మెల్యేగా నాలుగుసార్లు, లోక్​సభ సభ్యుడిగా ఒకసారి, కేబినెట్ మంత్రిగా ముద్రగడ పద్మనాభం సేవలందించడంతో అధికార లాంఛనాలతో అంతిమ సంస్కారాలు చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. తన పార్థివదేహాన్ని ఇంటి ఆవరణలోనే పూడ్చి పెట్టాలని, బతికి ఉన్నప్పుడే ముద్రగడ చెప్పడంతో ఆ మేరకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. సాయంత్రం 4 నుంచి 5 గంటల మధ్య అంత్యక్రియలు నిర్వహించేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి.

ముద్రగడ కుమార్తెను అడ్డుకున్న అనుచరులు: ముద్రగడ పద్మనాభం భౌతికకాయానికి నివాళులర్పించడానికి ఆయన కుమార్తె, జనసేన నాయకురాలు క్రాంతి రావడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ముందుగా ప్రత్తిపాడు వద్ద క్రాంతిని పద్మనాభం అనుచరులు, అభిమానులు అడ్డుకున్నారు. పోలీసులు బందోబస్తు మధ్య క్రాంతి కిర్లంపూడికి వచ్చారు. అయితే ముద్రగడ భౌతికకాయం వద్దకు వెళ్తుండగా మరోసారి ఆయన అనుచరులు క్రాంతిని అడ్డుకున్నారు. క్రాంతి గో బ్యాక్, డోంట్ టచ్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఈ క్రమంలో తీవ్ర వాగ్వాదం నెలకొంది. కన్నతండ్రికి చివరి వీడ్కోలు పలికేందుకు వెళ్లనివ్వరా అంటూ క్రాంతి బోరున విలపించారు. చేసేదేమీ లేక క్రాంతి తీవ్ర మనోవేదనతో దూరం నుంచే తండ్రిని చివరి చూపు చూసి వెళ్లిపోయారు.

కిర్లంపూడిలో ఉద్రికత్త - ముద్రగడ కుమార్తెను అడ్డుకున్న పద్మనాభం అనుచరులు (ETV Bharat)

ముద్రగడ భౌతికకాయానికి ప్రముఖుల నివాళులు: మాజీ మంత్రి, కాపు ఉద్యమనేత ముద్రగడ పద్మనాభం మృతితో ఆయన సొంతూరు కాకినాడ జిల్లా కిర్లంపూడిలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. కొంతకాలంగా మూత్ర పిండాల సమస్యతో బాధపడుతున్న ముద్రగడ హైదరాబాద్‌ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుది శ్వాస విడిచారు. కిర్లంపూడిలో ముద్రగడ భౌతికకాయానికి రాజకీయల ప్రముఖులు నివాళులర్పించారు. ముద్రగడ చివరి చూపు కోసం అభిమానులు, అనుచరులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. ముద్రగడ భౌతికకాయానికి టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు జ్యోతుల నవీన్ కుమార్, భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటాశ్రీనివాసరావు నివాళులర్పించారు. ముద్రగడ మరణం కాపు సామాజిక వర్గానికి తీరని నష్టమన్నారు. ముద్రగడ పద్మనాభం మృతిపై టీడీపీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు వర్మ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.

కాపు ఉద్యమ నేత, మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభం కన్నుమూత

ముద్రగడ పద్మనాభం కన్నుమూత - సీఎం చంద్రబాబు సహా ప్రముఖుల సంతాపం

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