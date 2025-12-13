ముద్దనూరు-ముదిగుబ్బ కొత్త రైల్వే లైన్! - కడప-బెంగళూరు జర్నీ ఈజీ
255 కిలోమీటర్లు కాదు 75 కిలోమీటర్లు చాలు - పాత ప్రాజెక్టు కష్టాలకు చెక్ - ముద్దనూరు-ముదిగుబ్బ లైన్పై సర్కార్ ఫోకస్
Muddanur to Mudigubba Railway Line Proposal: కడప వాసుల చిరకాల కల బెంగళూరు రైల్వే లైన్. దశాబ్దాలుగా నలుగుతున్న ఈ ప్రాజెక్టుకు ఇప్పుడు కొత్త రూపు రాబోతోంది. వేల కోట్ల ఖర్చు, భూసేకరణ కష్టాలకు చెక్ పెడుతూ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సరికొత్త ప్రతిపాదనను తెరపైకి తెచ్చింది. దశాబ్దాల తరబడి సాగుతున్న 255 కిలోమీటర్ల లైన్కు ప్రత్యామ్నాయంగా, కేవలం 75 కిలోమీటర్ల నిర్మాణంతోనే బెంగళూరుకు కనెక్టివిటీ తెచ్చేలా ప్లాన్ సిద్ధం చేసింది. ఈ స్మార్ట్ ప్లాన్ను రైల్వే శాఖ ముందుంచేందుకు రంగం సిద్ధం చేస్తోంది.
ఎనిమిదేళ్లుగా ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే: కడప నుంచి బెంగళూరు వెళ్లే రైల్వే ప్రాజెక్టు 2008-09లో మంజూరైంది. దీని అసలు స్వరూపం ఇలా ఉంది. కడప - పెండ్లిమర్రి - రాయచోటి - మదనపల్లి - కోలార్ మీదుగా బెంగళూరు వెళ్లాలి. మొత్తం దూరం 255 కి.మీ. కాగా, ఏపీలో 207 కి.మీ. ఉంటుంది. ఖర్చులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 50 శాతం భరించాలి. కానీ, 2017 నాటికి కేవలం 21.30 కి.మీ. (కడప-పెండ్లిమర్రి) మాత్రమే పూర్తయ్యింది. ఇంకా 1,917 ఎకరాల భూమి సేకరించాల్సి ఉంది. భూముల ధరలు పెరగడంతో ఇది రాష్ట్రానికి తలకు మించిన భారంగా మారింది.
కొత్త ప్లాన్ ఇదీ: పాత ప్రాజెక్టు ఇప్పట్లో అయ్యేలా లేకపోవడంతో ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయం వైపు మొగ్గు చూపింది. అదే 'ముద్దనూరు-ముదిగుబ్బ' లింక్ లైన్. ప్రస్తుతం కడప నుంచి ఎర్రగుంట్ల, ముద్దనూరు వరకు రైల్వే లైన్ ఉంది. ముద్దనూరు నుంచి సత్యసాయి జిల్లాలోని ముదిగుబ్బ వరకు రైలు మార్గం లేదు. ఈ రెండింటి మధ్య దూరం కేవలం 75 కిలోమీటర్లు మాత్రమే. ఈ చిన్న ముక్కను అతికిస్తే చాలు, కడప నుంచి నేరుగా బెంగళూరుకు లైన్ కలిపేయొచ్చు.
రైలు వెళ్లే రూట్ ఇలా: ఈ 75 కి.మీ. లైన్ పూర్తయితే రైలు మార్గం ఇలా మారుతుంది. కడప - ఎర్రగుంట్ల - ముద్దనూరు - (కొత్త లైన్) - ముదిగుబ్బ - పాకాల-ధర్మవరం లైన్ - పెనుకొండ - హిందూపురం - బెంగళూరు. ఈ మార్గం ద్వారా తక్కువ ఖర్చుతో, తక్కువ సమయంలోనే కడప-బెంగళూరు మధ్య రైళ్లు నడిపే అవకాశం కలుగుతుంది.
రైల్వే బోర్డుతో చర్చలకు రెడీ: ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రైల్వే జోనల్ మేనేజర్లతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగానే ముద్దనూరు-ముదిగుబ్బ లైన్ ప్రతిపాదనను సీఎం తెరపైకి తెచ్చారు. అయితే అధికారులు ఇది పాత ప్రాజెక్టు కిందకు రాదని, కొత్త ప్రతిపాదన అవుతుందని చెప్పారు. దీంతో నేరుగా ఢిల్లీలోని రైల్వే శాఖ ఉన్నతాధికారులను సంప్రదించాలని సీఎం నిర్ణయించారు. ఈ 75 కి.మీ. లైన్కు అవసరమైన భూసేకరణ వేగంగా చేస్తామని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని విధాలా సహకరిస్తామని ప్రతిపాదించనున్నారు. పాత ప్రాజెక్టుతో పోలిస్తే, ఈ కొత్త రూట్ ద్వారా ఖర్చు, భూసేకరణ భారం భారీగా తగ్గుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
