ఆర్టీసీ ఎండీగా బాధ్యతలు చేపట్టిన కృష్ణబాబు - ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష
ప్రస్తుతం రవాణా, రోడ్లు భవనాల శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్న కృష్ణబాబు - కృష్ణబాబుకు ఆర్టీసీ ఎండీగా అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - బాధ్యతలు చేపట్టాక ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 2, 2026 at 3:55 PM IST
MT Krishna Babu charge as New Managing Director of APSRTC : ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఎండీగా కృష్ణబాబు బాధ్యతలు చేపట్టారు. ప్రస్తుతం రవాణా, రోడ్లు భవనాల శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా పని చేస్తున్న కృష్ణబాబుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అదనపు బాధ్యతలను అప్పగించింది. అనంతరం ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష చేపట్టి పలు అంశాలపై సమీక్షించి మార్గదర్శనం చేశారు. ఆర్టీసీలో సమస్యల పరిష్కారం, అభివృద్ధి ప్రణాళికలపై కృష్ణబాబు అధికారులతో చర్చించారు. ఏపీఎస్ ఆర్టీసీలో కొత్త బస్సుల కొనుగోలు, బస్టాండ్ల అభివృద్ధి కోసం తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ఆర్టీసీలో ఈ ఏడాది మొత్తం 2,500 బస్సులు ప్రవేశపెడతామని ఆర్టీసీ ఎండీ కృష్ణబాబు తెలిపారు. కేంద్రం ద్వారా వచ్చే 1,050 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ఈ ఏడాది చివరికల్లా రోడ్డెక్కించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. వీటికి అదనంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో 1,480 ఎలక్ట్రిక్ లేదా సీఎన్జీ బస్సులు కొనుగోలుకు ప్రణాళికలు సిద్దం చేసినట్లు తెలిపారు.
ఆర్టీసీలోకి కొత్త బస్సులు : అలాగే కాలం చెల్లిన బస్సులను ఎప్పటికప్పుడు రీప్లేస్ మెంట్ కోసం చర్యలు తీసుకుంటామని, కొత్త బస్సులు వచ్చాక సంస్థలో అవసరమైన డ్రైవర్ల నియామకానికి చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. అదేవిధంగా ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని, ఈ హెచ్ఎస్ను మరింత మెరుగుపరిచి ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు మెరుగైన వైద్యం అందిస్తామని కృష్ణబాబు వెల్లడించారు.
ఆర్టీసీలో పదోన్నతుల సమస్యలను పరిష్కరిస్తామన్నారు. ఆర్టీసీ బస్సుల ద్వారా సురక్షిత ప్రయాణం సహా ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలందించేందుకు సీఎం చర్యలు తీసుకుంటున్నారని, ఆర్టీసీ సేవలు, సదుపాయాల పట్ల ప్రజల్లో మెరుగైన సంతృప్తి స్థాయి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా పని చేస్తామన్నారు.
మరింత సమర్థంగా స్త్రీ శక్తి పథకం : మరోవైపు మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సులో ఉచిత బస్సు ప్రయాణాన్ని కల్పించేందుకు రాష్టప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న స్త్రీ శక్తి పథకాన్ని మరింత సమర్థంగా అమలు చేసేందుకు ఆర్టీసీ చర్యలు తీసుకుంటుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న సిబ్బంది కొరత సహా బస్సుల కొరత సమస్యలను అధిగమించేందుకు ఆర్టీసీ బోర్డు ఇప్పటికే సమావేశమై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే.
ఉద్యోగాలు భర్తీకి సన్నాహాలు: స్త్రీ శక్తి పథకం మరింత సమర్థంగా అమలు చేసేందుకు ఆర్టీసీ మరిన్ని చర్యలు తీసుకుంటోంది. సంస్థలో ఖాళీగా ఉన్న రెగ్యులర్ డ్రైవర్, కండక్టర్ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసేందుకు రంగం సిద్దం చేస్తోంది. ఖాళీగా ఉన్నటువంటి 7,673 రెగ్యులర్ పోస్టుల నియామకానికి అనుమతించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. ఈ మేరకు ఆర్టీసీ పాలకమండలి సమావేశంలో ఇప్పటికే తీర్మానం చేసి ప్రభుత్వానికి పంపింది.
ఇందులో 3,673 డ్రైవర్లు పోస్టులు, 1,813 కండక్టర్ పోస్టులు భర్తీకి అనుమతించాలని ప్రభుత్వాన్ని బోర్డు కోరింది. ఆన్ కాల్ డ్రైవర్ల రోజువారీ వేతనాన్ని రూ. 800 నుంచి రూ.1000 వరకు పెంచాలని నిర్ణయించారు. డబుల్ డ్యూటీ చేసే కండకర్లకు ఇచ్చే మొత్తాన్ని రూ. 900కి పెంచింది. పనిష్మెంట్ కేసులతో సంబంధం లేకున్నా ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు కల్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.
ఏపీకి 1,050 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు: ప్రస్తుతం ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ కోసం కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు రూపొందుతున్నాయి. వాటి నిర్మాణాలన్నీ పూర్తయిన తర్వాత వీలయినంత త్వరగా రోడ్లపైకి వస్తాయి. ప్రస్తుతానికి ఆర్టీసీ సిబ్బందికి ఎటువంటి కొరత లేదు. అయితే ఆన్ కాల్ డ్రైవర్లను నియమించుకుని వారికి తగిన తర్ఫీదును అందించి డ్రైవింగ్లో నైపుణ్యాన్ని సాధించిన తర్వాతే వారిని పూర్తి స్థాయి డ్రైవర్ ఉద్యోగులుగా నియమించుకుంటారు.
ఆర్టీసీ అద్దె బస్సుల యజమానులు సమ్మె - రవాణాశాఖ మంత్రికి నోటీసు
నిర్లక్ష్యంతో తరచూ బస్సు ప్రమాదాలు - ప్రయాణికుల ప్రాణాలతో చెలగాటం