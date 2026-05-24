ఎంఎస్‌ఎంఈ గ్రోత్ సమిట్ - ఏపీ ఆర్థిక ప్రగతికి సరికొత్త మైలురాయి!

రాష్ట్రంలో ఎంఎస్‌ఎంఈలను బలోపేతం చేసేలా ప్రభుత్వం ముందడుగు- రేపు విజయవాడలో ఎంఎస్‌ఎంఈ గ్రోత్ సమిట్ -2026 నిర్వహణ -38 ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కులకు శంకుస్థాపన చేయనున్న సీఎం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 11:40 AM IST

Govt On MSME Growth Summit : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని సూక్ష్మ, చిన్న మధ్య తరహా పరిశ్రమల (MSME) రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో, దానిని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక కీలకమైన ముందడుగు వేస్తోంది. రేపు (25 తేదీన )విజయవాడలో ఎంఎస్ఎంఈ గ్రోత్ సమిట్ 2026 నిర్వహిస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ సదస్సుకు హాజరై రాష్ట్రంలో 38 ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, ఎంఎస్ఎంఈల శాఖ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి టి.జి. భరత్ సహా పలువురు మంత్రులు పారిశ్రామిక వేత్తలు సదస్సులో పాల్గొననున్నారు.

ఎంఎస్‌ఎంఈ గ్రోత్ సమిట్ -2026 : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,500 మందికి పైగా ఎంఎస్ఎంఈ రంగానికి చెందిన పారిశ్రామికవేత్తలు, పీఎం విశ్వకర్మ లబ్ధిదారులు, విధానకర్తలు, ఆర్థిక సంస్థలు సాంకేతిక నిపుణులు హాజరుకానున్నారు. రాష్ట్రంలో ప్లగ్-అండ్-ప్లే పారిశ్రామిక మౌలిక వసతులను కల్పించే లక్ష్యంతో ఈ సదస్సు వేదికగా ముఖ్యమంత్రి పలు కీలక ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతీ నియోజక వర్గంలో 175 ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులను ఏర్పాటు చేసే లక్ష్యం లో భాగంగా మూడో విడతలో ఈ 38 ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులకు వర్చువల్ గా సీఎం శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.

100 పారిశ్రామిక పార్కులకు శంకుస్థాపన : ఇప్పటికే మొదటి రెండు దశల్లో 100 పారిశ్రామిక పార్కులకు శంకుస్థాపనతో పాటు కొన్ని ప్రారంభం అయ్యాయి. 'రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్' ఆధ్వర్యంలో గ్రామీణ పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో కుప్పం, మంగళగిరి, పిఠాపురంలలో 'RUTAG స్మార్ట్ విలేజ్ సెంటర్' విస్తరణ కేంద్రాలను ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించనున్నారు. అలాగే, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 45 పారిశ్రామిక క్లస్టర్లలో 'కామన్ ఫెసిలిటీ సెంటర్ల' ఏర్పాటు కోసం, రూ. 200 కోట్ల నిధులను కూడా ముఖ్యమంత్రి విడుదల చేయనున్నారు. ఈ సమ్మిట్ లో యువతకు, మహిళలకు అవగాహన కల్పించే అంశాలపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించనుంది. మొత్తంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక ముఖచిత్రాన్ని మార్చేలా, అందరికీ సమాన అవకాశాలు కల్పించేలా ప్రణాళిక చేసిన ఈ ఎంఎస్ఎంఈ గ్రోత్ సమిట్ 2026' రాష్ట్ర ఆర్థిక ప్రగతిలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచే అవకాశం ఉంది.

అంబేద్కర్ క‌ళావేదిక‌లో గ్రోత్ స‌మ్మిట్ : ప్రతి ఇంటికి ఒక పారిశ్రామిక వేత్తను త‌యారు చేయాల‌న్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ల‌క్ష్యం మేర‌కు ఎంఎస్ఎంఈ ప‌ని చేస్తుంద‌ని రాష్ట్ర సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహ పరిశ్రమలు, గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన, ప్రవాసాంధ్రుల సాధికారత సంబంధాల శాఖ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షత‌న‌ విజ‌య‌వాడ డాక్టర్ బీఆర్‌. అంబేద్కర్ క‌ళావేదిక‌లో జ‌రిగే ఎంఎస్ఎంఈ గ్రోత్ స‌మ్మిట్ కార్యక్రమ ఏర్పాట్లను మంత్రి ప‌లు శాఖ‌ల అధికారుల‌తో క‌లిసి ప‌ర్యవేక్షించారు.

ఔత్సాహిక పారిశ్రామిక వేత్తల‌ను ప్రోత్సహించేందుకు ఎంఎస్ఎంఈ ద్వారా ఎన్నో వినూత్న కార్యక్రమాల‌ను ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తోంద‌న్నారు. ఈ క్రమంలోనే సోమ‌వారం ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న గ్రోత్ స‌మ్మిట్‌ను అన్నిశాఖ‌ల అధికారులు విజ‌య‌వంతం చేయాల‌న్నారు. ఎంఎస్ఎంఈ ఔత్సాహికుల‌ను ఈ కార్యక్రమంలో ఎలా స‌మీకృతం చేస్తూ ముందుకు తీసుకువెళ్లాల‌నే అంశంపై మంత్రి చ‌ర్చించారు. గ్రోత్ స‌మ్మిట్ విష‌యంలో తీసుకోవాల్సిన ప‌లు జాగ్రత్తల‌ను అధికారుల‌కు మంత్రి సూచించారు.


