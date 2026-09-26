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కిమ్స్​ కడల్స్​ ఆధ్వర్యంలో 'మిసెస్​ మామ్'​ సీజన్​ 10 - డిసెంబర్​ 6న గ్రాండ్‌ ఫినాలే

'మిసెస్​ మామ్​' అనే కార్యక్రమం తాజాగా 10వ సీజన్​లోకి అడుగు పెట్టింది. తొమ్మిది సీజన్లలో పాల్గొన్న వారిలో 85 శాతం సాధారణ ప్రసవాలు జరిగాయని డా.శిల్పి రెడ్డి తెలిపారు.

Mrs. Mom program in Kims Cuddles
'మిసెస్​ మామ్​' కార్యక్రమానికి సంబంధించి పోస్టర్ విడుదల చేసిన డా.శిల్పిరెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2026 at 5:47 PM IST

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Mrs. Mom program in Kims Cuddles : గర్భిణులు, కాబోయే తల్లిదండ్రులకు గర్భధారణ, ప్రసవం, శిశు సంరక్షణపై అవగాహన కల్పించేందుకు కిమ్స్​ కడల్స్​ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న 'మిసెస్​ మామ్​' అనే కార్యక్రమంలో తాజాగా 10వ సీజన్​లోకి అడుగు పెట్టింది. డా.కె.శిల్పి రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో క్రయోవిహ సహకారంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ, ఏఫీలోని ఏడు నగరాల్లో నిర్వహించనున్నారు. అయితే '10 ఇయర్స్​ ఆఫ్​ గ్లోయింగ్​ మదర్స్​, గ్రోయింగ్​ ఫ్యామిలీస్​' అనే థీమ్​తో అక్టోబరు 4 నుంచి డిసెంబరు 6 వరకు పలు కార్యక్రమాలు కొనసాగనున్నాయి.

మొత్తం 7 నగరాల్లో నిర్వహణ

10వ సీజన్​కు సంబంధించిన పోస్టర్​ విడుదల కార్యక్రమాన్ని శనివారం కిమ్స్​ కడల్స్​ కొండాపూర్​లో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా 'మిసెస్​ మామ్' రూపకల్ప,​ ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్ డా. శిల్పి రెడ్డి మాట్లాడారు. ఇది పదో సీజన్​ కానుక పది రోజుల పాటు 7 నగరాల్లో ఈ సీజన్​ జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. ఏపీలో 6 నగరాలు, హైదరాబాద్​లో నాలుగు రోజుల పాటు సీజన్​ నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రతి గర్భిణీ కూడా సాధారణ ప్రసవం అయ్యేలా చేయడమే ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశమని చెప్పారు.

Mrs. Mom program in Kims Cuddles
మిసెస్​ మామ్ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతున్న ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్ డా. శిల్పి రెడ్డి (ETV Bharat)

కాబోయే తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కోసమే

గత తొమ్మిది సీజన్లు విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సీజన్​తో పదో సీజన్​లోకి అడుగు పెడుతున్నామని శిల్పి రెడ్డి అన్నారు. హైదరాబాద్​తో పాటు మరో ఆరు నగరాల్లో కర్నూలు, విజయవాడ, నెల్లూరు, విశాఖపట్నం, రాజమండ్రి, అనంతపురంలో మిసెస్​ మామ్​ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. కాబోయే తల్లిదండ్రులకు గర్భదారణ సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, ప్రసవానికి సన్నద్ధత, శిశు సంరక్షణ తదితర అంశాలపై అవగాహన కల్పించనున్నామని తెలిపారు.

'మిసెస్​ మామ్​' ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే

ప్రసూతి, స్రీ వైద్యులు, పిల్లల వైద్యులు, పోషకాహార నిపుణులు తదితర రంగాలకు చెందిన వైద్య నిపుణులు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని గర్భిణులు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు అవసరమైన సూచనలు అందించనున్నారని పేర్కొన్నారు. గర్భధారణ సమయంలో ఎదురయ్యే సాధారణ సమస్యలు, ప్రసవం, గర్భిణులకు వ్యాయామాలు, యోగా, ఒత్తిడి తగ్గించుకునే పద్ధతులు, తల్లిపాటు, పుట్టిన బిడ్డ సంరక్షణ వంటి అంశాలపై ప్రత్యేక సెషన్లు నిర్వహించనున్నారని వివరించారు. గర్భదారణ అనేది కేవలం వైద్య పరీక్షలకు పరిమితం కాకుండా తల్లి, తండ్రి, కుటుంబ సభ్యుల శారీరక, మానసిక, భావోద్వేగ, ఆధ్యాత్మిక ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ముందుకు సాగాల్సిన ప్రయాణమని తెలిపారు. కాబోయే తల్లిదండ్రులకు సరైన అవగాహన, నమ్మకం కల్పించడమే 'మిసెస్​ మామ్​' ప్రధాన ఉద్దేశమని తెలిపారు.

డిసెంబర్​ 6న గ్రాండ్​ ఫినాలే

'మిసెస్‌ మామ్‌' 10వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా నమోదైన గర్భిణి దంపతులకు రెండు రోజుల ఉచిత ‘రిజువెనేట్‌ రిట్రీట్‌’ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు డా. శిల్పి రెడ్డి ప్రకటించారు. నవంబర్​ 28, 29 తేదీల్లో హైదరాబాద్‌లోని కన్హా శాంతి వనంలో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. 'మిసెస్‌ మామ్‌–2026' గ్రాండ్‌ ఫినాలేను డిసెంబర్​ 6న తెలంగాణ కల్చరల్‌ కాంట్రాక్టర్స్‌ క్లబ్‌లో నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా గర్భిణులకు ఉపయోగపడేలా ప్రత్యేక వర్క్‌షాప్‌లు నిర్వహిస్తారు. గర్భధారణ సమయంలో చేయాల్సిన వ్యాయామాలు, యోగా, విశ్రాంతి పద్ధతులు, తల్లిపాలు ఇవ్వడం, పుట్టిన శిశువుకు తొలిదశలో అందించాల్సిన సంరక్షణ వంటి అంశాలపై ఆచరణాత్మక సూచనలు అందించనున్నారు.

అనుభవాలు పంచుకునే అవకాశం

అలాగే గర్భిణులు, కాబోయే తల్లిదండ్రులకు అవసరమైన ఉత్పత్తులు, సేవలు, సహాయక వనరుల గురించి తెలుసుకునేందుకు రిసోర్స్‌ ఫెయిర్‌ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఒకే దశలో ఉన్న ఇతర గర్భిణి దంపతులతో అనుభవాలను పంచుకునేందుకు, పరస్పరం సహకరించుకునేందుకు ‘మదర్స్‌ క్లబ్‌’, పేరెంటింగ్‌ కమ్యూనిటీ వంటి వేదికలను కూడా ప్రోత్సహించనున్నారు. గర్భధారణ ఏ దశలో ఉన్నా.. ముందుగా ఎంత అవగాహన ఉన్నా లేకపోయినా గర్భిణి దంపతులందరూ 'మిసెస్‌ మామ్‌–2026'లో పాల్గొని నిపుణుల సూచనలు పొందాలని డా. శిల్పి రెడ్డి సూచించారు.

85 శాతం సాధారణ ప్రసవాలు

గత తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా నిర్వహిస్తున్న 'మిసెస్‌ మామ్‌' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వారిలో 85 శాతం మందికి సాధారణ ప్రసవాలు జరిగినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. కేవలం ప్రసవానికి సిద్ధం చేయడం కాకుండా గర్భధారణ సమయంలో సరైన అవగాహన, ఆరోగ్యకరమైన జీవన విధానం, తగిన నిర్ణయాలు తీసుకునేలా కాబోయే తల్లిదండ్రులను తీర్చిదిద్దడమే కార్యక్రమం ప్రధాన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. కిమ్స్‌ కడల్స్‌, క్రయోవివా, న్యూబెర్గ్‌ డయాగ్నస్టిక్స్‌, యోధా డయాగ్నస్టిక్స్‌, రోరోసార్‌, క్లిక్‌పిక్‌, నుస్కా, ఓమ్నిస్యూటికల్స్‌, విజార్డ్‌, కిమ్స్‌ డెంటల్‌, ఏఎన్‌ ఫార్మా, భాగ్యనగర్ ఫౌండేషన్ తదితర సంస్థలు ‘మిసెస్‌ మామ్‌–2026’ కార్యక్రమానికి సహకరిస్తున్నాయి.

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