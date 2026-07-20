అన్ని రాష్ట్రాల్లో జోరు ఒక్క హైదరాబాద్లో తప్ప - పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ఎంపీలు గళం విప్పాల్సిందే!
మెట్రో విస్తరణ వేగవంతానికి ఎంపీలు గళం విప్పాల్సిందే - నేటి నుంచి పార్లమెంట్ సమావేశాలు - నిర్మాణంలో ఉన్న నెట్వర్క్తో పోలిస్తే 9వ స్థానం - కేంద్రం వద్ద పెండింగ్లో ఇతర అంశాలు ఇవే!
Published : July 20, 2026 at 8:29 AM IST
Accelerate Hyderabad Metro Expansion : హైదరాబాద్ మినహా దేశంలోని మెట్రో నగరాలన్నింటిలో మెట్రో రైలు విస్తరణ పనులు జరుగుతున్నాయి. దిల్లీ, చెన్నై, ముంబయి, బెంగళూరు, కోల్కతాలో రెండోదశ విస్తరణ పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో మాత్రం ప్రతిపాదిత విస్తరణ డీపీఆర్లకు అనుమతే దక్కలేదు. సోమవారం నుంచి పార్లమెంటు సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ఎంపీలు నగరానికి సంబంధించిన ఇతర అంశాలతో పాటూ మెట్రో విస్తరణకు అనుమతులపై గళం వినిపించాల్సి ఉంది. పార్టీలకు అతీతంగా ఎంపీలతో ఇటీవల సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమావేశం నిర్వహించి ప్రస్తావించాల్సిన అంశాలపై దిశానిర్దేశం చేశారు.
ఇదీ పరిస్థితి : మెట్రో ప్రారంభమైన 2017లో నెట్వర్క్ పరంగా హైదరాబాద్ మెట్రో దిల్లీ తర్వాత రెండోస్థానంలో నిలిచింది. అప్పటి నుంచి విస్తరణ లేక ఆపరేషన్ నెట్వర్క్ పరంగా ఐదో స్థానానికి పడిపోయింది. నిర్మాణంలో ఉన్న నెట్వర్క్తో పోలిస్తే 9వ స్థానానికి దిగజారింది.
పీఐబీ ఆమోదం కోసం : మెట్రోరైలు రెండోదశలో కేంద్ర, రాష్ట్ర సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో 7 కారిడార్లు 122.9 కి.మీ ప్రతిపాదించారు. అంచనా ఖర్చు రూ.38,595 కోట్లు. దీనిపై కేంద్ర గృహ, పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖలోని ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫైనాన్స్ డివిజన్ పరిశీలన ఆధారంగా వివరాలను కోరగా వాటికి సైతం సమగ్ర సమాధానాలు, అనుబంధ నివేదికలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమర్పించింది. భారత ప్రభుత్వంలోని పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బోర్డు(పీఐబీ) ఆమోదం కోసం సిద్ధంగా ఉంది. దీన్ని వీలైనంత త్వరగా ఆమోదం తెలిపేలా చూడాలని కేంద్రాన్ని ఎంపీలు కోరాలి. ఆ ఆమోదం తర్వాత కేంద్ర మంత్రిమండలి ముందుకు వస్తుంది.
కేంద్రం వద్ద పెండింగ్లో ఇతర అంశాలు :
- సికింద్రాబాద్లోని ఏవోసీ కేంద్రం చుట్టూ ప్రత్యామ్నాయ రహదారుల నిర్మాణానికి 42.20 ఎకరాలు, భూమి విలువ, లైసెన్స్ రుసుం మినహాయింపు.
- ఉప్పల్లో ఫ్లైఓవర్ కోసం సర్వేఆఫ్ ఇండియాకు చెందిన 8.04 ఎకరాల బదలాయింపు.
- రసూర్పురాలో ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణానికి 1.62 ఎకరాల కేటాయింపు.
- మూసీ వెంట రూ.4వేల కోట్ల అంచనాతో ట్రంక్ సీవర్ మెయిన్ నిర్మాణం.
- ఎలివేటెడ్ కారిడార్ కోసం ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ భూములు హెచ్ఎండీఏకు బదలాయింపు
- ఓల్డ్ బేగంపేట వద్ద హెచ్ఎండీఏ ఎలివేటెడ్ కారిడార్ కోసం అండర్ గ్రౌండ్ టన్నెల్ తవ్వేందుకు ఎన్వోసీ
పెరుగుతున్న అంచనా వ్యయం : ప్రాజెక్టు ఆలస్యం అయ్యే కొద్దీ మెట్రో అంచనా వ్యయాలు పెరుగుతున్నాయి. ఏటా రూ.2200 కోట్ల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టు భారం భారీగా పెరిగిపోతోంది. కేంద్రం సూచనల మేరకు డీపీఆర్లో చేసిన సవరణలు త్వరగా పూర్తి కాకుంటే ఈ అంచనా మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని మెట్రో వర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రెండో దశలో పార్ట్-ఏ, పార్ట్-బీ కింద మొత్తం 8 కారిడార్లతో 162.5 కిలోమీటర్ల మేర ప్రాజెక్టును ప్రతిపాదించారు. ప్రాజెక్టును 50:50 నిష్పత్తిలో జాయింట్ వెంచర్గా చేపట్టాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్ణయించాయి.
పార్ట్-ఏకు సంబంధించిన డీపీఆర్ను 2024 నవంబర్ 4న, పార్టీ-బీ డీపీఆర్ను 2025 జులైలో కేంద్రానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపింది. అనంతరం రాజీవ్గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి భారత్ ఫ్యూచర్సిటీ వరకు 39.6 కిలోమీటర్ల కారిడార్ను మూడో దశగా విడదీశారు. దీంతో 7 కారిడార్లతో 122.9 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మాణానికి రూ.35,000 కోట్య అంచనా ఖర్చుతో సవరించిన డీపీఆర్ను కేంద్రానికి పంపారు.
హైదరాబాద్ మెట్రో రెండో దశ - కాగితాల్లో తప్ప క్షేత్రస్థాయిలో పడని ముందడుగు