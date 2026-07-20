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అన్ని రాష్ట్రాల్లో జోరు ఒక్క హైదరాబాద్​లో తప్ప - పార్లమెంట్​ సమావేశాల్లో ఎంపీలు గళం విప్పాల్సిందే!

మెట్రో విస్తరణ వేగవంతానికి ఎంపీలు గళం విప్పాల్సిందే - నేటి నుంచి పార్లమెంట్‌ సమావేశాలు - నిర్మాణంలో ఉన్న నెట్​వర్క్​తో పోలిస్తే 9వ స్థానం - కేంద్రం వద్ద పెండింగ్​లో ఇతర అంశాలు ఇవే!

Accelerate Hyderabad Metro Expansion
Accelerate Hyderabad Metro Expansion (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 8:29 AM IST

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Accelerate Hyderabad Metro Expansion : హైదరాబాద్​ మినహా దేశంలోని మెట్రో నగరాలన్నింటిలో మెట్రో రైలు విస్తరణ పనులు జరుగుతున్నాయి. దిల్లీ, చెన్నై, ముంబయి, బెంగళూరు, కోల్​కతాలో రెండోదశ విస్తరణ పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయి. హైదరాబాద్​లో మాత్రం ప్రతిపాదిత విస్తరణ డీపీఆర్​లకు అనుమతే దక్కలేదు. సోమవారం నుంచి పార్లమెంటు సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ఎంపీలు నగరానికి సంబంధించిన ఇతర అంశాలతో పాటూ మెట్రో విస్తరణకు అనుమతులపై గళం వినిపించాల్సి ఉంది. పార్టీలకు అతీతంగా ఎంపీలతో ఇటీవల సీఎం రేవంత్​రెడ్డి సమావేశం నిర్వహించి ప్రస్తావించాల్సిన అంశాలపై దిశానిర్దేశం చేశారు.

ఇదీ పరిస్థితి : మెట్రో ప్రారంభమైన 2017లో నెట్​వర్క్​ పరంగా హైదరాబాద్​ మెట్రో దిల్లీ తర్వాత రెండోస్థానంలో నిలిచింది. అప్పటి నుంచి విస్తరణ లేక ఆపరేషన్​ నెట్​వర్క్​ పరంగా ఐదో స్థానానికి పడిపోయింది. నిర్మాణంలో ఉన్న నెట్​వర్క్​తో పోలిస్తే 9వ స్థానానికి దిగజారింది.

పీఐబీ ఆమోదం కోసం : మెట్రోరైలు రెండోదశలో కేంద్ర, రాష్ట్ర సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో 7 కారిడార్లు 122.9 కి.మీ ప్రతిపాదించారు. అంచనా ఖర్చు రూ.38,595 కోట్లు. దీనిపై కేంద్ర గృహ, పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖలోని ఇంటిగ్రేటెడ్​ ఫైనాన్స్​ డివిజన్​ పరిశీలన ఆధారంగా వివరాలను కోరగా వాటికి సైతం సమగ్ర సమాధానాలు, అనుబంధ నివేదికలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమర్పించింది. భారత ప్రభుత్వంలోని పబ్లిక్​ ఇన్వెస్ట్​మెంట్​ బోర్డు(పీఐబీ) ఆమోదం కోసం సిద్ధంగా ఉంది. దీన్ని వీలైనంత త్వరగా ఆమోదం తెలిపేలా చూడాలని కేంద్రాన్ని ఎంపీలు కోరాలి. ఆ ఆమోదం తర్వాత కేంద్ర మంత్రిమండలి ముందుకు వస్తుంది.

కేంద్రం వద్ద పెండింగ్​లో ఇతర అంశాలు :

  • సికింద్రాబాద్​లోని ఏవోసీ కేంద్రం చుట్టూ ప్రత్యామ్నాయ రహదారుల నిర్మాణానికి 42.20 ఎకరాలు, భూమి విలువ, లైసెన్స్​ రుసుం మినహాయింపు.
  • ఉప్పల్​లో ఫ్లైఓవర్​ కోసం సర్వేఆఫ్​ ఇండియాకు చెందిన 8.04 ఎకరాల బదలాయింపు.
  • రసూర్​పురాలో ఫ్లైఓవర్​ నిర్మాణానికి 1.62 ఎకరాల కేటాయింపు.
  • మూసీ వెంట రూ.4వేల కోట్ల అంచనాతో ట్రంక్​ సీవర్​ మెయిన్​ నిర్మాణం.
  • ఎలివేటెడ్​ కారిడార్​ కోసం ఇండియన్​ ఎయిర్​ఫోర్స్​ భూములు హెచ్​ఎండీఏకు బదలాయింపు
  • ఓల్డ్​ బేగంపేట వద్ద హెచ్​ఎండీఏ ఎలివేటెడ్​ కారిడార్​ కోసం అండర్​ గ్రౌండ్​ టన్నెల్​ తవ్వేందుకు ఎన్​వోసీ

పెరుగుతున్న అంచనా వ్యయం : ప్రాజెక్టు ఆలస్యం అయ్యే కొద్దీ మెట్రో అంచనా వ్యయాలు పెరుగుతున్నాయి. ఏటా రూ.2200 కోట్ల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్​ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టు భారం భారీగా పెరిగిపోతోంది. కేంద్రం సూచనల మేరకు డీపీఆర్​లో చేసిన సవరణలు త్వరగా పూర్తి కాకుంటే ఈ అంచనా మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని మెట్రో వర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రెండో దశలో పార్ట్​-ఏ, పార్ట్​-బీ కింద మొత్తం 8 కారిడార్లతో 162.5 కిలోమీటర్ల మేర ప్రాజెక్టును ప్రతిపాదించారు. ప్రాజెక్టును 50:50 నిష్పత్తిలో జాయింట్​ వెంచర్​గా చేపట్టాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్ణయించాయి.

పార్ట్​-ఏకు సంబంధించిన డీపీఆర్​ను 2024 నవంబర్​ 4న, పార్టీ-బీ డీపీఆర్​ను 2025 జులైలో కేంద్రానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపింది. అనంతరం రాజీవ్​గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి భారత్​ ఫ్యూచర్​సిటీ వరకు 39.6 కిలోమీటర్ల కారిడార్​ను మూడో దశగా విడదీశారు. దీంతో 7 కారిడార్లతో 122.9 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మాణానికి రూ.35,000 కోట్య అంచనా ఖర్చుతో సవరించిన డీపీఆర్​ను కేంద్రానికి పంపారు.

హైదరాబాద్​ మెట్రో రెండో దశ - కాగితాల్లో తప్ప క్షేత్రస్థాయిలో పడని ముందడుగు

మెట్రో అనుమతుల్లో జాప్యం - పెంచుతోంది అంచనా వ్యయం

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