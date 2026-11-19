ఎంపీపీ ఎన్నిక వేళ ఉత్కంఠ పరిస్థితులు - పలు మండలాల్లో ఎన్నికలు వాయిదా
MPP Elections Postponed in AP : రాష్ట్రంలో ఎంపీపీ ఎన్నికల సందర్భంగా పలు చోట్ల ఉత్కంఠ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కోరం లేక, వివిధ కారణాలతో పలు మండలాల్లో ఎంపీపీ ఎన్నికలు వాయిదా పడ్డాయి.
ఏపీలో ఎంపీపీల ఎన్నిక వాయిదా (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 7:58 PM IST
రాష్ట్రంలో ఎంపీపీ ఎన్నికల సందర్భంగా పలు చోట్ల ఉత్కంఠ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కొన్ని మండలాల్లో కూటమి, వైఎస్సార్సీపీ బలాబలాలు దాదాపు సమానంగా ఉండటం, సభ్యులెవరూ హాజరుకాకపోవటంతో కోరం లేకపోవటం, రెండు వర్గాలుగా విడిపోవడం, విధులకు ఆటంకం కలిగించటం, తీవ్రవాగ్వాదంతో 58 చోట్ల ఎంపీపీ ఎన్నికలు వాయిదా పడ్డాయి. ఈ ఎన్నికలను రేపు (శుక్రవారం) నిర్వహించనున్నట్లు ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది.
ఎంపీపీ ఎన్నికలు వాయిదా పడ్డా ప్రాంతాలు ఇవే :
- కృష్ణాజిల్లా మచిలీపట్నం నార్త్, సౌత్ మండలాల ఎంపీపీ, వైస్ ఎంపీపీల ఎన్నిక కోరం లేక వాయిదా పడింది. మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో ROలు ఎన్నిక ప్రక్రియ నిర్వహించారు. ఎన్నికకు సభ్యులెవ్వరూ హాజరు కాకపోవటంతో కోరం లేక వాయిదా వేస్తున్నట్టు ROలు ప్రకటించారు. ఎంపీపీ, వైస్ ఎంపీపీల ఎన్నికకు టీడీపీ, జనసేన ఎంపీటీసీలులు గైర్హాజరైయ్యారు. మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర సోదరి నడకుదిటి శేష మల్లేశ్వరి మృతితో ఎంపీటీసీలు ఎన్నికకు దూరంగా ఉన్నారు. మరోసారి ఎంపీటీసీలకు నోటీసులు ఇచ్చి రేపు ఉదయం ఎన్నిక నిర్వహించనున్నట్లు ROలు తెలిపారు.
- పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ మండలంలోని 15 ఎంపీటీసీలు ఉండగా కూటమి తరపున 15 ఎంపీటీసీలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ఈరోజు జరగాల్సిన ఎంపీపీ ఎన్నికకు ఎంపీటీసీ సభ్యులు ఒక్కరు కూడా హాజరు కాకపోవడంతో ఎన్నిక వాయిదా పడినట్లు రిటర్నింగ్ అధికారి హీరోలాల్ నాయక్ తెలిపారు.
- మార్కాపురం జిల్లా కనిగిరి నియోజకవర్గంలో ఎంపీపీ, వైస్ ఎంపీపీ ఎన్నికలు వాయిదా పడ్డాయి. అలాగే హనుమంతునిపాడు, కనిగిరి, పెద్దచెర్లోపల్లి, వెలిగండ్లలో ఎంపీపీ ఎన్నికలు వాయిదా పడ్డాయి. రేపటికి నాలుగు మండలాల ఎంపీపీ, వైస్ ఎంపీపీ ఎన్నికలు వాయిదా పడ్డాయి. అదేవిధంగా ప్రకాశం జిల్లా కొత్తపట్నం ఎంపీపీ, వైస్ ఎంపీపీ ఎన్నిక వాయిదా పడింది.
- కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం ఎంపీపీ ఎన్నిక రేపటికి వాయిదా పడింది. జనసేనకు ఎంపీపీ ఇచ్చేందుకు టీడీపీ ఇన్ఛార్జి రాఘవేంద్రరెడ్డి అంగీకరించలేదు. టీడీపీకి ఎంపీపీ పదవి ఇవ్వాలని అధిష్ఠానం దృష్టికి రాఘవేంద్రరెడ్డి తీసుకెళ్లారు. 18 ఎంపీటీసీల్లో టీడీపీ 10, జనసేన 1, వైఎస్సార్సీపీకి 7 స్థానాలు వచ్చాయి.
- పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ ఎంపీపీ ఎన్నిక వాయిదా పడింది. ఎంపీటీసీలు హాజరుకాకపోవడంతో ఎంపీపీ ఎన్నిక వాయిదా పడింది. వినుకొండ ఎంపీపీ ఎన్నిక రేపు నిర్వహిస్తామని ఆర్వో ప్రకటించారు.
- తిరుపతిలోని వెంకటగిరి ఎంపీపీ, వైస్ ఎంపీపీ ఎన్నిక వాయిదా పడింది. టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీకి సమానబలం ఉండటంతో ఆర్వో ఎన్నిక వాయిదా వేశారు. రేపు ఉదయం 11 గంటలకు వెంకటగిరి ఎంపీపీ, వైస్ ఎంపీపీ ఎన్నికను నిర్విహిస్తారు.
- కోరం లేక మచిలీపట్నం ఉత్తర, దక్షిణ మండలాల ఎంపీపీ, వైస్ఎంపీపీ ఎన్నిక వాయిదా పడింది. సభ్యులెవరూ హాజరుకాకపోవటంతో కోరం లేక వాయిదా వేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు.
- పులివెందులలో ఎంపీపీ అధ్యక్ష, ఉపాధ్యక్ష, కోఆప్షన్ ఎన్నికల ప్రక్రియ వాయిదా పడింది. రిజర్వేషన్ ప్రకారం ఎంపీపీ అధ్యక్ష పదవికి ఎంపీటీసీ సభ్యుడు లేక ఎన్నిక వాయిదా పడింది.
- నంద్యాల జిల్లా పగిడ్యాల ఎంపీపీ ఎన్నికను ఆర్వో వాయిదా వేశారు. టీడీపీ ఎంపీటీసీలు రెండు వర్గాలుగా విడిపోవడంతో ఎన్నిక వాయిదా పడింది.
- శ్రీకాకుళం గ్రామీణం, గార ఎంపీపీ, వైస్ ఎంపీపీ ఎన్నిక కోరం లేకపోవడంతో వాయిదా పడింది. దీంతో రేపు ఎన్నికను నిర్వహిస్తారు.
- బాపట్ల ఎంపీపీ ఎన్నికను ఆర్వో రేపటికి వాయిదా వేశారు. ఎంపీపీ ఎన్నికకు ఎంపీటీసీలు ఆటంకం కలిగించడంతో వాయిదా పడింది.
- భోగాపురం ఎంపీపీ ఎన్నికను రిటర్నింగ్ అధికారి వాయిదా వేశారు. కోరం లేక భోగాపురం ఎంపీపీ ఎన్నికను ఆర్వో రేపటికి వాయిదా వేశారు.
- కాకినాడ జిల్లా యు.కొత్తపల్లి ఎంపీపీ ఎన్నికను రేపటికి వాయిదా వేశారు. ఎంపీపీ ఎన్నిక నేపథ్యంలో తీవ్రవాగ్వాదం తలెత్తడంతో వాయిదా పడింది.