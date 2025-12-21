మంగళగిరిలో MPL-4 ప్రారంభం - క్రికెట్ ఆడిన నారా బ్రాహ్మణి, నటుడు నిఖిల్
నారా లోకేశ్ జన్మదినం సందర్భంగా ఎంపీఎల్-4 క్రికెట్ పోటీలు - ఈనెల 21 నుంచి జనవరి 21 వరకు నిర్వహణ - ఎంపీఎల్-4 విజేతలకు రూ. 10 లక్షల విలువైన బహుమతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 21, 2025 at 7:27 PM IST
Mangalagiri Premier League-4 2025: నారా లోకేశ్ క్రీడా ప్రాంగణం(భోగి ఎస్టేట్స్)లో నేడు(ఆదివారం) మంగళగిరి ప్రీమియర్ లీగ్-4 క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ప్రారంభమైంది. ఈ పోటీలను మంత్రి నారా లోకేశ్ సతీమణి నారా బ్రాహ్మణి ప్రారంభించారు. తొలుత క్రీడా ప్రాంగణానికి చేరుకున్న ఆమెకు కూటమి నాయకులు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం బ్రాహ్మణి ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు.
ఈ సందర్భంగా నారా బ్రాహ్మణి మాట్లాడుతూ, జనవరి 23న మంత్రి నారా లోకేశ్ పుట్టిన రోజును పురస్కరించుకొని ఏటా క్రికెట్ టోర్నమెంట్ నిర్వహిస్తామని అన్నారు. గెలుపొందిన విజేతలకు రూ.10 లక్షల విలువైన బహుమతులు అందజేస్తామని తెలిపారు. అనంతరం బ్రాహ్మణి సరదాగా కాసేపు క్రికెట్ ఆడి క్రీడాకారులను ఉత్సాహపరిచారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ సానా సతీశ్, హీరో సిద్ధార్థ్ నిఖిల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ప్రారంభించిన నారా బ్రాహ్మణి, తదితరులు: ఐటీ, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మంగళగిరిలో ఏర్పాటుచేసిన MPL4 క్రికెట్ లీగ్ పోటీలను నారా బ్రాహ్మణి, ఎంపీ సానా సతీశ్, సినీ హీరో నిఖిల్ సిద్ధార్థ్ ప్రారంభించారు. నారా లోకేశ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా గత నాలుగేళ్లుగా మంగళగిరి ప్రీమియర్ లీగ్ పేరుతో క్రికెట్ పోటీలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఏడాది అత్యధికంగా దాదాపు 125 టీంలు పోటీలో పాల్గొంటున్నాయి. ఈనెల 21 నుంచి జనవరి 21 వరకు పోటీలను నిర్వహించనున్నారు.
క్రికెట్ ఆడిన నారా బ్రాహ్మణి, హీరో నిఖిల్: విజేతలకు దాదాపు పదిలక్షల విలువైన బహుమతులను అందజేయనున్నారు. పోటీలలో మొదటి మ్యాచ్ను నారా బ్రాహ్మణి టాస్ వేసి ప్రారంభించారు. క్రీడాకారులతో నారా బ్రాహ్మణి కాసేపు సరదాగా క్రికెట్ ఆడారు. నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులపై ఏర్పాటుచేసిన చిత్ర ప్రదర్శనను నారా బ్రాహ్మణి తిలకించారు. క్రీడలను ప్రోత్సహించేందుకు మంత్రి నారా లోకేశ్ కృషి చేస్తున్నారని ఎంపీ సానా సతీశ్ చెప్పారు. లోకేశ్ కృషితో మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయని సినీ హీరో నిఖిల్ సిద్ధార్థ్ అన్నారు.
"క్రీడలను ప్రోత్సహించేందుకు మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్ని విధాలుగా కృషి చేస్తున్నారు. విజేతలకు దాదాపు పదిలక్షల విలువైన బహుమతులను అందజేయనున్నారు. నారా లోకేశ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా గత నాలుగేళ్లుగా మంగళగిరి ప్రీమియర్ లీగ్ పేరుతో క్రికెట్ పోటీలను నిర్వహిస్తున్నాం"-సానా సతీశ్,ఎంపీ
"మంత్రి లోకేశ్ కృషితో మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుకి 'బిజినెస్ రిఫార్మర్ ఆఫ్ ద ఇయర్' అవార్డు రావటం ఎంతో సంతోషం. చంద్రబాబు, పవన్, లోకేశ్ విజన్తో రాష్ట్రం భవిష్యత్తులో అభివృద్ధి పథంలో దూసుకువెళ్తుందని ఆశిస్తున్నా."-నిఖిల్ సిద్ధార్థ్, సినీ హీరో
