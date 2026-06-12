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వెంచర్​ అనుమతి కోసం రూ.లక్ష డిమాండ్​ - ఎంపీడీఓ కుమారుడి సెటిల్​మెంట్లు​​!

మహబూబాద్​ జిల్లా నర్సింహుల పేటలో ఏసీబీ వలకు చిక్కిన ఎంపీడీఓ, ఎంపీఓ - వెంచర్ అనుమతి మంజూరు చేయడానికి రూ.లక్ష డిమాండ్ - ​అవినీతి కేసులో కీలకంగా వ్యవహరించిన ఎంపీడీఓ కుమారుడు

నర్సింహులపేట ఎంపీడీ కార్యాలయంపై ఏసీబీ సోదాలు
COMMISSION FOR VENTURE APPROVAL (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 12, 2026 at 8:26 PM IST

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Updated : June 12, 2026 at 8:43 PM IST

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MPDO And MPO Demand Bribe: కింది స్థాయి అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధుల్లో పేరుకే మహిళలు పదవిలో ఉన్నా వారి వెనుక ఉండి నడిపిస్తుండేది మాత్రం పురుషులే ఉంటున్నారు! వీరు అక్రమాలు, అవినీతికి పాల్పడుతూ ప్రత్యక్షంగా దొరక్కుండా సామాన్యులను పీడిస్తుంటారు. తాజాగా ఇలాంటి ఓ షాడో అక్రమార్కుడు అధికారులతో పాటు ఏసీబీ రైడ్​లో పట్టుబడ్డాడు. మహబూబాబాద్ జిల్లా, నర్సింహులపేట మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో ఒక వెంచర్ అనుమతి కోసం లంచం డిమాండ్ చేసి, ఆ డబ్బులు తీసుకుంటుండగా ఎంపీడీవో, ఎంపీఓతో పాటు ఈ వ్యవహారంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఎంపీడీవో కుమారుడిని ఏసీబీ అధికారులు రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకున్నారు.

అనుమతి కోసం రూ.లక్ష డిమాండ్ : వరంగల్ ఏసీబీ డీఎస్​పీ అధికారి తెలిపిన వివరాల ఆధారంగా పడమటిగూడెం గ్రామంలో ఓ వెంచర్ ఏర్పాటుకు సంబంధించిన అనుమతుల కోసం బాధితుడు నర్సింహులపేట మండల పరిషత్ కార్యాలయాన్ని ఆశ్రయించాడు. అయితే, ఆ వెంచర్ అనుమతి మంజూరు చేయడానికి ఎంపీడీవో పెనుగొండ రాధిక, మండల పరిషత్ అధికారి(ఎంపీఓ) కిన్నెర యాకయ్యలు సదరు బాధితుడిని లంచం డిమాండ్ చేశారు. చివరకు రూ.లక్ష భారీ మొత్తానికి డీల్ కుదుర్చుకున్నారు. ఇందుకు ఇష్టం లేని బాధితుడు ఈ విషయమై అవినీతి నిరోధక శాఖ(ఏసీబీ) అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాడు.

రూ.45వేలు తీసుకుంటూ : బాధితుడి ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన ఏసీబీ అధికారులు పక్కా వ్యూహంతో ఎంపీడీవో కార్యాలయంపై రైడ్​ చేశారు. బాధితుడి నుంచి ఎంపీడీఓ, ఎంపీఓలు రూ.45 వేల నగదు తీసుకుంటుండగా రెడ్​ హ్యాండెడ్​గా పట్టుకున్నారు. ఇందులో ఎంపీడీవో వాటా రూ.20 వేలు, ఎంపీఓకు రూ.25 వేలుగా నిర్ణయించుకున్నారు. ఏసీబీ అధికారులు రైడ్​ చేసిన అనంతరం వారి దగ్గర నుంచి డిమాండ్ చేసిన సొమ్మును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ఆధిపత్య కుమారుడి అరెస్ట్ : ఈ అవినీతి భాగోతంలో ఎంపీడీవో రాధిక కుమారుడు నాగరాజు కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఎంపీడీఓగా తన తల్లి బాధ్యత నిర్వహిస్తున్నా ఆమెకు సంబంధించిన ఆర్థిక వ్యవహారాలన్నీ ఈయనే నిర్వహించినట్లు ఏసీబీ విచారణలో తేలింది. కార్యాలయంలో పరోక్షంగా ఇతడే పెత్తనం చెలాయిస్తుంటాడని వెల్లడైంది. లంచం డబ్బుల వసూళ్లలో కూడా ఇతనే మధ్యవర్తిత్వం వహించడంతో ఏసీబీ అధికారులు నాగరాజును కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

కోర్టు నోటీసులు జారీ చేయడంతో : హైదరాబాద్​కు చెందిన ఓ వ్యక్తి నర్సింహులపేట మండలంలోని పడమటి గూడెం గ్రామ పరిధిలో 4 ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేశాడు. దాన్ని లేఅవుట్​గా మార్చుకునే క్రమంలో వెంచర్​లో తన స్థలం కూడా ఉందంటూ మరో వ్యక్తి ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో ఆ భూమిలో సర్వే చేపట్టారు. అందులో ఫిర్యాదుదారునికి చెందిన స్థలం లేదని తేలింది. దీంతో అతడు హైకోర్టులో రిట్​ పిటిషన్ దాఖలు చేశాడు. దీంతో కోర్టు భూమి కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తికి నోటీసులు జారీ చేసింది.

"భూమి కొనుగోలుదారుడికి సంబంధించి కోర్టు పంపించిన నోటీసులను పరిష్కరిస్తామంటూ ఎంపీడీఓ రాధిక, ఎంపీఓ యాకయ్య డబ్బులు డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు రూ.30వేలు ఎంపీడీఓకు, ఎంపీఓకు రూ.25వేలు సమర్పించాడు. అయినా కూడా పరిష్కార ప్రక్రియ చేపట్టకపోవడంతో బాధితుడు అధికారులను ప్రశ్నించాడు. వారు ఇంకా డబ్బులు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. దీంతో విసిగిపోయిన బాధితుడు వరంగల్​లో ఉన్న ఏసీబీ కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి, ఎంపీడీఓకు రూ.20వేలు, ఎంపీఓకు రూ.25వేలు అందిస్తూ వారిని రెడ్​హ్యాండెడ్​గా పట్టుకున్నాం. ఈ కేసులో ఎంపీడీఓ కుమారుడిని కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నాం. ఇతడు ఎంపీడీఓ ఆర్థిక కార్యాకలాపాలన్నీ చూసుకుంటున్నాడని తెలిసింది" - సాంబయ్య, వరంగల్​ ఏసీబీ డీఎస్పీ

సంబరాలు చేసుకున్న బాధితులు : ప్రస్తుతం ముగ్గురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి, నర్సింహులపేట మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో రికార్డులను పరిశీలించారు. నిందితులను ఏసీబీ ప్రత్యేక కోర్టులో హాజరుపరచనున్నట్లు తెలిపారు. కాగా, ఎంపీడీఓ రాధిక ఏసీబీ దాడిలో పట్టుబడడంతో పలువురు బాధితులు టపాకాయలు కాల్చి సంబురాలు చేసుకున్నారు.

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Last Updated : June 12, 2026 at 8:43 PM IST

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MPDO AND MPO DEMAND BRIBE
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లంచం తీసుకుంటూ చిక్కిన ఎంపీడీఓ
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