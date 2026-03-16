ఆ ఆరోపణలు నమ్మొద్దు - పూర్తి వివరాలతో త్వరలో ప్రజల ముందుకొస్తా : ఎంపీ పుట్టా మహేశ్
మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్ డ్రగ్స్ కేసుపై స్పందించిన ఎంపీ మహేశ్ కుమార్ - తనపై వచ్చిన ఆరోపణల్లో నిజం లేదని చెబుతూ వీడియో సందేశం - తన స్నేహితుడు పిలిస్తే కలిసేందుకు ఫామ్హౌస్కు వెళ్లానని ప్రకటన
Published : March 16, 2026 at 12:27 PM IST|
Updated : March 16, 2026 at 12:56 PM IST
MP Putta Mahesh on Moinabad Drug Case : మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ ఘటన వ్యవహారంలో తనపై వచ్చిన ఆరోపణలపై ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ కుమార్ స్పందించారు. ఈ మేరకు పలు విషయాలను వివరిస్తూ ఆయన ఓ వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు. తనపై వచ్చిన ఆరోపణల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని మహేశ్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు. తనకు ఎలాంటి దురలవాట్లు లేవని, తాను ఏ తప్పూ చేయలేదన్నారు.
తన స్నేహితుడు పిలిస్తే కలిసేందుకు మాత్రమే మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్కు వెళ్లినట్లుగా వీడియోలో తెలిపారు. ఆ సమయంలో మీడియాలో పలు రకాల కథనాలు వచ్చాయన్నారు. ఈ ఆరోపణలు ఎవరూ నమ్మవద్దని కోరారు. పోలీసుల విచారణకు సహకరిస్తానని పేర్కొన్నారు. పూర్తి వివరాలతో త్వరలోనే ప్రజల ముందుకు వస్తానని వివరించారు. తాను ఎలాంటి వ్యక్తిననేది ఏలూరు ప్రజలు, తన పార్టీ నేతలకు తెలుసని అన్నారు.
"ఏలూరు ప్రజలకు, నాయకులకు, కార్యకర్తలకు మరియు అభిమానులకు ఎంపీ గారి ప్రకటన..."
"నేను ఎక్కడా తప్పు చేయలేదు. వస్తున్న ఆరోపణలపై నేను అందరికీ వివరణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎన్నో రోజుల నుంచి అక్కడ ఉండే వ్యక్తులు కలవడానికి రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్ల వెళ్లాను. అక్కడికి డిన్నర్కు వెళ్లడం జరిగింది. మీడియాలో, సోషల్ మీడియాలో వచ్చే కథనాలు ఏవీ నమ్మొద్దు. నేను ఎప్పుడూ నిజాలు మాత్రమే చెబుతా" -పుట్టా మహేశ్ కుమార్, ఏలూరు ఎంపీ
అదను చూసి - దాడులు నిర్వహించిన ఈగల్ : రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ కట్టడిలో ఈగల్ దూకుడుగా వ్యవహరిస్తోంది. మాజీ ఎమ్మెల్యే రోహిత్రెడ్డి ఫౌమ్హౌస్లో మద్యం, డ్రగ్స్ పార్టీ కేసును ఈగల్ టీమ్ చాకచక్యంగా ఛేదించింది. కొద్ది రోజుల క్రితమే ఇక్కడ వీకెండ్స్లో తరచూ పార్టీలు జరుగుతున్నాయని, కొన్నిసార్లు మాదక ద్రవ్యాలు కూడా వినియోగిస్తున్నట్లుగా ఈగల్ బృందానికి ఉప్పందింది. పార్టీలతో పాటు ఆర్థిక, భూ లావాదేవీలకు సంబంధించి మాట్లాడేందుకు వేర్వేరు వ్యక్తులతో సమావేశాలు నిర్వహించడం, కొత్త వ్యక్తులు వస్తున్నట్లుగా ఈగల్ అధికారుల నిఘాలో తెలిసింది.
ఈగల్ సీక్రెట్ ఆపరేషన్ : ఈ మొత్తం వ్యవహారాన్ని గత కొన్ని నెలలుగా నిశితంగా పరిశీలిస్తున్న ఈగల్ బృందాలు సరైన టైం కోసం ఎదురుచూస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే శనివారం పార్టీ జరుగుతున్నట్లుగా వారికి సమాచారం తెలిసింది. అంతకుముందే కొంతమంది సుమారు 3 గ్రాముల కొకైన్ కొనుగోలు చేసినట్లుగా ఈగల్ అధికారులు గుర్తించారు. ఈ డ్రగ్ను ఎవరు డెలివరీ తీసుకున్నారు? ఏ రూట్లో ఎవరెవరికి చేరిందనే దానిపై నిఘా ఉంచారు. మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్పై సోదాలకు స్థానిక పోలీసులు, ఎస్వోటీ విభాగాల సాయం తీసుకున్నప్పటికీ, వారికి 10 నిమిషాల ముందు వరకూ ఆ విషయాన్ని చెప్పలేదు. నిజానికి పోలీసులు సోదాలకు వెళ్లిన కొంత సమయం ముందే పార్టీలో పాల్గొన్న కొంతమంది కొకైన్ తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ పార్టీలో ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ ఉన్నారనే విషయాన్ని అక్కడికి వెళ్లాకే ఈగల్ టీం అధికారులు గుర్తించారు.
అసలేం జరిగిందంటే? : హైదరాబాద్ నగర శివారు మొయినాబాద్ పరిధిలోని అజీజ్నగర్లో తాండూర్లో మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలెట్ రోహిత్ రెడ్డి ఫామ్హౌస్లో డ్రగ్స్ పార్టీ కలకలం రేపింది. ఈ పార్టీలో పాల్గొన్న 11 మందికి టెస్ట్లు చేయగా ఆరుగురికి డ్రగ్స్ పాజిటివ్గా తేలింది. వారిలో తాండూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే రోహిత్ రెడ్డితో పాటు ఏపీలోని ఏలూరు ఎంపీ మహేశ్ కుమార్ యాదవ్ కూడా ఉండటం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. శనివారం రాత్రి పోలీసులు సోదాలకు వెళ్లిన సమయంలో 11 మందిలో ఒక సాయుధుడు తుపాకీతో గాల్లోకి కాల్పులు జరపాడు.
హాజరైన 11 మంది : ఫామ్హౌస్లో ఈగల్ టీం అధికారులు చేసిన దాడుల్లో ప్రజా ప్రతినిధులు ఏర్పాటు చేసుకున్న ఓ డ్రగ్స్ పార్టీ భగ్నం అయ్యింది. అజీజ్నగర్లో తాండూర్ బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలెట్ రోహిత్రెడ్డికి చెందిన ఫామ్హౌస్ ఉంది. అందులో శనివారం సాయంత్రం నుంచి పార్టీ ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో పైలెట్ రోహిత్ రెడ్డి, ఆయన సోదరుడు రితేశ్ రెడ్డి, దిల్లీకి చెందిన వ్యాపారవేత్త నమిత్ శర్మ, ఏపీలోని ఏలూరు పార్లమెంట్ సభ్యుడు పుట్టా మహేశ్ కుమార్ యాదవ్, నానక్రామ్గూడకు చెందిన వ్యాపారవేత్త నల్లపనేని విజయకృష్ణ, హైదరాబాద్ పుప్పాలగూడకు చెందిన మొరవినేని రమేశ్, మణికొండకు చెందిన ప్రైవేట్ ఉద్యోగి వరమచనేని శ్రవణ్ కుమార్, పుప్పాలగూడకు చెందిన వ్యాపారవేత్త తిరువీధుల అర్జున్ రెడ్డి, వికారాబాద్కు చెందిన సిలివెరి శరత్కుమార్, బెంగళూరుకు చెందిన న్యాయవాది కౌషిక్ రవి, ఫిల్మ్నగర్కు చెందిన గృహిణి ప్రియాంక రెడ్డి ఉన్నారు.
