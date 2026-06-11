ఏపీలో తొలి పైలట్ శిక్షణా కేంద్రం - రాజమహేంద్రవరంలో ఎంపీ పురందేశ్వరి శంకుస్థాపన
రూ.100 కోట్ల భారీ పెట్టుబడితో జార్విస్ ఏవియేషన్ అకాడమీ ఏర్పాటు - ఎఫ్టీవో ద్వారా భవిష్యత్తులో ఏటా 500 మందికి పైలట్, క్యాబిన్ క్రూ శిక్షణ - ఇంటర్ విద్యార్థులకు సువర్ణావకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 2:55 PM IST
Rajahmundry Pilot Training Center : రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి పైలట్ శిక్షణా కేంద్రానికి పునాది రాయి పడింది. తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం విమానాశ్రయం సమీపంలో ఈ అకాడమీ నిర్మాణానికి స్థానిక ఎంపీ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి ఘనంగా శంకుస్థాపన చేశారు. రూ.100 కోట్ల భారీ పెట్టుబడితో "జార్విస్ ఏవియేషన్ అకాడమీ" ఈ ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, విమానయాన రంగ నిపుణులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
రూ.100 కోట్ల పెట్టుబడి : దేశంలో ప్రస్తుతం సుశిక్షితులైన పైలట్లకు డిమాండ్ రోజురోజుకూ విపరీతంగా పెరుగుతోంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఎంపీ పురందేశ్వరి తెలిపారు. జార్విస్ ఏవియేషన్ అకాడమీ సంస్థ అత్యాధునిక సాంకేతికతతో దీనిని నిర్మిస్తోంది. రాజమహేంద్రవరం ప్రాంతానికి పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు రావాలన్న ప్రజల ఆకాంక్ష ఈ ప్రాజెక్టుతో నెరవేరుతోందని ఆమె హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
ఎవరెవరికి శిక్షణ? అర్హతలు ఏంటి? : ఈ అకాడమీలో కేవలం పైలట్లకు మాత్రమే కాకుండా విమానయాన రంగానికి చెందిన వివిధ విభాగాల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయి శిక్షణ ఇస్తారు. ఇంటర్మీడియట్ చదివిన విద్యార్థులను ఎంపిక చేసి ప్రొఫెషనల్ పైలట్లుగా తీర్చిదిద్దుతారు. పైలట్లతో పాటు విమాన క్యాబిన్ క్రూ, ఎయిర్ హోస్టెస్, ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ సిబ్బందికి కూడా ఇక్కడ ప్రత్యేక శిక్షణ ఉంటుంది. విమానయాన రంగానికి అనుబంధంగా ఉన్న అన్ని విభాగాల వారికి ఇక్కడ అత్యుత్తమ శిక్షణ ఇస్తారు. దశల వారీగా ఏటా 500 మందికి శిక్షణ ఇచ్చి ఉపాధి కల్పించడమే ఈ సంస్థ ప్రధాన లక్ష్యం.
6 నెలల్లో అందుబాటులోకి : ఈ ప్రాజెక్టును వేగంగా పూర్తి చేసేందుకు జార్విస్ ఏవియేషన్ అకాడమీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. సంస్థ సీఈవో ఫణీంద్ర మాట్లాడుతూ కేవలం 5 నుంచి 6 నెలల్లోనే ఈ కేంద్రాన్ని పూర్తి చేసి అందుబాటులోకి తెస్తామన్నారు. మొదటి దశలో శిక్షణ కోసం ఇప్పటికే 6 అత్యాధునిక ఎయిర్ క్రాఫ్టులను (విమానాలను) ఆర్డర్ చేశారు. భవిష్యత్తులో ఈ సంఖ్యను 12 ఎయిర్ క్రాఫ్టులకు పెంచే ఆలోచనలో సంస్థ ఉంది. విమానాలు ఇక్కడికి వచ్చాక స్టూడెంట్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. తొలుత ఒక బ్యాచ్ కు 35 మంది చొప్పున రెండు బ్యాచ్ లలో ఏడాదికి 70 మందికి పైలట్ శిక్షణ ఇస్తారు. ఆ తర్వాత క్రమంగా మరిన్ని సరికొత్త కోర్సులు ప్రారంభిస్తూ అభ్యర్థుల సంఖ్యను పెంచుతారు.
దేశంలో విమానయాన రంగ ప్రగతి : కేంద్ర ప్రభుత్వం విమానయాన రంగానికి పెద్దపీట వేస్తోందని ఎంపీ పురందేశ్వరి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం వల్లే దేశంలో ఎయిర్పోర్టుల సంఖ్య 166కి పెరిగిందన్నారు. విమానయాన రంగాన్ని, దానికి అనుబంధ రంగాలను మరింత అభివృద్ధి చేసేలా కూటమి ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటోందని ఆమె స్పష్టం చేశారు. రాజమండ్రిలో ఈ అకాడమీ ఏర్పాటు కావడం స్థానిక యువతకు ఎంతో మేలు చేస్తుందని పేర్కొన్నారు.
"రాజమహేంద్రవరంలో పెట్టుబడులు రావాలని మనం ఆకాంక్షిస్తున్నామో, ఆ పెట్టుబడుల రూపంలో జార్విస్ ఏవియేషన్ కంపెనీ వారు పైలట్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్కు ఇవాళ శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. ఒక 6 నెలల్లో ఇది పూర్తిగా రెడీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. దీని ద్వారా పైలట్లకు ఇక్కడే అత్యుత్తమ శిక్షణ ఇస్తారు. ప్రతి బ్యాచ్లో 30 నుంచి 35 మంది వరకు ట్రైనింగ్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది."- దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి, రాజమహేంద్రవరం ఎంపీ
"ఇక్కడ ఏర్పాటయ్యే అకాడమీలో విద్యార్థులను ప్రొఫెషనల్ పైలట్లుగా తీర్చిదిద్దడమే మా ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. దీనికోసం ముందుగా 6 ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లను ఇక్కడికి ఆర్డర్ పెట్టాం. అవి ఇక్కడికి వచ్చాక స్టూడెంట్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ జరుగుతుంది. అలా మొత్తం 12 ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లను రాజమండ్రికి తీసుకొచ్చే ఆలోచనలో ఉన్నాం. ఇంటర్ చదివిన విద్యార్థులను ఎంపిక చేసి సుశిక్షితులైన సిబ్బందితో శిక్షణ ఇస్తాం." -ఫణీంద్ర, సీఈవో, జార్విస్ ఏవియేషన్ అకాడమీ
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