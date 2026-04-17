దేశంలో 50 శాతం ఉన్న మహిళల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చాల్సి ఉంది: ఎంపీ లావు శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు

మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లుకు, డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు కూడా టీడీపీ మద్దతిస్తోందని తెలిపిన ఎంపీ లావు శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు - రిజర్వేషన్ల పెంపుపై మహిళలు ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారని వెల్లడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 5:32 PM IST

MP Lavu Sri Krishna Devarayalu Speech in Lok Sabha: మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లుతో పాటు డీలిమిటేషన్ బిల్లుకూ తెలుగుదేశం పార్టీ సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తుందని లోక్ సభలో టీడీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ నేత లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు స్పష్టం చేశారు. రిజర్వేషన్ల పెంపుపై మహిళలు ఎప్పటినుంచో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారని తెలిపారు. తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపించిన దివంగత నేత ఎన్టీఆర్ నుంచి చంద్రబాబు వరకు మహిళల కోసం ఎంతో చేశారని కొనియాడారు. దేశంలో 50 శాతం ఉన్న మహిళల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉందని చట్టసభల్లో మహిళల గొంతుక పూర్తిస్థాయిలో వినిపించే అవకాశం వచ్చిందని స్పష్టం చేశారు. డీలిమిటేషన్ ద్వారా దక్షిణాదికి అన్యాయం జరుగుతుందన్న ఆరోపణలు సరికాదని వెల్లడించారు. రెండు బిల్లులకు పూర్తిగా మద్దతు ప్రకటిస్తున్నట్లు ఎంపీ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు చెప్పారు.

మహిళల గురించే మాట్లాడేటప్పుడు వారిని కేవలం ఓటు బ్యాంకుగా టీడీపీ చూడదని వారిని సామాజికంగా, ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా బలోపేతం చేయాలనే దృక్పథంతో లోతుగా ఆలోచిస్తుందని ఎంపీ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అన్నారు. తెలుగుదేసం పార్టీ వ్యవస్థాపకులు ఎన్టీఆర్ నమ్మిన సిద్ధాంతం కూడా ఇదనని తెలిపారు. కుటుంబ ఆస్తిలో పురుషులతో పాటు మహిళలకూ సమాన హక్కును ఆయన ఇచ్చారని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించారని వెల్లడించారు. పేద కుటుంబాలకు గృహయోగం కల్పించాలని అనుకున్నప్పుడు ఇంటి పట్టాను పురుషులకు కాకుండా మహిళల పేరిట రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించారని స్పష్టం చేశారు. అలానే మహిళల కోసం తిరుపతిలో పద్మావతి విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారని ఎంపీ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు వెల్లడించారు.

ఏపీలో మహిళలకు మేలు చేసేలా పథకాలు అమలు: ఎన్టీఆర్ తర్వాత చంద్రబాబు కూడా అదే బాటలో నడుస్తూ దీనిని తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లారని ఎంపీ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు చెప్పారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇచ్చారని 1999లో మహిళల మేలు కోరుతూ వారి ఆర్థిక స్థిరత్వం కోసం దీపం పథకాన్ని తీసుకొచ్చారని అన్నారు. ఆ పరంపరను ఇప్పటికీ ఆయన కొనసాగిస్తున్నారని వివరిచారు. ప్రతి కుటుంబంలోని మహిళలకు మేలు చేసేలా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం పథకాలు అమలు చేస్తోందని స్త్రీ శక్తి, తల్లికి వందనం, దీపం-2 పథకాలు ఆ కోవలోనివేనని తెలిపారు. తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకుడైన ఎన్టీఆర్‌ నుంచి ప్రస్తుత సీఎం చంద్రబాబు వరకూ అందరం కూడా మహిళా సాధికారతను బలంగా కోరుకుంటున్నామని సీట్లు 543 లేదా 815 అయినా తెలుగుదేశం పార్టీ మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు పూర్తి మద్దతు ఇస్తుందని ఎంపీ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు స్పష్టం చేశారు.

''మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లుకు టీడీపీ పూర్తి మద్దతు ఇస్తోంది. డీలిమిటేషన్‌ బిల్లుకు కూడా టీడీపీ మద్దతు ఇస్తోంది. రిజర్వేషన్ల పెంపుపై మహిళలు ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. చట్టసభల్లో మహిళల గొంతుక పూర్తిస్థాయిలో వినిపించే అవకాశం వచ్చింది. దేశంలో 50 శాతం ఉన్న మహిళల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చాల్సి ఉంది. మహిళా రిజర్వేషన్లపై ఎన్నో ఏళ్లుగా పోరాటాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలో మహిళా రిజర్వేషన్లు అమలు కాబోతున్నాయి.''- లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, తెలుగుదేశం ఎంపీ

