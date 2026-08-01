ట్రాఫిక్ సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు మరో 8 ఆర్వోబీలకు క్లియరెన్స్: ఎంపీ కేశినేని చిన్ని
విజయవాడలో పర్యటించిన దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ జీఎం సందీప్ మాధుర్ - విజయవాడలో నెలకొన్న రైల్వే సమస్యల గురించి సందీప్ మాధూర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లిన ఎంపీ చిన్ని
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 7:33 PM IST
MP Chinni on Railway Projects : దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ జీఎం సందీప్ మాధుర్ విజయవాడలో పర్యటించారు. ఈ క్రమంలో ఆయణ్ని ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ (చిన్ని) కలిశారు. ఈ సందర్భంగా నగరంలో నెలకొన్న రైల్వే సమస్యలపై సందీప్ మాధుర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. అనంతరం చిన్ని మీడియాతో మాట్లాడారు. విజయవాడలో ట్రాఫిక్ సమస్యల పరిష్కారం, రైల్వే మౌలిక వసతుల కల్పనే ధ్యేయంగా ముందుకు సాగుతున్నామని తెలిపారు.
గుణదల రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జితో పాటు ట్రాఫిక్ సమస్యలను తగ్గించేందుకు మరో 8 ఆర్వోబీలకు క్లియరెన్స్ వచ్చిందని కేశినేని చిన్ని పేర్కొన్నారు. రైల్వే జోన్ మార్పు ప్రక్రియ కారణంగా వచ్చిన మార్పులను పరిష్కరించాలని సందీప్ మాధూర్ను కోరినట్లు చెప్పారు. ఎర్రకట్ట వంతెనను నాలుగు లేన్ల రహదారిగా అభివృద్ధి చేసేందుకు డీపీఆర్ సిద్ధం చేసే విషయాన్ని పరిశీలించాలని ఆయనకు విజ్ఞప్తి చేశామని తెలిపారు.
MP Chinni Meets Sandeep Mathur : విజయవాడ రైల్వేస్టేషన్ను పీపీపీ మోడల్లో అభివృద్ధి చేసేందుకు మూడు సార్లు టెండర్లు వేసినా ఎవరూ రాలేదని, అందుకే వేరే మార్గంలో దీన్ని అమృత్ భారత్ స్టేషన్ కింద అభివృద్ధి చేయాలని సందీప్ మాధూర్ను కోరామని చిన్ని చెప్పారు. ఇదే విషయంపై కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రిని కలిసి మాట్లాడతామన్నారు. అదేవిధంగా నగర ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం విజయవాడ నుంచి బెంగళూరు మధ్య నూతన రైలు కేటాయించాలని విజ్ఞప్తి చేశామని తెలిపారు.
కొండపల్లి ప్రాంతంతో పాటు సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే డివిజన్ను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు చర్యలు వేగవంతం చేస్తున్నామని సందీప్ మాధూర్ చెప్పినట్లు కేశినేని చిన్ని చెప్పారు. ఈ పనుల అమలుపై చర్చించేందుకు అతి త్వరలోనే ఉన్నతస్థాయి సమావేశం ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆయన చెప్పారని తెలిపారు. మరోవైపు విజయవాడ అభివృద్ధికి, రైల్వే మౌలిక వసతుల కల్పనకు పూర్తి సహకారం అందిస్తున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్, సీఎం చంద్రబాబుకు చిన్ని ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.
"గుణదల రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జితో పాటు ట్రాఫిక్ సమస్యలను తగ్గించేందుకు మరో 8 ఆర్వోబీలకు క్లియరెన్స్ వచ్చింది. రైల్వే జోన్ మార్పు ప్రక్రియ కారణంగా వచ్చిన మార్పులను పరిష్కరించాలని సందీప్ మాధూర్ను కోరాం. ఎర్రకట్ట వంతెనను నాలుగు లేన్ల రహదారిగా అభివృద్ధి చేసేందుకు డీపీఆర్ సిద్ధం చేసే విషయాన్ని పరిశీలించాలని ఆయనకు విజ్ఞప్తి చేశాం." - కేశినేని చిన్ని, విజయవాడ ఎంపీ
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